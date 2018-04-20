Ä°ran RusÃ§aâ€™yÄ± okullarda 'ikinci dil' olarak Ã¶ÄŸretmek istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran, Rusyaâ€™ya FarsÃ§a ve RusÃ§a'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iki Ã¼lkedeki okullarda "ikinci dil" olarak Ã¶ÄŸretilmesi teklifinde bulundu. Ä°ranlÄ± TÃ¼rkler, hÃ¼kÃ¼metin okullarda TÃ¼rkÃ§e yerine RusÃ§a Ã¶ÄŸretme teklifine sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶sterdi
Ä°ran resmi ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'yÄ± ziyaret eden Ä°ran EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim BakanÄ± Muhammed Bethai, Duma Meclisi Bilim ve EÄŸitim Komitesi BaÅŸkanÄ± Vyacheslav Nikonov'la bir araya geldi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Nikonov'a FarsÃ§a ve RusÃ§a'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iki Ã¼lkedeki okullarda ikinci dil olarak Ã¶ÄŸretilmesi teklifinde bulunan Bethai, bu teklifi Rusya EÄŸitim BakanÄ± ile de paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bethai, "Ä°ran hÃ¼kÃ¼meti, ikinci dil olarak Ä°ngilizce'nin tekelini kÄ±rmayÄ± ve diÄŸer dilleri Ã¶zellikle de RusÃ§a'yÄ± Ã¼lkede yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefliyor." dedi.
Duma Meclisi Bilim ve EÄŸitim Komitesi BaÅŸkanÄ± Nikonov'un da Ã¼lkesinin teklife olumlu baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bazÄ± Rus eÄŸitim merkezlerinde ikinci bir dil olarak Ã¶ÄŸretilen Ã‡in diliyle birlikte FarsÃ§a Ã¶ÄŸretiminin de planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
ÃœLKEDEKÄ° TÃœRKLER TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°
Ä°ran'Ä±n, Rusyaâ€™ya FarsÃ§a ve RusÃ§a'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iki Ã¼lkedeki okullarda "ikinci dil" olarak Ã¶ÄŸretilmesi teklifinde bulunmasÄ±, uzun yÄ±llardÄ±r TÃ¼rkÃ§e'nin ikinci dil olarak Ã¶ÄŸretilmesini talep eden Ä°ranlÄ± TÃ¼rklerin tepkisine neden oldu.
Ä°ran'Ä±n 80 milyonluk nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan Ä°ranlÄ± TÃ¼rkler, hÃ¼kÃ¼metin TÃ¼rkÃ§e yerine okullarda RusÃ§a Ã¶ÄŸretme teklifine sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶sterdi.
Ä°ran, Rusyaâ€™ya FarsÃ§a ve RusÃ§a'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak iki Ã¼lkedeki okullarda "ikinci dil" olarak Ã¶ÄŸretilmesi teklifinde bulundu. Ä°ranlÄ± TÃ¼rkler, bu teklife sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶sterdi
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, 15 MayÄ±s'a denk gelen Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Gazze'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda yapÄ±lacak BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lÄ±m iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABDâ€™de, Demokrat Parti Ulusal Komitesince BaÅŸkan Donald Trumpâ€™Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±nda gÃ¶revli ekip, Rusya hÃ¼kÃ¼meti ve WikiLeaks kurucusu Julian Assangeâ€™a yÃ¶nelik, 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini Trump lehine etkiledikleri suÃ§lamasÄ±yla tazminat istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in ardÄ±ndan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'nun yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n Ä°ngiltere Veliaht Prensi Charles olacaÄŸÄ± duyuruldu.
TÃ¼rk iÅŸ adamalarÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'nÄ±n baÅŸkenti Abuja'da inÅŸa edilen su kuyularÄ± dualarla aÃ§Ä±ldÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeliler arasÄ±nda gerÃ§ek diyaloÄŸa Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyon ile ''Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±'' Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Petrol Ä°hraÃ§ Eden Ãœlkeler Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulundu.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve Ä±rkÃ§Ä± cinayete kurban gittiÄŸi iddia edilen TÃ¼rk genci Burak BektaÅŸ iÃ§in NeukÃ¶lln ilÃ§esinde dikilen anÄ±ta kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da dÃ¼zenlenen "Yeni rekabet gÃ¼ndemi" konulu konferansa katÄ±lan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–mer Torlak ile SÄ±rbistan Rekabet Kurumu BaÅŸkanÄ± Miloje Obradovic, konferansÄ±n sonunda iÅŸ birliÄŸi ve tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.
KÄ±rgÄ±zistan Meclisi'nde yapÄ±lan oylamada, MuhammedkalÄ±y AbÄ±lgaziyev Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± seÃ§ildi.
Suriye'deki Esed rejiminin kuÅŸatmada tuttuÄŸu alanlarÄ± ele geÃ§irme mÃ¼cadelesi sÃ¼rÃ¼yor. Rejim gÃ¼Ã§leri, Åžam'Ä±n gÃ¼neyinde, neredeyse tamamÄ± DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ndeki YermÃ¼k'e dÃ¼n gece yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlattÄ±.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Ä°ran iÃ§in, "Kim bize zarar vermeyi denerse bÃ¼yÃ¼k bir bedel Ã¶der" tehdidinde bulundu
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kurz, TÃ¼rkiye'den tÃ¼m siyasi partilerin Avusturya'da seÃ§im kampanyasÄ± yapmasÄ±nÄ± engelleyeceklerini sÃ¶yledi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders, "(ÃœÃ§ BelÃ§ikalÄ± ÅŸirketin Suriye'ye kimyasal madde ihracÄ±) Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafÄ±ndan ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bilgiler deÄŸil. BelÃ§ika devletinin baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dava aÃ§tÄ±, yani BelÃ§ika devleti bu Ã¼Ã§ ÅŸirketin Ã¼zerine gidiyor" dedi
Ä°srail Ä°stihbarat BakanÄ± Katz'dan, Hamas'Ä±n askeri kanadÄ± tarafÄ±ndan Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°srail askerlerine yapÄ±lacak herhangi bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu taktirde, Hamas liderlerine karÅŸÄ± suikastlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na neden olabileceÄŸi tehdidi geldi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin PYD/YPG ile sÄ±nÄ±rlÄ± bir temasÄ± var, PKK ile ise hiÃ§bir temasÄ± yok. PYD/YPG ile etkileÅŸimlerimizde kendilerini PKKâ€™dan ve terÃ¶r etkinliklerinden uzaklaÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu