12:12, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Azerbaycan'da yeni başbakan belli oldu





Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in başbakan olarak atanmasını önerdiği dış politika danışmanlarından biri olan Nevruz Mamedov’un başbakanlığı mecliste onaylandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan’da parlamento, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dış politika danışmanlarından biri olan Nevruz Mamedov’un başbakanlık görevine getirilmesini onayladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in başbakan olarak atanmasını önerdiği Mamedov’un bu göreve getirilmesinin, Azerbaycan parlamentosunda oybirliği ile onaylandığı belirtildi. Mamedov geçen yıldan beri Aliyev’in dış politika danışmanı olarak çalışıyordu. Mamedov daha önceyse cumhurbaşkanlığında özel kalem olarak görev yapmıştı. Aliyev Azerbaycan’da geçen hafta düzenlenen erken seçimlerde dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

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