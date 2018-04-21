08:59, 21 Nisan 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 21 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Hilton Ä°stanbul Bomonti Hotel'de DEÄ°K Genel Kurulu'na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/13.00)

2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Ankara Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.

(Ankara/12.00)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Kaya Ramada Otel'de Balkan Rumeli Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.00)Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda dÃ¼zenlenecek AK Parti Bursa Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.

(Bursa/16.00)

2- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, banliyÃ¶ hizmeti verecek GAZÄ°RAY temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Gaziantep/12.00)Â

3- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, partisinin AtaÅŸehir, Maltepe, Sancaktepe ve Beykoz Ä°lÃ§e KadÄ±n KollarÄ± kongrelerine iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/11.00/13.00/15.00/18.00)

4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MezunlarÄ± 3. BuluÅŸmasÄ±, AydoÄŸan AydÄ±n KÃ¶prÃ¼sÃ¼ temel atma tÃ¶reni ile TÃœGVA Ä°l TemsilciliÄŸi GenÃ§ YÃ¶netici Okulu ProgramÄ±, Kocasinan Belediyesi Erciyesevler Sosyal Tesisleri, kapalÄ± pazar yeri ve Birlik VakfÄ± ÅŸube aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±na katÄ±lacak.

(Kayseri/10.00-16.00)Â

5- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Bucak KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, BEKAP Kitap FuarÄ± ile Åžehit Muhittin Talha Ã‡alÄ±ÅŸkan Anadolu Ä°mam Hatip Lisesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±na ve Ahmet Kadriye Ã–ztÃ¼rk Ã–ÄŸretmenevi'nde dÃ¼zenlenecek eÄŸitim deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Burdur/10.30-16.00)Â

6- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, KÄ±zÄ±lcahamam'da ÃœlkÃ¼cÃ¼ Åžehitler AnÄ±tÄ±'nÄ± ziyaret edecek, partisinin Merkez YÃ¶netim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu Ã¼yeleri, milletvekilleri ve il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek toplantÄ±ya katÄ±lacak.

(Ankara/11.15/14.00)Â

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EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, UluslararasÄ± Para Fonu-DÃ¼nya BankasÄ± Bahar ToplantÄ±larÄ± kapsamÄ±nda Washington temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

- UluslararasÄ± Para ve Finans Komitesi (IMFC) ToplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek ÅžimÅŸek, ayrÄ±ca yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek.

(Washington)Â

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Tokat Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, CoÄŸrafi Tescil Ä°ÅŸaret Belgesi Takdimi, Tokat Ortak KullanÄ±m Tesisi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacak, STK ile oda ve borsa temsilcileriyle bÃ¶lge istiÅŸare toplantÄ±larÄ± yaptÄ±ktan sonra AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(Tokat/12.30-18.15)Â

3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Habur SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ± ziyaret edecek, Uludere Åženoba GenÃ§lik Festivali ÅženliÄŸi'ne katÄ±lacak, Uludere'de aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan GÃ¼lyazÄ± SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda incelemelerde bulunacak.

(ÅžÄ±rnak/11.30-15.30)

4- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Ä°TÃœ AyazaÄŸa KampÃ¼sÃ¼ RektÃ¶rlÃ¼k BinasÄ±'nda Ä°TÃœ AltÄ±n ArÄ± Takdimi programÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/11.30)Â

5- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, banliyÃ¶ hizmeti verecek GAZÄ°RAY'Ä±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Gaziantep/12.00-17.00)Â

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DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â

SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi-OsmanlÄ±spor, Kardemir KarabÃ¼kspor-Bursaspor, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Ankara/KarabÃ¼k/13.30/Trabzon/16.00/Antalya/19.00)Â

2- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasÄ±nda TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor-Adanaspor, Boluspor-Ä°stanbulspor ve Gaziantepspor-EskiÅŸehirspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.

(ElazÄ±ÄŸ/13.00/Bolu/Gaziantep/15.00)

3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 26. haftasÄ±, EskiÅŸehir Basket-YeÅŸilgiresun Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Anadolu Efes-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka-Muratbey UÅŸak maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.

(EskiÅŸehir/13.00/Gaziantep/15.15/Ä°stanbul/17.00/Ä°zmir/20.15)