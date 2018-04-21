Londra'da Sarkisyan karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ermenistan'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan'Ä±n baÅŸbakan seÃ§ilmesine karÅŸÄ± Erivan'da dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere destek kapsamÄ±nda Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da eylem yapÄ±ldÄ±.
Ä°ngiltere'deki Ermeni toplumu tarafÄ±ndan organize edilen gÃ¶steri kapsamÄ±nda her yaÅŸtan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi Ermenistan'Ä±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.
Burada Ermenice pankartlar aÃ§an gÃ¶stericiler, "Ermenistan'a Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" ÅŸeklinde slogan attÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lardan bazÄ±larÄ± protestoya dikkati Ã§ekmek Ã¼zere elÃ§iliÄŸin bulunduÄŸu caddede bir sÃ¼re yere oturarak trafik akÄ±ÅŸÄ±na engel oldu.
Ermenistan'daki muhalif milletvekili Nikol PaÅŸinyan, Erivan'da bu hafta devam eden protestolarda gÃ¶stericilere hÃ¼kÃ¼met binalarÄ±nÄ± kuÅŸatmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Sarkisyan'Ä±n Ã¶nceden baÅŸbakanlÄ±k iÃ§in uÄŸraÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden PaÅŸinyan ve diÄŸer muhalifler, Sarkisyan'Ä± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmamakla suÃ§luyor.
Ermenistan'da 2008'den bu yana cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Serj Sarkisyan 17 Nisan'da parlamentoda yapÄ±lan oylamada baÅŸbakan seÃ§ilmiÅŸti.
Yetkileri anayasa referandumu ile kÄ±sÄ±tlanan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±na ise geÃ§en ay Armen Sarkisyan seÃ§ilmiÅŸ ve geÃ§en hafta yemin ederek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Serj Sarkisyan'dan devralmÄ±ÅŸtÄ±.
Ermenistan'da 2015 yÄ±lÄ±nda Sarkisyan'Ä±n desteÄŸiyle kabul edilen anayasal referanduma gÃ¶re yÃ¼rÃ¼tme yetkisi cumhurbaÅŸkanÄ±ndan baÅŸbakana devredilmiÅŸti.
Muhalifler, bÃ¼tÃ¼n yetkilerin baÅŸbakanda toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.
Â
Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imde yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev, yeni Bakanlar Kurulunu onayladÄ±.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 2 kiÅŸi, 1'i kadÄ±n 2 TÃ¼rk'e Ã¶nce sÃ¶zlÃ¼ hakarette bulundu, daha sonra yanlarÄ±ndaki kÃ¶pekle de saldÄ±rdÄ±.
Hindistan'da, 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara tecavÃ¼zden suÃ§lu bulunanlara idam cezasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararname onaylandÄ±.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ä°ran'daki dÃ¶viz krizinin arkasÄ±nda ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
FKÃ– Genel Sekreteri Ureykat UCM'ye Ä°srail aleyhinde Ã¼Ã§ ayrÄ± dosya sunduklarÄ±nÄ± aktardÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, iki gÃ¼n iÃ§inde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la bir araya geleceÄŸini ve Filistinlilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kendisine aktaracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ermenistan'Ä±n baÅŸkenti Erivan'daki protestolara destek kapsamÄ±nda Londra'da da gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
Malezya Ä°slam Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Awang, Filistinli bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Mossad MÃ¼slÃ¼man liderleri Ã¶ldÃ¼rmesiyle tanÄ±nÄ±yor. Malezya hÃ¼kÃ¼metini bu cinayeti sorgulamaya ve Ä°srail'e karÅŸÄ± temkinli olmaya davet ediyorum" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, "Siz sadece TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deÄŸil, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n en deÄŸerli temsilcisisiniz" dedi
Ahvaz milletvekili Elbaci, Arap nÃ¼fusun yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Huzistan eyaletinde, devlet televizyonunda yayÄ±nlanan bir programa tepki olarak dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterilerinde yaklaÅŸÄ±k 150 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 20. yÄ±lÄ± vesilesiyle dÃ¼zenlene yemeÄŸe ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Corbyn baÅŸta olmak Ã¼zere siyasetÃ§iler ve Ã¼lkenin Ã¶nde gelen sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri katÄ±ldÄ±
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle baÅŸlattÄ±klarÄ± grev ve protesto gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Ä°ran'da bir ekonomi dergisi, 25'inci Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde eski cumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zalâ€˜Ä± kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyevâ€™in baÅŸbakan olarak atanmasÄ±nÄ± Ã¶nerdiÄŸi dÄ±ÅŸ politika danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan biri olan Nevruz Mamedovâ€™un baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± mecliste onaylandÄ±
Filistinli bilim adamÄ± Fadi el-BatÅŸ evinden Ã§Ä±kÄ±p sabah namazÄ± iÃ§in camiyi gittiÄŸi sÄ±rada yolda kimliÄŸi belirsiz motosikletli iki kiÅŸi tarafÄ±ndan suikasta uÄŸradÄ±.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§ekilmesi durumunda Tahran yÃ¶netiminin nÃ¼kleer faaliyetlerine yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi