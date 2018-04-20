23:19, 20 Nisan 2018 Cuma

Heniyye'den BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Nekbe'nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Filistin'in tÃ¼m sÄ±nÄ±rlarÄ±nda iÅŸgal edilmiÅŸ topraklarÄ±n iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda meydana gelecek 'insan tufanÄ±' iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±n ve hazÄ±r olun." dedi.

Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ sÄ±rasÄ±nda konuÅŸan Heniyye, "Nekbe'nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Filistin'in tÃ¼m sÄ±nÄ±rlarÄ±nda iÅŸgal edilmiÅŸ topraklarÄ±n iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda meydana gelecek 'insan tufanÄ±' iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±n ve hazÄ±r olun." dedi.

BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nÃ¼n iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±na dÃ¶nmeleri iÃ§in tel Ã¶rgÃ¼leri ve sÄ±nÄ±rÄ± ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Heniyye, Ä°srail'in tehditlerinin Filistin halkÄ±nÄ± korkutmak yerine onlarÄ± gÃ¼Ã§lendireceÄŸini ve sÄ±nÄ±rda daha fazla kalabalÄ±k bir ÅŸekilde toplanmalarÄ±na vesile olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Heniyye, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ zaman ve mekanÄ± aÅŸarak gurur ve onur ufkuna intikal etmiÅŸ ve caydÄ±rma aÅŸamasÄ±nÄ± geÃ§miÅŸtir. HiÃ§bir kimse Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± caydÄ±ramaz."

Gazze Åžeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 39'a yÃ¼kseldi. GÃ¶sterilerde bugÃ¼ne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandÄ±.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Filistinliler, Ä°srail'in 14 MayÄ±s 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi Filistin topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesini "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Nekbe" olarak adlandÄ±rÄ±yor ve 15 MayÄ±s'Ä± Nekbe olarak anÄ±yor.

Ä°srail gÃ¼Ã§leri Nekbe sÄ±rasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir milyon Filistinliyi zorla topraklarÄ±ndan Ã§Ä±kararak sÃ¼rgÃ¼n etti, Filistinlilere ait 675 kÃ¶y ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Nekbe'den bu yana, nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±yla birlikte Filistinli mÃ¼ltecilerin sayÄ±sÄ± dÃ¼nya genelinde 5,9 milyona ulaÅŸtÄ±. Ãœlke iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda oluÅŸturulan 61 mÃ¼lteci kampÄ±nda kalan yÃ¼z binlerce Filistinli, zor ÅŸartlar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.