Hakkari'de 50 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 50 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
Erdemli mezrasÄ± kÄ±rsalÄ±nda 20 Nisan'da icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 Ã§uval iÃ§erisinde 50 kilogram amonyum nitrat ele geÃ§irildi.
Åžemdinli 34. Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ketina Hudut Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aynÄ± tarihte yÃ¼rÃ¼tÃ¼len keÅŸif ve gÃ¶zetleme faaliyeti esnasÄ±nda Irak'tan TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan bir kiÅŸi tespit edildi.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini fark eden zanlÄ±, yÃ¼k hayvanÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki malzemeleri atarak Irak topraklarÄ±na kaÃ§tÄ±.
Olay yerinde yapÄ±lan incelemede Ã¼zerinde "U.S.A" ibaresi bulunan 219 tabanca Ã¼st kÄ±zaÄŸÄ± bulundu.
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"Nikolai Filchenkov", "BSF Pytlivy" ve "Smitlivy" isimli gemiler boÄŸaz geÃ§iÅŸi yaptÄ±
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, Avusturya ve Hollanda'nÄ±n 24 Haziran seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na izin vermeyecekleri yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ± sonrasÄ±, "TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± siyasal hareketlere selam gÃ¶nderiyorlar" dedi
TSK, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'dan temizlenen Cinderes beldesinde Acil YardÄ±m Hastanesi kurdu
Åžemdinli ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonda, 50 kilogram amonyum nitrat ile Ã¼zerinde "U.S.A" ibaresi bulunan 219 tabanca Ã¼st kÄ±zaÄŸÄ± bulundu
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 14 Mart 2016'da ilan edilen 6 mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, Yunan mevkidaÅŸÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, "Yunanistan suÃ§lular iÃ§in adeta bir toplanma merkezi haline gelmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir araya geldiÄŸi ÅŸehit ve karargah personelinin Ã§ocuklarÄ±na Ã§eÅŸitli hediyeler verdi
28 Åžubatâ€™Ä±n sivil ayaÄŸÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸilere iliÅŸkin soruÅŸturma dosyasÄ± raftan indirildi
Ã‡in'in ekonomi ve finans kenti Åžanghayâ€™da Dangdi Tiyatro Merkezi'nde dÃ¼zenlenen turizm yÄ±lÄ± etkinliÄŸine, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi AbdÃ¼lkadir Emin Ã–nen, misyon temsilcileri ve Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD'nin OHAL ve erken seÃ§ime dair aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "HenÃ¼z gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸ seÃ§imler hakkÄ±nda Ã¶nceden aÃ§Ä±klama yapmak kabul edilemez." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Ä°zmir'in AliaÄŸa ilÃ§esinde 27 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±
Yeni kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ±nÄ± 2 saniye iÃ§inde yapan barkod ve karekod okuyucu sistemi ilk kez kullanÄ±ldÄ±. Ãœlke genelinde uygulanan her tÃ¼rlÃ¼ emniyet ve asayiÅŸ hizmetleri kapsamÄ±nda kullanÄ±lacak sistem sayesinde kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ± daha hÄ±zlÄ± yapÄ±lacak, sorgulamalar sÄ±rasÄ±nda meydana gelebilecek hatalar ortadan kalkacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ile hafta sonu tatilini yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irmek isteyen yolcular nedeniyle terminallerde yoÄŸunluk oluÅŸtu
AK Parti ve MHP'nin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 24 Haziran'da yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Ã¶nergesi, 386 oyla TBMM'de kabul edildi
Bitlis'in Hizan ilÃ§esinde 8 kÃ¶y ve 10 mezrada, 19.00-05.00 saatlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde tÃ¼p nakli sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Olayda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi yaralandÄ±