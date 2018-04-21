17:00, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Ã‡elik'ten Avusturya ve Hollanda'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na sert tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Avusturya ve Hollanda'nÄ±n, "24 Haziran seÃ§im kampanyalarÄ±na izin vermeyecekleri" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ± hakkÄ±nda, "Avusturya BaÅŸbakanÄ± (Sebastian Kurz) ve Hollanda BaÅŸbakanÄ± (Mark Rutte) aÃ§Ä±ktÄ±r ki bu kararlarÄ± alÄ±rken demokratik deÄŸerlere yaslanmÄ±yorlar, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± siyasal hareketlere selam gÃ¶nderiyorlar." ifadesini kullandÄ±.

Ã‡elik, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hollanda'nÄ±n, Avusturya'yÄ± takip ederek, "24 Haziran seÃ§imleriyle ilgili bu Ã¼lkede yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na dÃ¶nÃ¼k seÃ§im konuÅŸmalarÄ± ve toplantÄ±larÄ±na izin vermeyeceÄŸini" aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

SÃ¶z konusu Ã¼lkelerin, bir yandan en temel demokratik haklarÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± engellediÄŸini, bir yandan da "TÃ¼rkiye'deki demokratik geliÅŸmeler olumsuz yÃ¶nde gidiyor" ÅŸeklinde ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡elik, "Demokrasinin kendisine karÅŸÄ± yapÄ±lan ikiyÃ¼zlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸikayet hakkÄ± olsaydÄ± ilk, bu tavÄ±rlarÄ± Ã¼reten siyasetÃ§ilere dava aÃ§ardÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã‡elik, "Avusturya BaÅŸbakanÄ± (Kurz) ve Hollanda BaÅŸbakanÄ± (Rutte) aÃ§Ä±ktÄ±r ki bu kararlarÄ± alÄ±rken demokratik deÄŸerlere yaslanmÄ±yorlar, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± siyasal hareketlere selam gÃ¶nderiyorlar." ifadesini kullandÄ±.

Avusturya ve Hollanda'nÄ±n, bu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±yla kendi Ã¼lkelerindeki demokratik deÄŸerleri zehirlediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡elik, "BÃ¶yle yaparak, AB deÄŸerlerine dÃ¼ÅŸman olan Ä±rkÃ§Ä± siyasi hareketlerin bÃ¼yÃ¼mesine katkÄ± saÄŸlÄ±yorlar." vurgusu yaptÄ±.

Bakan Ã‡elik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Avusturya ve Hollanda saÄŸduyulu davranmalÄ±dÄ±r. Demokratik deÄŸerlerin zedelenmesine kapÄ± aÃ§Ä±lÄ±rsa bunun sonu gelmez. AÃ§Ä±lan kapÄ±dan Ã¶nce popÃ¼lizm girer, sonra Ä±rkÃ§Ä± siyaset meydanÄ± ele geÃ§irir ve en sonunda da nefret siyaseti her yere hakim olur. Avusturya ve Hollanda baÅŸbakanlarÄ± bu kararlarÄ± alarak kendi Ã¼lkelerine kÃ¶tÃ¼lÃ¼k ediyorlar. Her iki Ã¼lkede de Ä±rkÃ§Ä± siyasi hareketler bu yaklaÅŸÄ±mlar yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼Ã§leniyor. Avrupa'nÄ±n iÃ§ine bir tÃ¼rlÃ¼, dÄ±ÅŸÄ±na baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ demokratik yaklaÅŸÄ±m olmaz. Demokrasi konusunda sÃ¶zlerinin itibarÄ± olsun istiyorlarsa Ã¶nce TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±ndan uzak kararlar almalÄ±lar."

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