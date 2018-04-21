17:47, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Macron, Trump'la Filistin konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, iki gÃ¼n iÃ§inde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la bir araya geleceÄŸini ve Filistinlilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kendisine aktaracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin Ã¼lkesinin iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me dÃ¶nÃ¼k Avrupa BirliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ benimsediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi bildirildi. Filistin Haber AjansÄ± WAFA'nÄ±n haberine gÃ¶re Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'la telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Macron, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã¼lkesinin Filistinlilerle Ä°srailliler arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Avrupa BirliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ esasÄ±na dayalÄ± desteÄŸe devam ettiÄŸini vurguladÄ±. Ä°ki gÃ¼n iÃ§inde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la bir araya geleceÄŸini ve Filistinlilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kendisine aktaracaÄŸÄ±nÄ± belirten Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±, Amerika'nÄ±n barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin planlarÄ±nÄ±n ne olduÄŸuna dair bilgi almaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Macron, Filistinliler arasÄ±ndaki uzlaÅŸÄ± Ã§abalarÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinerek, bunun Filistinlilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerdeki konumlarÄ±nÄ±n yararÄ±na olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Abbas ve Macron, barÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in koordinasyon saÄŸlanmasÄ± konusunda sÃ¶zleÅŸti. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.