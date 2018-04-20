23:57, 20 Nisan 2018 Cuma

Ä°ran RusÃ§aâ€™yÄ± okullarda 'ikinci dil' olarak Ã¶ÄŸretmek istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran, Rusyaâ€™ya FarsÃ§a ve RusÃ§a'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iki Ã¼lkedeki okullarda "ikinci dil" olarak Ã¶ÄŸretilmesi teklifinde bulundu. Ä°ranlÄ± TÃ¼rkler, hÃ¼kÃ¼metin okullarda TÃ¼rkÃ§e yerine RusÃ§a Ã¶ÄŸretme teklifine sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶sterdi

Ä°ran resmi ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'yÄ± ziyaret eden Ä°ran EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanÄ± Muhammed Bethai, Duma Meclisi Bilim ve EÄŸitim Komitesi BaÅŸkanÄ± Vyacheslav Nikonov'la bir araya geldi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Nikonov'a FarsÃ§a ve RusÃ§a'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iki Ã¼lkedeki okullarda ikinci dil olarak Ã¶ÄŸretilmesi teklifinde bulunan Bethai, bu teklifi Rusya EÄŸitim BakanÄ± ile de paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bethai, "Ä°ran hÃ¼kÃ¼meti, ikinci dil olarak Ä°ngilizce'nin tekelini kÄ±rmayÄ± ve diÄŸer dilleri Ã¶zellikle de RusÃ§a'yÄ± Ã¼lkede yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefliyor." dedi.

Duma Meclisi Bilim ve EÄŸitim Komitesi BaÅŸkanÄ± Nikonov'un da Ã¼lkesinin teklife olumlu baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bazÄ± Rus eÄŸitim merkezlerinde ikinci bir dil olarak Ã¶ÄŸretilen Ã‡in diliyle birlikte FarsÃ§a Ã¶ÄŸretiminin de planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

ÃœLKEDEKÄ° TÃœRKLER TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°

Ä°ran'Ä±n, Rusyaâ€™ya FarsÃ§a ve RusÃ§a'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iki Ã¼lkedeki okullarda "ikinci dil" olarak Ã¶ÄŸretilmesi teklifinde bulunmasÄ±, uzun yÄ±llardÄ±r TÃ¼rkÃ§e'nin ikinci dil olarak Ã¶ÄŸretilmesini talep eden Ä°ranlÄ± TÃ¼rklerin tepkisine neden oldu.

Ä°ran'Ä±n 80 milyonluk nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan Ä°ranlÄ± TÃ¼rkler, hÃ¼kÃ¼metin TÃ¼rkÃ§e yerine okullarda RusÃ§a Ã¶ÄŸretme teklifine sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶sterdi.