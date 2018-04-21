18:08, 21 Nisan 2018 Cumartesi

"UCM'ye Ä°srail aleyhinde Ã¼Ã§ dosya sunuldu"





FKÃ– Genel Sekreteri Ureykat UCM'ye Ä°srail aleyhinde Ã¼Ã§ ayrÄ± dosya sunduklarÄ±nÄ± aktardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'in Filistinliler aleyhinde iÅŸlediÄŸi suÃ§lara iliÅŸkin UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gerekli dosyalarÄ±n sunulduÄŸu bildirildi. Ramallah'taki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) Genel Sekreteri Saib Ureykat, UCM'ye Ä°srail aleyhinde Ã¼Ã§ ayrÄ± dosya sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ureykat, Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Filistinlilerin uluslararasÄ± aktÃ¶rler tarafÄ±ndan korunmaya ihtiyacÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±. Ä°srail aleyhinde resmi baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ± belirten Ureykat, "UCM baÅŸsavcÄ±sÄ±nÄ±n Ä°srail BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± hakkÄ±nda Gazze'deki insanlarÄ±mÄ±z ve evlatlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larla birlikte keskin niÅŸancÄ±lar iÃ§in inceleme baÅŸlatmasÄ±nÄ±n zamanÄ± gelmiÅŸtir." dedi. Ureykat, ABD'nin BM'deki Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i Filistin halkÄ±na karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlemesi konusunda Ä°srail'e cesaret vermekle suÃ§ladÄ±. Â

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