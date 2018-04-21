Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:13, 21 Nisan 2018 Cumartesi
Afrika
Güncelleme: 13:03, 21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti protestosu sürüyor
Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti protestosu sürüyor

Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler, eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grev ve protesto gösterilerini sürdürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler, eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grev ve protesto gösterilerini sürdürüyor.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (UGTT) bağlı Lise Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla başkent Tunus'taki Eğitim Dairesi Merkezi önünde bir araya gelen grevdeki öğretmenler, isteklerini dikkate almayan hükümeti protesto etti.

Protestocu öğretmenler, hükümet karşıtı sloganlar atarak, "Eğitimciye saygısı olmayan millette hayır yoktur.", "Öğretmen haklarında ısrarcıyız.", "Tırmandıracağız, ısrarımız demirden." yazılı dövizler taşıdı.

Protestoya katılan Lise Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Ravda bin İyfe, hükümetin; sorunlarını dinlemek, çözüm yollarını bulmak üzere görüşmeye yanaşmamasını eleştirdi.

İyfe, temelde üç taleplerinin olduğunu söyleyerek bunları, "İsteğe bağlı emeklilik yaşının 60'tan 55'e indirilmesi, eğitimin geliştirilmesi için öğretmenlerin etkin bir şekilde katılımının sağlanması ve maddi imkanlarının iyileştirilmesi" olarak sıraladı.

Başkent Tunus'un yanı sıra çeşitli kentlerde de benzer protesto eylemleri düzenlendi.

Eğitim Bakanlığı'nın isteklerine kayıtsız kalmasını gerekçe gösteren öğretmenler, sınav sonuçlarını açıklamayacaklarını duyurdu. Eğitim Bakanı Hatim bin Salim ise sonuçların açıklanmaması durumunda öğretmenlere maaşlarının ödenmeyeceğini hatırlattı.

Resmi verilere göre, Tunus'ta ilk ve ortaöğretim seviyesinde 6 bin 70 devlet okulu bulunuyor, bu okullarda da toplam 142 bin 260 öğretmen görev yapıyor.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) çatısı altında faaliyet gösteren Ortaöğretim Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Necib es-Selami, AA muhabirine, "ülke genelinde ortaokul ve lisede öğretmenlerin derse devamsızlık eylemlerine katılımının yüzde 97 oranında" olduğunu söylemişti.

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı devriminin, ekonomik beklentileri karşılayamaması nedeniyle çok sayıda, eylem, protesto ve greve sahne oluyor.

Tunus'ta öğretmenler aralık ayından itibaren, yürüyüş, notları açıklamayı geciktirme ve dersleri askıya almaya kadar ulaşan farklı yollarla taleplerini duyurmaya çalışıyor.



İlgili Konular Tunus Tunus protesto
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Filistinli bilim adamının cinayetinde Mossad şüphesi
Filistinli bilim adamının cinayetinde Mossad şüphesi

Malezya İslam Partisi Genel Başkanı Awang, Filistinli bilim adamı Batş'ın öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Mossad Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor. Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum" dedi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Sancar'la görüştü
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Sancar'la görüştü

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, "Siz sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlığın en değerli temsilcisisiniz" dedi
Huzistan'daki gösterilerde yaklaşık 150 gözaltı
Huzistan'daki gösterilerde yaklaşık 150 gözaltı

Ahvaz milletvekili Elbaci, Arap nüfusun yoğun olarak yaşadığı Huzistan eyaletinde, devlet televizyonunda yayınlanan bir programa tepki olarak düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 150 kişinin gözaltına alındığını söyledi
Britanya Müslüman Konseyi 20 yaşında
Britanya Müslüman Konseyi 20 yaşında

İngiltere'nin başkenti Londra'da, örgütün 20. yılı vesilesiyle düzenlene yemeğe ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Corbyn başta olmak üzere siyasetçiler ve ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı
Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti protestosu sürüyor
Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti protestosu sürüyor

Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki öğretmenler, eğitim sisteminin ve sosyal şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grev ve protesto gösterilerini sürdürüyor
İran ekonomi dergisi Özal ı kapak yaptı
İran ekonomi dergisi Özal’ı kapak yaptı

