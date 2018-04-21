14:03, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Sancar'la görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile ilgili, "Siz sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlığın en değerli temsilcisisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Nobel Kimya Ödülü sahibi Sancar'ı kabul etti.

Ziyaretin gençlere ilham vereceğini ve bilimde yeni başarılara ulaşmayı özendireceğini belirten Ceenbekov, "Kendinizi Türk dili konuşan halkların temsilcisi olarak konumlandırmanız, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Siz, bitmek bilmez çalışmalarınız sayesinde Nobel ödülü alan bir bilim adamı oldunuz. Siz sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlığın en değerli temsilcisisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Profesörün, Kırgızistan'a bilim ve ilmin gelişmesine katkıda bulunacağını ümit ettiğini söyleyen Ceenbekov, Sancar'ın Kırgız bilim adamlarıyla verimli iş birliğinde bulunması temennisinde bulundu.

Sıcak karşılamadan ötürü Cumhurbaşkanı'na teşekkür eden Sancar, Türk dünyasına mensup halkların tümünün Kırgızistan'ı ikinci vatan olarak gördüğünü vurguladı.

Sancar, kalkınmak için devletlerin yalnızca doğal kaynakların gelişmesine değil, aynı zamanda insan kaynaklarına da odaklanması gerektiğine dikkati çekti.

Vatandaşlarını bilgi ve bilime özendirerek iç dünyalarını ve özgürlüklerini geliştiren ülkelerin geleceğinin parlak olduğunu dile getiren Sancar, "Kırgızistan'ın insani kalkınmaya ve barışın korunmasına büyük önem verdiği için memnunum. Bir insanın özgür ve eğitimli bir ülkede gelişmesi çok önemlidir." diye konuştu.

Kırgızistan ziyaretinde Sancar'a, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından fahri doktora ve Kırgızistan Milli Üniversitesi tarafından fahri profesörlük unvanı verilmişti.