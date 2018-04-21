Japon bakandan ABD'nin Suriye saldırısına destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına destek vererek, bunun Kuzey Kore için de mesaj niteliğinde olduğunu söyledi.
Bakan Onodera, ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile bir araya geldi.
Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların uluslararası topluma büyük bir tehdit teşkil ettiğini belirten bakan Onodera, Doğu Asya’nın Kuzey Kore’nin kitle imha silahları ve balistik füzelerinin tehdidi altında olduğunu dile getirdi.
Onodera, “Uluslararası toplumla sinerji içerisinde Kuzey Kore’yi kitle imha silahları ve balistik füze programından tamamen, doğrulanabilir ve geri dönüşümsüz olarak vazgeçirmemiz gerekir.” ifadelerini kullandı.
Japon bakan, ABD, İngiltere ve Fransa’nın 14 Nisan’da Suriye rejimine karşı, rejimin Duma kasabasında düzenlediği kimyasal saldırıya yanıt olarak düzenlediği füze saldırısını da destekledi.
Onodera, Suriye saldırısına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Kimyasal silah kullanımı son derece insanlık dışıdır ve Japonya buna müsamaha göstermeyecektir. Japonya, ABD, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal silah kullanımına ve yaygınlaşmasına asla müsamaha gösterilmemesi üzerine kararlılıkla yürüttüğü ortak kararı desteklemektedir.”
Japonya’nın, kimyasal silah kullanımı konusunda ABD’nin yanında durduğunu bildiren Onodera “Japonya bu konuda oynaması gereken rolü üstlenebilir.” ifadesini kullandı.
Suriye’de kimyasal silah kullanımına ilişkin bir soruya da yanıt veren Japon bakan, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bu adımın, kitle imha silahlarına karşı atılmış bir adım ve Kuzey Kore’ye de bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Burada önemli olan şey şu, Kuzey Kore kendisi için politikasını değiştirene kadar biz mevcut politikamızı devam ettireceğiz.”
ABD Savunma Bakanı Mattis ise ABD ile Japonya ittifakını “Pasifik bölgesindeki barış ve güvenliğin köşe taşı” olarak niteledi.
Japonya’nın, Kuzey Kore’nin kimyasal silah ve füze programı konusunda ABD’nin güvenilir bir ortağı olduğunu ifade eden Mattis, “Birlikte dikkatli bir şekilde barışa (Kuzey Kore ile) giden yeni bir yolu inceliyoruz ve aynı zamanda da ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz.” dedi.
"Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) halen Duma bölgesine girememesinin ABD’nin mesajının dikkate alınmadığı anlamına gelip gelmediği" sorusu üzerine Mattis, Avrupa’dan Ortadoğu’ya Amerika’dan Asya’ya uluslararası toplumun ABD öncülüğündeki saldırıyı desteklediğini ve Esed rejiminin uluslararası çağrıları dikkate alması gerektiğini ifade etti.
Mattis “(Esed’in) Uluslararası toplumun demecini dikkate almamasını tavsiye etmiyoruz ve gelecekte her şeye müdahale etmeye hazırız.” şeklinde konuştu.
ABD, İngiltere ve Fransa ile Suriye rejimine ait kimyasal silah tesisi olduğu belirtilen üç hedefe 105 füze ile saldırı düzenlemişti.
ABD öncülüğündeki saldırı, Duma kasabasında düzenlenen kimyasal saldırı sonucu çoğu kadın ve çocuk 78 kişinin ölmesinin ardından gelmişti.
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Japonya Savunma Bakanı Onodera, "Japonya, ABD, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal silah kullanımına ve yaygınlaşmasına asla müsamaha gösterilmemesi üzerine kararlılıkla yürüttüğü ortak kararı desteklemektedir. ABD öncülüğündeki Suriye saldırısı) Bu adımın, kitle imha silahlarına karşı atılmış bir adım ve Kuzey Kore’ye de bir mesaj olduğunu düşünüyorum” dedi
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