EÄŸitimde tablet yerine klavyeli bilgisayar dÃ¶nemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklara kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilmeleri iÃ§in tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
YÄ±lmaz, Burdur'un Bucak ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen kitap fuarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, kitaplarÄ±n asÄ±l sahibinin okuyanlarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Okuyan kiÅŸinin daha iyi gÃ¶rÃ¼p, dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p, karar verdiÄŸine iÅŸaret eden YÄ±lmaz, eÄŸitimin temel amacÄ±nÄ±n da bu olduÄŸunu ifade etti.
TÃ¼rklerin kadim bir medeniyete sahip aziz bir millet olduÄŸunu vurgulayan YÄ±lmaz, "Bilimde ve sanatta binlerce eserle insanlÄ±ÄŸÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel mirasÄ±na Ã¶nemli katkÄ±larda bulunduk. BunlarÄ± bizim bilmemiz yetmez, evlatlarÄ±mÄ±za da Ã¶ÄŸretmeliyiz ki gelecek nesillere aktarabilsinler." dedi.
Okullarda DeÄŸerler EÄŸitimi dersinin verilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran YÄ±lmaz, bu eÄŸitimin sadece okullarda verilmesinin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸta aileler olmak Ã¼zere herkese bu konuda bÃ¼yÃ¼k sorumluluk dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.
EÄŸitime yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mÄ±n TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸine yapÄ±lan en Ã¶nemli yatÄ±rÄ±m olarak gÃ¶rdÃ¼klerini anlatan YÄ±lmaz, hiÃ§bir ÅŸeyin eÄŸitim kadar gerekli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Bakan YÄ±lmaz, beÅŸikten mezara kadar devam eden eÄŸitimin Ã§aÄŸÄ±n ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸtirilip yenilenmesi gerektiÄŸini belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Demokrasiyi gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in eÄŸitim ÅŸart. 2002'den bu dÃ¶neme kadar her alanda bÃ¼yÃ¼k hizmetlerle geldik. VatandaÅŸlar bunlara ÅŸahit, eÄŸitim de bunlardan birisi. Okullarda 'dÃ¼n' diye bir dersin konulmasÄ±nÄ±n faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Biz geldiÄŸimizde bÃ¼tÃ§eden eÄŸitime ayrÄ±lan pay sadece yÃ¼zde 2,9 idi. Åžimdi ise yÃ¼zde 6,2 pay ayÄ±rÄ±yoruz. EÄŸitime ayrÄ±lan payÄ± yÃ¼zde 100'den fazla arttÄ±rdÄ±k. 284 binin Ã¼stÃ¼nde derslik yaptÄ±k. TÃ¼rkiye'de bugÃ¼n eÄŸitimde kalitenin konuÅŸuluyor olmasÄ±, altyapÄ± sorununun bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zÃ¼lmesinden kaynaklanÄ±yor. ArtÄ±k Avrupa'dan daha fazla eÄŸitime kaynak ayÄ±rÄ±yoruz. Derslik baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 36'dan 24'e dÃ¼ÅŸÃ¼rerek eÄŸitimde Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± elde ettik."
Kaliteyi arttÄ±rmak iÃ§in ikili eÄŸitimi kaldÄ±rmaya karar verdiklerine deÄŸinen YÄ±lmaz, derslik aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede gidereceklerini, 2019 sonuna kadar ikili eÄŸitimi tamamen sonlandÄ±racaklarÄ±nÄ± bildirdi.
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Kodlama dersini baÅŸlattÄ±klarÄ±na dikkati Ã§eken YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklarÄ±mÄ±za kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilsinler diye tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planlÄ±yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem meslek lisesi ve Ã¶zel eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ± da bu kapsama alacaÄŸÄ±z. DÃ¶nemimizde 584 bin Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. BugÃ¼n gÃ¶rev yapan her Ã¼Ã§ Ã¶ÄŸretmenden ikisi bizim dÃ¶nemimizde atandÄ±. Bu yÄ±l 25 bin Ã¶ÄŸretmenin daha atamasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. 600 binden fazlasÄ± bizim dÃ¶nemimizde atanmÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸretmenlerimizle, evlatlarÄ±mÄ±za daha iyi eÄŸitim vereceÄŸiz."
