23:15, 20 Nisan 2018 Cuma

Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±na dava aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Demokrat Parti Ulusal Komitesince, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±k kampanyasÄ± ekibine, Rusya hÃ¼kÃ¼metine ve WikiLeaks kurucusu Assange'a dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Komitenin New York Eyaleti Manhattan Federal Mahkemesinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n baÅŸvuru dosyasÄ±nda, Rusyaâ€™nÄ±n ABD seÃ§imlerini etkileme Ã§abasÄ±na iliÅŸkin, ''Rusya bu Ã§abasÄ± konusunda Trump'Ä±n kampanyasÄ±nda aktif ve istekli bir ortak buldu.'' iddiasÄ±na yer verildi.

Dosyada, Rusya'nÄ±n, Demokrat Parti'nin bilgisayar aÄŸlarÄ±na yasadÄ±ÅŸÄ± eriÅŸim saÄŸlamasÄ± da dahil Demokrat Parti adayÄ± Hillary Clinton'Ä±n seÃ§imleri kaybetmesi iÃ§in birÃ§ok faaliyette bulunduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Dava dosyasÄ±nda, Trumpâ€™Ä±n kampanyasÄ±nda rol oynayan Ã¶nemli isimlerin, Rus oligarklarÄ± ile eskiye dayanan iliÅŸkilerinin Rus hÃ¼kÃ¼meti iÃ§in ABD seÃ§imlerine karÄ±ÅŸmasÄ± konusunda zemin oluÅŸturduÄŸu iddia edildi.

Dosyada ayrÄ±ca, Trumpâ€™Ä±n damadÄ± Jared Kushner ve oÄŸlu Donald Trump Jr. baÅŸta olmak Ã¼zere "sÄ±rdaÅŸÄ±" Roger Stone, eski kampanya baÅŸkanÄ± Paul Manafort ve eski kampanya danÄ±ÅŸmanÄ± George Papadopoulos dahil birÃ§ok isim yer aldÄ±.

SÃ¶z konusu kampanyanÄ±n Ã¶nde gelen isimlerinin Rus ajanlarÄ± ile Trump'Ä±n seÃ§imi yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla kazanmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len dava dosyasÄ±nda, ''Rusyaâ€™nÄ±n ABD seÃ§imlerine karÄ±ÅŸmak istediÄŸine iliÅŸkin mesaj ve iletiÅŸimleri ihbar etmek yerine Trump kampanyasÄ±, Rusya'nÄ±n yardÄ±mÄ±nÄ± memnuniyetle kabul etti.'' ifadelerine yer verildi.

2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden birkaÃ§ ay Ã¶nce WikiLeaks, Demokrat Partiâ€™nin sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinden 20 bin elektronik postayÄ± yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu belgeleri sÄ±zdÄ±rarak ABD seÃ§imlerine karÄ±ÅŸmakla suÃ§lanan WikiLeaks kurucusu Assange, Hillary Clintonâ€™Ä±n ekibinin Demokrat Parti aday adayÄ± Vermont SenatÃ¶rÃ¼ Bernie Sandersâ€™Ä±n aday olmamasÄ± konusunda Ã§eÅŸitli komplolara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin elektronik postalarÄ± kamuoyuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

WikiLeaks tarafÄ±ndan sÄ±zdÄ±rÄ±lan belgeler arasÄ±nda ayrÄ±ca Clinton'Ä±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Wall Street ÅŸirketlerine Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarÄ±n metinleri de yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Milyonlarca dolarlÄ±k tazminat talebinde bulunulan davanÄ±n, Demokrat Partiâ€™nin Watergate skandalÄ± iÃ§in eski BaÅŸkan Richard Nixonâ€™a karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n benzeri olduÄŸu ifade ediliyor. Demokrat Parti o dÃ¶nemde Nixonâ€™a karÅŸÄ± 750 bin dolar tazminat kazanmÄ±ÅŸtÄ±.