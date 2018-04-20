Heniyye'den BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in hazÄ±rlÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Nekbe'nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Filistin'in tÃ¼m sÄ±nÄ±rlarÄ±nda iÅŸgal edilmiÅŸ topraklarÄ±n iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda meydana gelecek 'insan tufanÄ±' iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±n ve hazÄ±r olun." dedi.
Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ sÄ±rasÄ±nda konuÅŸan Heniyye, "Nekbe'nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Filistin'in tÃ¼m sÄ±nÄ±rlarÄ±nda iÅŸgal edilmiÅŸ topraklarÄ±n iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda meydana gelecek 'insan tufanÄ±' iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±n ve hazÄ±r olun." dedi.
BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nÃ¼n iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±na dÃ¶nmeleri iÃ§in tel Ã¶rgÃ¼leri ve sÄ±nÄ±rÄ± ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Heniyye, Ä°srail'in tehditlerinin Filistin halkÄ±nÄ± korkutmak yerine onlarÄ± gÃ¼Ã§lendireceÄŸini ve sÄ±nÄ±rda daha fazla kalabalÄ±k bir ÅŸekilde toplanmalarÄ±na vesile olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Heniyye, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ zaman ve mekanÄ± aÅŸarak gurur ve onur ufkuna intikal etmiÅŸ ve caydÄ±rma aÅŸamasÄ±nÄ± geÃ§miÅŸtir. HiÃ§bir kimse Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± caydÄ±ramaz."
Gazze Åžeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 39'a yÃ¼kseldi. GÃ¶sterilerde bugÃ¼ne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandÄ±.
TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Filistinliler, Ä°srail'in 14 MayÄ±s 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi Filistin topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesini "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Nekbe" olarak adlandÄ±rÄ±yor ve 15 MayÄ±s'Ä± Nekbe olarak anÄ±yor.
Ä°srail gÃ¼Ã§leri Nekbe sÄ±rasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir milyon Filistinliyi zorla topraklarÄ±ndan Ã§Ä±kararak sÃ¼rgÃ¼n etti, Filistinlilere ait 675 kÃ¶y ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Nekbe'den bu yana, nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±yla birlikte Filistinli mÃ¼ltecilerin sayÄ±sÄ± dÃ¼nya genelinde 5,9 milyona ulaÅŸtÄ±. Ãœlke iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda oluÅŸturulan 61 mÃ¼lteci kampÄ±nda kalan yÃ¼z binlerce Filistinli, zor ÅŸartlar altÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Ä°ran, Rusyaâ€™ya FarsÃ§a ve RusÃ§a'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iki Ã¼lkedeki okullarda "ikinci dil" olarak Ã¶ÄŸretilmesi teklifinde bulundu. Ä°ranlÄ± TÃ¼rkler, bu teklife sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶sterdi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, 15 MayÄ±s'a denk gelen Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Gazze'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda yapÄ±lacak BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lÄ±m iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABDâ€™de, Demokrat Parti Ulusal Komitesince BaÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±nda gÃ¶revli ekip, Rusya hÃ¼kÃ¼meti ve WikiLeaks kurucusu Julian Assangeâ€™a yÃ¶nelik, 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini Trump lehine etkiledikleri suÃ§lamasÄ±yla tazminat istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in ardÄ±ndan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'nun yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n Ä°ngiltere Veliaht Prensi Charles olacaÄŸÄ± duyuruldu.
TÃ¼rk iÅŸ adamalarÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da inÅŸa edilen su kuyularÄ± dualarla aÃ§Ä±ldÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸa Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon ile ''Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulundu.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve Ä±rkÃ§Ä± cinayete kurban gittiÄŸi iddia edilen TÃ¼rk genci Burak BektaÅŸ iÃ§in NeukÃ¶lln ilÃ§esinde dikilen anÄ±ta kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da dÃ¼zenlenen "Yeni rekabet gÃ¼ndemi" konulu konferansa katÄ±lan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–mer Torlak ile SÄ±rbistan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Miloje Obradovic, konferansÄ±n sonunda iÅŸ birliÄŸi ve tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylamada, MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± seÃ§ildi.
Suriye'deki Esed rejiminin kuÅŸatmada tuttuÄŸu alanlarÄ± ele geÃ§irme mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor. Rejim gÃ¼Ã§leri, Åžam'Ä±n gÃ¼neyinde, neredeyse tamamÄ± DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki YermÃ¼k'e dÃ¼n gece yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlattÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Ä°ran iÃ§in, "Kim bize zarar vermeyi denerse bÃ¼yÃ¼k bir bedel Ã¶der" tehdidinde bulundu
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kurz, TÃ¼rkiye'den tÃ¼m siyasi partilerin Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± engelleyeceklerini sÃ¶yledi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders, "(ÃœÃ§ BelÃ§ikalÄ± ÅŸirketin Suriye'ye kimyasal madde ihracÄ±) Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bilgiler deÄŸil. BelÃ§ika devletinin baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dava aÃ§tÄ±, yani BelÃ§ika devleti bu Ã¼Ã§ ÅŸirketin Ã¼zerine gidiyor" dedi
Ä°srail Ä°stihbarat BakanÄ± Katz'dan, Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± tarafÄ±ndan Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°srail askerlerine yapÄ±lacak herhangi bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu taktirde, Hamas liderlerine karÅŸÄ± suikastlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olabileceÄŸi tehdidi geldi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin PYD/YPG ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir temasÄ± var, PKK ile ise hiÃ§bir temasÄ± yok. PYD/YPG ile etkileÅŸimlerimizde kendilerini PKKâ€™dan ve terÃ¶r etkinliklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu