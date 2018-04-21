Güncelleme: 10:01, 21 Nisan 2018 Cumartesi

IKBY Komünist Partisi seçimlere kadın adaylarla giriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak genelinde 12 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde bir parti tamamı kadınlardan oluşan listeyle seçime giriyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ve seçim yasasına göre, her parti veya listenin en az yüzde 25 oranının kadın olması şartı var. Dolayısıyla parti listelerinde çokça kadın adaya yer verilmesi seçmen kitleleri üzerine yankı uyandırdı.

Siyasi parti, koalisyon ve bağımsız adaylardan oluşan listelerin çoğu bu çerçevede adaylarını belirleyerek seçim propagandasını başlattı. Ancak bir liste diğerlerinden tamamen farklı uygulama başlatarak ilgi odağı oldu.

IKBY Komünist Partisi Politbüro Üyesi Şıleyir Abdülmecit Reşit yaptığı açıklamada, "Biz parti olarak Süleymaniye'de tamamı kadınlardan oluşan bir listeyle seçime gidiyoruz. Listemiz 5 kadın adaydan oluşuyor. Buradaki amacımız kadınların siyasi sahada olan rolünü ve gücünü göstermektir." ifadelerini kullandı.

Süleymaniye'deki siyasi partiler arasında seçim nedeniyle büyük bir rekabetin meydana geldiğini belirten Reşit, "Ortadoğu'da ilk defa tamamı kadınlardan oluşan bir liste seçimde yarışıyor. Söz konusu bu liste partimizin listesidir. Bu konuda şimdiye kadar atılan tek adımdır." dedi.

Reşit, seçimlerde Kürt siyasi partiler arasında görüş birliğinin sağlanmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"IKBY'nin tüm siyasi taraflarla bir araya gelerek tek bir listeyle Irak genelindeki seçimlere gidebilme çabası gösterdik ancak dar siyasi çıkarlar ön planda oldu ve uzlaşma sağlanamadı."

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimler için 7 bin 376 aday yarışıyor. 37 milyon nüfuslu Irak'ta 24 milyon seçmen bulunuyor.