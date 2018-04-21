16:18, 21 Nisan 2018 Cumartesi

TSK'dan Afrinlilere acil yardÄ±m hastanesi





TSK, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'dan temizlenen Cinderes beldesinde Acil YardÄ±m Hastanesi kurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Afrin ilÃ§esine baÄŸlÄ± Cinderes beldesinde Ã§ocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boÄŸaz bÃ¶lÃ¼mlerinden oluÅŸan Acil YardÄ±m Hastanesi aÃ§tÄ±. TSK ile Ã–SO unsurlarÄ±nÄ±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'dan temizlediÄŸi Cinderes beldesi sakinleri iÃ§in kurulan hastanede Ã¼cretsiz ilaÃ§ ve tedavi imkanÄ± saÄŸlanÄ±yor. Hastanede, Ã§ocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boÄŸaz bÃ¶lÃ¼mlerinin yanÄ± sÄ±ra laboratuvar ve radyoloji hizmeti de veriliyor. Acil tÄ±p, anestezi, gÃ¶z ve genel cerrahi uzmanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu hastanede diÅŸ ve kadÄ±n doÄŸum bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n de kurulmasÄ± planlanÄ±yor. Hastane, 400 kiÅŸi kapasitesiyle haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ kesintisiz hizmet veriyor. Cinderes beldesinin ileri gelenleri, 18 Nisan'da kendilerini yÃ¶netmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri saÄŸlamak iÃ§in KÃ¼rt ve Arap oluÅŸan bir yerel meclis kurmuÅŸtu. Â

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