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20:45, 21 Nisan 2018 Cumartesi
Avrupa
15:18, 21 Nisan 2018 Cumartesi

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Londra'da Sarkisyan karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri
Londra'da Sarkisyan karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Ermenistan'Ä±n baÅŸkenti Erivan'daki protestolara destek kapsamÄ±nda Londra'da da gÃ¶steri dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ermenistan'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan'Ä±n baÅŸbakan seÃ§ilmesine karÅŸÄ± Erivan'da dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere destek kapsamÄ±nda Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da eylem yapÄ±ldÄ±.

Ä°ngiltere'deki Ermeni toplumu tarafÄ±ndan organize edilen gÃ¶steri kapsamÄ±nda her yaÅŸtan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi Ermenistan'Ä±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.

Burada Ermenice pankartlar aÃ§an gÃ¶stericiler, "Ermenistan'a Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k" ÅŸeklinde slogan attÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lardan bazÄ±larÄ± protestoya dikkati Ã§ekmek Ã¼zere elÃ§iliÄŸin bulunduÄŸu caddede bir sÃ¼re yere oturarak trafik akÄ±ÅŸÄ±na engel oldu.

Ermenistan'daki muhalif milletvekili Nikol PaÅŸinyan, Erivan'da bu hafta devam eden protestolarda gÃ¶stericilere hÃ¼kÃ¼met binalarÄ±nÄ± kuÅŸatmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Sarkisyan'Ä±n Ã¶nceden baÅŸbakanlÄ±k iÃ§in uÄŸraÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden PaÅŸinyan ve diÄŸer muhalifler, Sarkisyan'Ä± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmamakla suÃ§luyor.

Ermenistan'da 2008'den bu yana cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Serj Sarkisyan 17 Nisan'da parlamentoda yapÄ±lan oylamada baÅŸbakan seÃ§ilmiÅŸti.

Yetkileri anayasa referandumu ile kÄ±sÄ±tlanan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±na ise geÃ§en ay Armen Sarkisyan seÃ§ilmiÅŸ ve geÃ§en hafta yemin ederek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Serj Sarkisyan'dan devralmÄ±ÅŸtÄ±.

Ermenistan'da 2015 yÄ±lÄ±nda Sarkisyan'Ä±n desteÄŸiyle kabul edilen anayasal referanduma gÃ¶re yÃ¼rÃ¼tme yetkisi cumhurbaÅŸkanÄ±ndan baÅŸbakana devredilmiÅŸti.

Muhalifler, bÃ¼tÃ¼n yetkilerin baÅŸbakanda toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.

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Ä°lgili Konular Londra ermenistan serj sarkisyan
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