28 Şubat darbe davasının sivil dosyası açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
28 Şubat davasında verilen 'darbe' kararının ardından, sürecin sivil ayağı olduğu iddia edilen kişilere ait dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden açıldı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın talimatıyla, 28 Şubat’ın sivil ayağı olduğu iddia edilen kişilere ilişkin soruşturma dosyası raftan indirildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli bir savcı, soruşturma dosyasını yeniden açtı.
Savcılık, dönemin medya, yargı, sendika ve meslek kuruluşu temsilcilerini kapsayan geniş bir inceleme başlattı. Soruşturmada, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suç tarihi kabul ettiği eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın istifa ettiği 18 Haziran 1997 esas alınacak. Buna göre, 28 Şubat’a giden süreçte 18 Haziran 1997’ye kadar olan dönemde rol aldığı saptanan sivil isimler soruşturulacak.
Ankara Emniyeti’ne 28 Şubat MGK’sı ve Erbakan hükümetinin istifasıyla sonuçlanan süreçte rol aldığı belirlenen sivil isimlerin tespiti için talimatlar yazıldı.
Talimat yazısında şöyle denildi:“28 Şubat sürecinde bir kısım sivil toplum kuruluşunu, basın-yayın kuruluşlarını, üniversite görevlilerini, sermaye çevrelerini, bürokrasiyi, ‘silahsız kuvvetler’ diye görevlendirip ‘Bu defa işi (darbeyi) silahsız kuvvetler halletsin’ emri vererek, belirlenemeyen emirleri, hükümete dayatıp demokrasiye balans ayarı yaptırılarak, halkın seçtiği hükümet istifa ettirilerek, ‘postmodern darbe’ gerçekleştirilmiş ve 18 Haziran 1997’de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti düşürülerek, asker-sivil işbirlikçiler eliyle darbe gerçekleştirilmiştir.
Şüphelilerin 28 Şubat sürecinde 18 Haziran 1997 tarihine kadarki, cuntacı unsurların emirleri doğrultusunda hükümetin düşürülmesini sağlayan eylemlerinin ve tüm davranışlarının, yazılı-görsel, resmi-özel belgelerle tespiti ile hazırlanacak evrakın ivedilikle başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur.”Soruşturmanın; “üniversiteler, provokatörler ve sivil kişiler, işadamları, medya, sivil toplum kuruluşları ve yargı” olmak üzere 6 ayaklı olarak yürütüldüğü öğrenildi. Emniyete gönderilen talimatta, bunlardan herhangi birinde 28 Şubat sürecinde aktif olarak rol üstlendiğine dair tespitler bulunan bazı isimlerin de araştırılmasının istendiği belirtildi.
Başsavcılığın, emniyetten gelecek yanıtlara göre soruşturmasını derinleştireceği ve operasyon düğmesine basacağı kaydedildi.
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