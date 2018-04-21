Rus askeri gemileri Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rus donanmasÄ±na ait 3 gemi, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti.
Ege Denizi yÃ¶nÃ¼nden boÄŸaza giren "152" borda numaralÄ±, "Nikolai Filchenkov" isimli askeri gemi, Marmara Denizi'ne doÄŸru seyrini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Marmara yÃ¶nÃ¼nden boÄŸaza giren "868" borda numaralÄ± "BSF Pytlivy" ve "870" borda numaralÄ± "Smitlivy" isimle gemiler de Ege yÃ¶nÃ¼ne doÄŸru seyir yaptÄ±.
Gemilere, boÄŸazdan geÃ§iÅŸleri sÄ±rasÄ±nda Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ± eÅŸlik etti.
"Nikolai Filchenkov", "BSF Pytlivy" ve "Smitlivy" isimli gemiler boÄŸaz geÃ§iÅŸi yaptÄ±
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, Avusturya ve Hollanda'nÄ±n 24 Haziran seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na izin vermeyecekleri yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ± sonrasÄ±, "TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± siyasal hareketlere selam gÃ¶nderiyorlar" dedi
TSK, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'dan temizlenen Cinderes beldesinde Acil YardÄ±m Hastanesi kurdu
Åžemdinli ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonda, 50 kilogram amonyum nitrat ile Ã¼zerinde "U.S.A" ibaresi bulunan 219 tabanca Ã¼st kÄ±zaÄŸÄ± bulundu
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 14 Mart 2016'da ilan edilen 6 mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, Yunan mevkidaÅŸÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, "Yunanistan suÃ§lular iÃ§in adeta bir toplanma merkezi haline gelmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir araya geldiÄŸi ÅŸehit ve karargah personelinin Ã§ocuklarÄ±na Ã§eÅŸitli hediyeler verdi
28 Åžubatâ€™Ä±n sivil ayaÄŸÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸilere iliÅŸkin soruÅŸturma dosyasÄ± raftan indirildi
Ã‡in'in ekonomi ve finans kenti Åžanghayâ€™da Dangdi Tiyatro Merkezi'nde dÃ¼zenlenen turizm yÄ±lÄ± etkinliÄŸine, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, TÃ¼rkiye'nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi AbdÃ¼lkadir Emin Ã–nen, misyon temsilcileri ve Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD'nin OHAL ve erken seÃ§ime dair aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "HenÃ¼z gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸ seÃ§imler hakkÄ±nda Ã¶nceden aÃ§Ä±klama yapmak kabul edilemez." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Ä°zmir'in AliaÄŸa ilÃ§esinde 27 Suriyeli uyruklu yakalandÄ±
Yeni kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ±nÄ± 2 saniye iÃ§inde yapan barkod ve karekod okuyucu sistemi ilk kez kullanÄ±ldÄ±. Ãœlke genelinde uygulanan her tÃ¼rlÃ¼ emniyet ve asayiÅŸ hizmetleri kapsamÄ±nda kullanÄ±lacak sistem sayesinde kimlik ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi sorgulamalarÄ± daha hÄ±zlÄ± yapÄ±lacak, sorgulamalar sÄ±rasÄ±nda meydana gelebilecek hatalar ortadan kalkacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ile hafta sonu tatilini yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irmek isteyen yolcular nedeniyle terminallerde yoÄŸunluk oluÅŸtu
AK Parti ve MHP'nin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 24 Haziran'da yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Ã¶nergesi, 386 oyla TBMM'de kabul edildi
Bitlis'in Hizan ilÃ§esinde 8 kÃ¶y ve 10 mezrada, 19.00-05.00 saatlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
IÄŸdÄ±r Sanayi Sitesi'nde tÃ¼p nakli sÄ±rasÄ±nda patlama meydana geldi. Olayda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 14 kiÅŸi yaralandÄ±