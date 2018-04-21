09:26, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Yemen'de de siviller "yanlışlıkla" vurulmaya başlandı!





ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırılarında "yanlışlıkla" sivilleri öldürmeleri açıklamalarına Yemen'deki Suudi Arabistan koalisyonu da eklendi. Koalisyon yanlış hedef alarak 14 sivili öldürdüklerini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından "yanlış bir noktanın hedef alındığı" saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Ülkede meşru yönetime destek veren Halk Direniş Güçlerine (HDG) bağlı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Taiz'in Mevza ilçesine bağlı Urayyiş bölgesinde düzenlediği "hatalı" saldırıda sivilleri taşıyan bir aracın hedef alındığı duyuruldu. Hava saldırısının, El-Berah bölgesinde kurulan pazardan dönen sivilleri taşıyan 4 çekerli bir araca yönelik olduğu belirtilen açıklamada, olayda 14 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi. Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ABD, uzun yıllardır Afganistan'daki askeri birlikleri ile mevcut hükümet ortaklığında yürütülen operasyonlarda, sık sık "yanlışla" olduğunu açıklayarak bir çok sivil ölümüne sebep oluyor.

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