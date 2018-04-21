14:07, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Filistinli bilim adamının cinayetinde Mossad şüphesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malezya İslam Partisi (PAS) Genel Başkanı Abdul Hadi Awang, bu sabah başkent Kuala Lumpur'da Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş’ın maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mossad, dünyada Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor." dedi.

PAS Başkanı Awang, Filistinli bilim adamının hayatını kaybettiği suikasta ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybeden bilim adamı Fadi el-Batş'ın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ailesinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Batş’ın ailesinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Awang, "Mossad ve Siyonist ajanlarının ülke sınırlarımıza nüfuz ettiği düşüncesi insanların aklını karıştırıyor. Mossad dünyada Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor." ifadelerini kullandı.

Awang, benzer suikastların daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Lübnan'da da gerçekleştiğine dikkat çekerek, "İsrail büyük güçlerin arkasına saklanarak terör eylemleri yapmaktadır. Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum." dedi.

Batş’ın herkesle ilişkileri iyi olan, sessiz ve sakin biri olduğunu vurgulayan Awang, cinayetin tesadüf olmadığını belirtti.

OLAY

Polisten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Batş, Kuala Lumpur'daki evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Batş'ın ailesi saldırının arkasında İsrail istihbaratı Mossad'ın olduğunu ifade ediyor.

Gazze nüfusuna kayıtlı Batş, Filistin halkının mücadelesine destek veren hayır kurumlarında aktif görev yapıyordu.

Malezya üniversitesi (UM) mezunu olan Batş, eşi ve üç çocuğuyla yaklaşık 10 yıldır Malezya’da yaşıyordu.

Batş'ın, sabah namazı için gittiği camide gönüllü olarak imamlık yaptığı belirtildi.