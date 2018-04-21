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10:50, 21 Nisan 2018 Cumartesi

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Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ã§ocuklarla buluÅŸtu
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ã§ocuklarla buluÅŸtu

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir araya geldiÄŸi ÅŸehit ve karargah personelinin Ã§ocuklarÄ±na Ã§eÅŸitli hediyeler verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla ÅŸehit ve karargah personelinin Ã§ocuklarÄ± ile bir araya geldi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KarargahÄ±'nda dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe, ÅŸehit ve karargah personelinin Ã§ocuklarÄ± katÄ±ldÄ±.

Ã‡ocuklarÄ±n bayramÄ±nÄ± kutlayan Akar, kÃ¼Ã§Ã¼klere Ã§eÅŸitli hediyeler verdi.



Ä°lgili Konular Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar 23 nisan Ã§ocuk bayramÄ±
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