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16:18, 21 Nisan 2018 Cumartesi

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TSK'dan Afrinlilere acil yardÄ±m hastanesi
TSK'dan Afrinlilere acil yardÄ±m hastanesi

TSK, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'dan temizlenen Cinderes beldesinde Acil YardÄ±m Hastanesi kurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Afrin ilÃ§esine baÄŸlÄ± Cinderes beldesinde Ã§ocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boÄŸaz bÃ¶lÃ¼mlerinden oluÅŸan Acil YardÄ±m Hastanesi aÃ§tÄ±.

TSK ile Ã–SO unsurlarÄ±nÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'dan temizlediÄŸi Cinderes beldesi sakinleri iÃ§in kurulan hastanede Ã¼cretsiz ilaÃ§ ve tedavi imkanÄ± saÄŸlanÄ±yor.

Hastanede, Ã§ocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boÄŸaz bÃ¶lÃ¼mlerinin yanÄ± sÄ±ra laboratuvar ve radyoloji hizmeti de veriliyor.

Acil tÄ±p, anestezi, gÃ¶z ve genel cerrahi uzmanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu hastanede diÅŸ ve kadÄ±n doÄŸum bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n de kurulmasÄ± planlanÄ±yor.

Hastane, 400 kiÅŸi kapasitesiyle haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ kesintisiz hizmet veriyor.

Cinderes beldesinin ileri gelenleri, 18 Nisan'da kendilerini yÃ¶netmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri saÄŸlamak iÃ§in KÃ¼rt ve Arap oluÅŸan bir yerel meclis kurmuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetler Afrin acil yardÄ±m hastanesi
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