İran'da bir ekonomi dergisi, 25'inci ölüm yıl dönümünde eski cumhurbaşkanı Turgut Özal‘ı kapağına taşıdı.
Azerbaycan'da yeni başbakan belli oldu
Azerbaycan'da yeni başbakan belli oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in başbakan olarak atanmasını önerdiği dış politika danışmanlarından biri olan Nevruz Mamedov’un başbakanlığı mecliste onaylandı
Filistinli bilim adamı Malezya'da suikasta uğradı
Filistinli bilim adamı Malezya'da suikasta uğradı

Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı.
İran nükleer faaliyetlerine yeniden başlayabilir
İran nükleer faaliyetlerine yeniden başlayabilir

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerine yeniden başlayacağını söyledi
Şeyh Şamil'in izinde bir Çeçen komutan Dudayev
Şeyh Şamil'in izinde bir Çeçen komutan; Dudayev

Çeçenistan'ın efsanevi lideri Cohar Dudayev, 1996 yılının 21 Nisan gününde Rus istihbarat örgütü FSB tarafından Rus savaş uçağından atılan füze ile öldürülmüştü
Nijerya'da otlak kavgasında 30 ölü
Nijerya'da otlak kavgasında 30 ölü

18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülen hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile Hristiyanların yoğun yaşadığı güney bölgesindeki çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'den nükleer denemeleri durdurma kararı
Kuzey Kore'den nükleer denemeleri durdurma kararı

ABD, Güney Kore ve Japonya kararı memnuniyetle karşıladı
IKBY Komünist Partisi seçimlere kadın adaylarla giriyor
IKBY Komünist Partisi seçimlere kadın adaylarla giriyor

IKBY Komünist Partisi, Süleymaniye kentinde sadece kadın adaylardan oluşan bir listeyle seçime giriyor
Japon bakandan ABD'nin Suriye saldırısına destek
Japon bakandan ABD'nin Suriye saldırısına destek

Japonya Savunma Bakanı Onodera, "Japonya, ABD, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal silah kullanımına ve yaygınlaşmasına asla müsamaha gösterilmemesi üzerine kararlılıkla yürüttüğü ortak kararı desteklemektedir. ABD öncülüğündeki Suriye saldırısı) Bu adımın, kitle imha silahlarına karşı atılmış bir adım ve Kuzey Kore’ye de bir mesaj olduğunu düşünüyorum” dedi
Yemen'de de siviller quot yanlışlıkla quot vurulmaya başlandı
Yemen'de de siviller "yanlışlıkla" vurulmaya başlandı!

ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırılarında "yanlışlıkla" sivilleri öldürmeleri açıklamalarına Yemen'deki Suudi Arabistan koalisyonu da eklendi. Koalisyon yanlış hedef alarak 14 sivili öldürdüklerini açıkladı
İran Rusça yı okullarda 'ikinci dil' olarak öğretmek istiyor
İran Rusça’yı okullarda 'ikinci dil' olarak öğretmek istiyor

İran, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulundu. İranlı Türkler, bu teklife sosyal medya üzerinden tepki gösterdi

Haberler

Tunus'ta akademisyenlerden protesto
Tunus'ta akademisyenlerden protesto

Tunus'ta İçişleri Bakanını protesto gösterisi
Tunus'ta İçişleri Bakanını protesto gösterisi

Tunus'ta yeni hükümete ilk protesto
Tunus'ta yeni hükümete ilk protesto

Tunus'ta 'yolsuzluk kanunu' protestosu
Tunus'ta 'yolsuzluk kanunu' protestosu

Tunuslu hakimlerden eylem çağrısı
Tunuslu hakimlerden eylem çağrısı

Tunus'ta 'Libya'ya askeri müdahale' karşıtı gösteri
Tunus'ta 'Libya'ya askeri müdahale' karşıtı gösteri

Tunuslu polislerden "maaş protestosu"
Tunuslu polislerden quot maaş protestosu quot

Tunus'ta olağanüstü hal uzatıldı
Tunus'ta olağanüstü hal uzatıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 