TÃ¶renin ardÄ±ndan Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±lan Burdur Valisi Åžerif YÄ±lmaz, AK Parti Burdur milletvekilleri ReÅŸat Petek, Bayram Ã–zÃ§elik ve diÄŸer protokol Ã¼yeleriyle kitap fuarÄ±nÄ± gezdi.
Ä°smet YÄ±lmaz ve beraberindekiler daha sonra TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama tarama faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlamada ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Piyade Er Muhittin Talha Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n ailesini ziyaret etti.
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklara kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilmeleri iÃ§in tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ile Orta Asyaâ€™nÄ±n ve Ã–zbekistanâ€™Ä±n en kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden olan Ã–zbekistan Milli Ãœniversitesi arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±.
HÃ¼kÃ¼met, 15 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± TBMM'ye sundu
Adaylar sonuÃ§lara, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 18.00â€™e kadar uzatÄ±ldÄ±.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, YKS'deki tarih deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili, "Burada en ÅŸanslÄ± olan husus Ã¶ÄŸrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Ã–ÄŸrencilerimiz bir hafta daha kazandÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.
Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan, sÄ±navlara girecek adaylarÄ±n fiziksel Ã¶zelliklerini doÄŸrulamak amacÄ±yla biyometrik yÃ¶ntemlerle de kimlik doÄŸrulamasÄ± yapÄ±labilecek.
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk ve Al Sharq Forum BaÅŸkanÄ± Waddah Al Khanfar imza attÄ±.
DoÃ§entlik deÄŸerlendirmesine iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirleyen "DoÃ§entlik YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Makedonya'da bir Ã¶zel okulu satÄ±n alarak faaliyetlerine baÅŸladÄ±
2 Haziran'da yapÄ±lacak merkezi sÄ±nav ya da adrese dayalÄ± yerleÅŸtirme seÃ§eneÄŸinin dÄ±ÅŸÄ±nda yetenek ve ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alacak lise alternatifleri sunulacak.
Kopenhag Ãœniversitesinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, genetik olarak tatlÄ±ya dÃ¼ÅŸkÃ¼n kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha az yaÄŸ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AraÅŸtÄ±rmada Ã§Ä±kan sonucun, daha fazla ÅŸeker tÃ¼keten kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha fazla yaÄŸ olmasÄ± gerektiÄŸi kanÄ±sÄ±yla Ã§eliÅŸtiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ngiliz ve AmerikalÄ± uzmanlardan, dÄ±ÅŸarÄ±da giyilen ayakkabÄ± ile evde dolaÅŸmanÄ±n, iÃ§ organlarÄ±n fonksiyonlarÄ±nÄ± yitirmesine ya da enfeksiyona varÄ±ncaya kadar ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
10 Ã¼lkeden 100'e yakÄ±n akademisyenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 6. Ä°slam Ä°ktisadÄ± AtÃ¶lyesi'nde, Ä°slam iktisadÄ±nÄ±n metodolojisi Ã¼zerine tebliÄŸler sunuldu
TÃœBÄ°TAK destekli proje kapsamÄ±nda, insan nefesindeki molekÃ¼lleri analiz edebilen ve bÃ¶ylece bazÄ± hastalÄ±klara erken teÅŸhis koyabilen cihaz tasarlandÄ±.
ABD'nin Carnegie Mellon Ãœniversitesinde biyomedikal mÃ¼hendisliÄŸi alanÄ±nda doktora yapan TÃ¼rk bilim insanÄ± Utku Mustafa SÃ¶nmez, kanser hÃ¼crelerinin henÃ¼z herhangi bir organa sirayet etmeden kan dolaÅŸÄ±mÄ±nda tespitine yÃ¶nelik bir cihaz tasarladÄ±. Ä°liÅŸkili Haberler