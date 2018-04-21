DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'in Filistinliler aleyhinde iÅŸlediÄŸi suÃ§lara iliÅŸkin UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gerekli dosyalarÄ±n sunulduÄŸu bildirildi.
Ramallah'taki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) Genel Sekreteri Saib Ureykat, UCM'ye Ä°srail aleyhinde Ã¼Ã§ ayrÄ± dosya sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ureykat, Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Filistinlilerin uluslararasÄ± aktÃ¶rler tarafÄ±ndan korunmaya ihtiyacÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.
Ä°srail aleyhinde resmi baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ± belirten Ureykat, "UCM baÅŸsavcÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± hakkÄ±nda Gazze'deki insanlarÄ±mÄ±z ve evlatlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larla birlikte keskin niÅŸancÄ±lar iÃ§in inceleme baÅŸlatmasÄ±nÄ±n zamanÄ± gelmiÅŸtir." dedi.
Ureykat, ABD'nin BM'deki Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlemesi konusunda Ä°srail'e cesaret vermekle suÃ§ladÄ±.
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Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imde yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev, yeni Bakanlar Kurulunu onayladÄ±.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 2 kiÅŸi, 1'i kadÄ±n 2 TÃ¼rk'e Ã¶nce sÃ¶zlÃ¼ hakarette bulundu, daha sonra yanlarÄ±ndaki kÃ¶pekle de saldÄ±rdÄ±.
Hindistan'da, 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara tecavÃ¼zden suÃ§lu bulunanlara idam cezasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararname onaylandÄ±.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ä°ran'daki dÃ¶viz krizinin arkasÄ±nda ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
FKÃ– Genel Sekreteri Ureykat UCM'ye Ä°srail aleyhinde Ã¼Ã§ ayrÄ± dosya sunduklarÄ±nÄ± aktardÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, iki gÃ¼n iÃ§inde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la bir araya geleceÄŸini ve Filistinlilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kendisine aktaracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ermenistan'Ä±n baÅŸkenti Erivan'daki protestolara destek kapsamÄ±nda Londra'da da gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
Malezya Ä°slam Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Awang, Filistinli bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Mossad MÃ¼slÃ¼man liderleri Ã¶ldÃ¼rmesiyle tanÄ±nÄ±yor. Malezya hÃ¼kÃ¼metini bu cinayeti sorgulamaya ve Ä°srail'e karÅŸÄ± temkinli olmaya davet ediyorum" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, "Siz sadece TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deÄŸil, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n en deÄŸerli temsilcisisiniz" dedi
Ahvaz milletvekili Elbaci, Arap nÃ¼fusun yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Huzistan eyaletinde, devlet televizyonunda yayÄ±nlanan bir programa tepki olarak dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterilerinde yaklaÅŸÄ±k 150 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 20. yÄ±lÄ± vesilesiyle dÃ¼zenlene yemeÄŸe ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Corbyn baÅŸta olmak Ã¼zere siyasetÃ§iler ve Ã¼lkenin Ã¶nde gelen sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri katÄ±ldÄ±
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle baÅŸlattÄ±klarÄ± grev ve protesto gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Ä°ran'da bir ekonomi dergisi, 25'inci Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde eski cumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zalâ€˜Ä± kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyevâ€™in baÅŸbakan olarak atanmasÄ±nÄ± Ã¶nerdiÄŸi dÄ±ÅŸ politika danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan biri olan Nevruz Mamedovâ€™un baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± mecliste onaylandÄ±
Filistinli bilim adamÄ± Fadi el-BatÅŸ evinden Ã§Ä±kÄ±p sabah namazÄ± iÃ§in camiyi gittiÄŸi sÄ±rada yolda kimliÄŸi belirsiz motosikletli iki kiÅŸi tarafÄ±ndan suikasta uÄŸradÄ±.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§ekilmesi durumunda Tahran yÃ¶netiminin nÃ¼kleer faaliyetlerine yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi