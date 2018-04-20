Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±na dava aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Demokrat Parti Ulusal Komitesince, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±k kampanyasÄ± ekibine, Rusya hÃ¼kÃ¼metine ve WikiLeaks kurucusu Assange'a dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Komitenin New York Eyaleti Manhattan Federal Mahkemesinde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n baÅŸvuru dosyasÄ±nda, Rusyaâ€™nÄ±n ABD seÃ§imlerini etkileme Ã§abasÄ±na iliÅŸkin, ''Rusya bu Ã§abasÄ± konusunda Trump'Ä±n kampanyasÄ±nda aktif ve istekli bir ortak buldu.'' iddiasÄ±na yer verildi.
Dosyada, Rusya'nÄ±n, Demokrat Parti'nin bilgisayar aÄŸlarÄ±na yasadÄ±ÅŸÄ± eriÅŸim saÄŸlamasÄ± da dahil Demokrat Parti adayÄ± Hillary Clinton'Ä±n seÃ§imleri kaybetmesi iÃ§in birÃ§ok faaliyette bulunduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Dava dosyasÄ±nda, Trumpâ€™Ä±n kampanyasÄ±nda rol oynayan Ã¶nemli isimlerin, Rus oligarklarÄ± ile eskiye dayanan iliÅŸkilerinin Rus hÃ¼kÃ¼meti iÃ§in ABD seÃ§imlerine karÄ±ÅŸmasÄ± konusunda zemin oluÅŸturduÄŸu iddia edildi.
Dosyada ayrÄ±ca, Trumpâ€™Ä±n damadÄ± Jared Kushner ve oÄŸlu Donald Trump Jr. baÅŸta olmak Ã¼zere "sÄ±rdaÅŸÄ±" Roger Stone, eski kampanya baÅŸkanÄ± Paul Manafort ve eski kampanya danÄ±ÅŸmanÄ± George Papadopoulos dahil birÃ§ok isim yer aldÄ±.
SÃ¶z konusu kampanyanÄ±n Ã¶nde gelen isimlerinin Rus ajanlarÄ± ile Trump'Ä±n seÃ§imi yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla kazanmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len dava dosyasÄ±nda, ''Rusyaâ€™nÄ±n ABD seÃ§imlerine karÄ±ÅŸmak istediÄŸine iliÅŸkin mesaj ve iletiÅŸimleri ihbar etmek yerine Trump kampanyasÄ±, Rusya'nÄ±n yardÄ±mÄ±nÄ± memnuniyetle kabul etti.'' ifadelerine yer verildi.
2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden birkaÃ§ ay Ã¶nce WikiLeaks, Demokrat Partiâ€™nin sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinden 20 bin elektronik postayÄ± yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.
Bu belgeleri sÄ±zdÄ±rarak ABD seÃ§imlerine karÄ±ÅŸmakla suÃ§lanan WikiLeaks kurucusu Assange, Hillary Clintonâ€™Ä±n ekibinin Demokrat Parti aday adayÄ± Vermont SenatÃ¶rÃ¼ Bernie Sandersâ€™Ä±n aday olmamasÄ± konusunda Ã§eÅŸitli komplolara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin elektronik postalarÄ± kamuoyuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
WikiLeaks tarafÄ±ndan sÄ±zdÄ±rÄ±lan belgeler arasÄ±nda ayrÄ±ca Clinton'Ä±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Wall Street ÅŸirketlerine Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarÄ±n metinleri de yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Milyonlarca dolarlÄ±k tazminat talebinde bulunulan davanÄ±n, Demokrat Partiâ€™nin Watergate skandalÄ± iÃ§in eski BaÅŸkan Richard Nixonâ€™a karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n benzeri olduÄŸu ifade ediliyor. Demokrat Parti o dÃ¶nemde Nixonâ€™a karÅŸÄ± 750 bin dolar tazminat kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ran, Rusyaâ€™ya FarsÃ§a ve RusÃ§a'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iki Ã¼lkedeki okullarda "ikinci dil" olarak Ã¶ÄŸretilmesi teklifinde bulundu. Ä°ranlÄ± TÃ¼rkler, bu teklife sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶sterdi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, 15 MayÄ±s'a denk gelen Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Gazze'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda yapÄ±lacak BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lÄ±m iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABDâ€™de, Demokrat Parti Ulusal Komitesince BaÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±nda gÃ¶revli ekip, Rusya hÃ¼kÃ¼meti ve WikiLeaks kurucusu Julian Assangeâ€™a yÃ¶nelik, 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini Trump lehine etkiledikleri suÃ§lamasÄ±yla tazminat istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in ardÄ±ndan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'nun yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n Ä°ngiltere Veliaht Prensi Charles olacaÄŸÄ± duyuruldu.
TÃ¼rk iÅŸ adamalarÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da inÅŸa edilen su kuyularÄ± dualarla aÃ§Ä±ldÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸa Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon ile ''Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulundu.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve Ä±rkÃ§Ä± cinayete kurban gittiÄŸi iddia edilen TÃ¼rk genci Burak BektaÅŸ iÃ§in NeukÃ¶lln ilÃ§esinde dikilen anÄ±ta kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da dÃ¼zenlenen "Yeni rekabet gÃ¼ndemi" konulu konferansa katÄ±lan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–mer Torlak ile SÄ±rbistan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Miloje Obradovic, konferansÄ±n sonunda iÅŸ birliÄŸi ve tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylamada, MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± seÃ§ildi.
Suriye'deki Esed rejiminin kuÅŸatmada tuttuÄŸu alanlarÄ± ele geÃ§irme mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor. Rejim gÃ¼Ã§leri, Åžam'Ä±n gÃ¼neyinde, neredeyse tamamÄ± DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki YermÃ¼k'e dÃ¼n gece yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlattÄ±.
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Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kurz, TÃ¼rkiye'den tÃ¼m siyasi partilerin Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± engelleyeceklerini sÃ¶yledi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders, "(ÃœÃ§ BelÃ§ikalÄ± ÅŸirketin Suriye'ye kimyasal madde ihracÄ±) Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bilgiler deÄŸil. BelÃ§ika devletinin baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dava aÃ§tÄ±, yani BelÃ§ika devleti bu Ã¼Ã§ ÅŸirketin Ã¼zerine gidiyor" dedi
Ä°srail Ä°stihbarat BakanÄ± Katz'dan, Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± tarafÄ±ndan Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°srail askerlerine yapÄ±lacak herhangi bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu taktirde, Hamas liderlerine karÅŸÄ± suikastlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olabileceÄŸi tehdidi geldi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin PYD/YPG ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir temasÄ± var, PKK ile ise hiÃ§bir temasÄ± yok. PYD/YPG ile etkileÅŸimlerimizde kendilerini PKKâ€™dan ve terÃ¶r etkinliklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu