15:33, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Nusaybin'deki 6 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±





Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 14 Mart 2016'da ilan edilen 6 mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 14 Mart 2016'da ilan edilen 6 mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilÃ§e merkezinde terÃ¶ristlerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã§ukur ve barikatlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, bombalÄ± tuzaklarÄ±n imha edilmesi ve vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla 14 Mart 2016'da ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n uygulamasÄ±na, operasyonlarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan arama tarama faaliyetlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ FÄ±rat, Dicle, YeniÅŸehir, AbdulkadirpaÅŸa, Zeynel Abidin ile KÄ±ÅŸla mahallelerinin tellerle Ã§evrili alanÄ± iÃ§erisinde kalan cadde ve sokaklarda devam edildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±. GÃ¼venlik kuvvetlerince yapÄ±lan arama tarama faaliyetlerinin sona erdiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, bu mahallelerin tellerle Ã§evrilmiÅŸ alanÄ± iÃ§erisinde kalan cadde ve sokaklarÄ±nda sÃ¼ren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± uygulamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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