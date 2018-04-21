14:48, 21 Nisan 2018 Cumartesi

EÄŸitimde tablet yerine klavyeli bilgisayar dÃ¶nemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklara kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilmeleri iÃ§in tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

YÄ±lmaz, Burdur'un Bucak ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen kitap fuarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, kitaplarÄ±n asÄ±l sahibinin okuyanlarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Okuyan kiÅŸinin daha iyi gÃ¶rÃ¼p, dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p, karar verdiÄŸine iÅŸaret eden YÄ±lmaz, eÄŸitimin temel amacÄ±nÄ±n da bu olduÄŸunu ifade etti.

TÃ¼rklerin kadim bir medeniyete sahip aziz bir millet olduÄŸunu vurgulayan YÄ±lmaz, "Bilimde ve sanatta binlerce eserle insanlÄ±ÄŸÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±na Ã¶nemli katkÄ±larda bulunduk. BunlarÄ± bizim bilmemiz yetmez, evlatlarÄ±mÄ±za da Ã¶ÄŸretmeliyiz ki gelecek nesillere aktarabilsinler." dedi.

Okullarda DeÄŸerler EÄŸitimi dersinin verilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran YÄ±lmaz, bu eÄŸitimin sadece okullarda verilmesinin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸta aileler olmak Ã¼zere herkese bu konuda bÃ¼yÃ¼k sorumluluk dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

EÄŸitime yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mÄ±n TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸine yapÄ±lan en Ã¶nemli yatÄ±rÄ±m olarak gÃ¶rdÃ¼klerini anlatan YÄ±lmaz, hiÃ§bir ÅŸeyin eÄŸitim kadar gerekli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Bakan YÄ±lmaz, beÅŸikten mezara kadar devam eden eÄŸitimin Ã§aÄŸÄ±n ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸtirilip yenilenmesi gerektiÄŸini belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Demokrasiyi gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in eÄŸitim ÅŸart. 2002'den bu dÃ¶neme kadar her alanda bÃ¼yÃ¼k hizmetlerle geldik. VatandaÅŸlar bunlara ÅŸahit, eÄŸitim de bunlardan birisi. Okullarda 'dÃ¼n' diye bir dersin konulmasÄ±nÄ±n faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Biz geldiÄŸimizde bÃ¼tÃ§eden eÄŸitime ayrÄ±lan pay sadece yÃ¼zde 2,9 idi. Åžimdi ise yÃ¼zde 6,2 pay ayÄ±rÄ±yoruz. EÄŸitime ayrÄ±lan payÄ± yÃ¼zde 100'den fazla arttÄ±rdÄ±k. 284 binin Ã¼stÃ¼nde derslik yaptÄ±k. TÃ¼rkiye'de bugÃ¼n eÄŸitimde kalitenin konuÅŸuluyor olmasÄ±, altyapÄ± sorununun bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zÃ¼lmesinden kaynaklanÄ±yor. ArtÄ±k Avrupa'dan daha fazla eÄŸitime kaynak ayÄ±rÄ±yoruz. Derslik baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 36'dan 24'e dÃ¼ÅŸÃ¼rerek eÄŸitimde Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± elde ettik."

Kaliteyi arttÄ±rmak iÃ§in ikili eÄŸitimi kaldÄ±rmaya karar verdiklerine deÄŸinen YÄ±lmaz, derslik aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede gidereceklerini, 2019 sonuna kadar ikili eÄŸitimi tamamen sonlandÄ±racaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Ã–ÄžRENCÄ°LERE KLAVYELÄ° BÄ°LGÄ°SAYAR

Kodlama dersini baÅŸlattÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklarÄ±mÄ±za kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilsinler diye tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planlÄ±yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem meslek lisesi ve Ã¶zel eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ± da bu kapsama alacaÄŸÄ±z. DÃ¶nemimizde 584 bin Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. BugÃ¼n gÃ¶rev yapan her Ã¼Ã§ Ã¶ÄŸretmenden ikisi bizim dÃ¶nemimizde atandÄ±. Bu yÄ±l 25 bin Ã¶ÄŸretmenin daha atamasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. 600 binden fazlasÄ± bizim dÃ¶nemimizde atanmÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸretmenlerimizle, evlatlarÄ±mÄ±za daha iyi eÄŸitim vereceÄŸiz."

TÃ¶renin ardÄ±ndan Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±lan Burdur Valisi Åžerif YÄ±lmaz, AK Parti Burdur milletvekilleri ReÅŸat Petek, Bayram Ã–zÃ§elik ve diÄŸer protokol Ã¼yeleriyle kitap fuarÄ±nÄ± gezdi.

Ä°smet YÄ±lmaz ve beraberindekiler daha sonra TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama tarama faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Piyade Er Muhittin Talha Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n ailesini ziyaret etti.