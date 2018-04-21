Kuzey Kore'den nükleer denemeleri durdurma kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurdu.
Resmi KCNA ajansının haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, partisinin Merkez Komitesi toplantısında nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durdurma kararını açıkladığı bildirildi.
Haberde, "Kuzey Kore, 21 Nisan'dan itibaren kıtalararası balistik füze denemeleri ve fırlatışları durduracak." ifadesi kullanıldı.
Kim'in füze denemelerini durdurma kararının, geçen yıl nükleer güçlerinin tamamlandığını duyurmasının ardından Kuzey Kore'yi çevreleyen durumun "Kore devrimi" lehine hızla değişmesi üzerine alındığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pyonyang yönetiminin kararı üzerine Twitter hesabından "Bu, Kuzey Kore ve dünya için çok güzel bir haber ve büyük bir gelişme!" paylaşımında bulundu. Trump, Kim ile görüşmeyi dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.
Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da Kuzey'in yarımadanın nükleerden arındırılmasına yönelik "anlamlı bir gelişme" olarak nitelendirilen kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, kararı memnuniyetle karşıladığını ancak bundan sonraki gelişmeleri yakından takip edeceğini bildirdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında, gelecek hafta yapacakları zirveden önce daha iyi iletişim için özel telefon hattı kurulmuştu.
Kuzey ve Güney Kore zirveleri en son 2000 ve 2007 yıllarında Pyongyang'da yapılmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim'in Moon ile görüşmesinin ardından haziran ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.
Malezya İslam Partisi Genel Başkanı Awang, Filistinli bilim adamı Batş'ın öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Mossad Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor. Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum" dedi
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, "Siz sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlığın en değerli temsilcisisiniz" dedi
Ahvaz milletvekili Elbaci, Arap nüfusun yoğun olarak yaşadığı Huzistan eyaletinde, devlet televizyonunda yayınlanan bir programa tepki olarak düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 150 kişinin gözaltına alındığını söyledi
İngiltere'nin başkenti Londra'da, örgütün 20. yılı vesilesiyle düzenlene yemeğe ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Corbyn başta olmak üzere siyasetçiler ve ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler, eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grev ve protesto gösterilerini sürdürüyor
İran'da bir ekonomi dergisi, 25'inci ölüm yıl dönümünde eski cumhurbaşkanı Turgut Özal‘ı kapağına taşıdı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in başbakan olarak atanmasını önerdiği dış politika danışmanlarından biri olan Nevruz Mamedov’un başbakanlığı mecliste onaylandı
Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerine yeniden başlayacağını söyledi
Çeçenistan'ın efsanevi lideri Cohar Dudayev, 1996 yılının 21 Nisan gününde Rus istihbarat örgütü FSB tarafından Rus savaş uçağından atılan füze ile öldürülmüştü
18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülen hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile Hristiyanların yoğun yaşadığı güney bölgesindeki çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetti
ABD, Güney Kore ve Japonya kararı memnuniyetle karşıladı
IKBY Komünist Partisi, Süleymaniye kentinde sadece kadın adaylardan oluşan bir listeyle seçime giriyor
Japonya Savunma Bakanı Onodera, "Japonya, ABD, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal silah kullanımına ve yaygınlaşmasına asla müsamaha gösterilmemesi üzerine kararlılıkla yürüttüğü ortak kararı desteklemektedir. ABD öncülüğündeki Suriye saldırısı) Bu adımın, kitle imha silahlarına karşı atılmış bir adım ve Kuzey Kore’ye de bir mesaj olduğunu düşünüyorum” dedi
ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırılarında "yanlışlıkla" sivilleri öldürmeleri açıklamalarına Yemen'deki Suudi Arabistan koalisyonu da eklendi. Koalisyon yanlış hedef alarak 14 sivili öldürdüklerini açıkladı
İran, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulundu. İranlı Türkler, bu teklife sosyal medya üzerinden tepki gösterdi