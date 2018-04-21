19:14, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Ruhani'den ABD'ye suÃ§lama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Ä°ran'daki dÃ¶viz krizinin arkasÄ±nda ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°ran resmi ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, baÅŸkent Tahran'da Ã¼st dÃ¼zey hÃ¼kÃ¼met yetkilileriyle bir araya geldi.

Ruhani, dolar kurunu ABD'nin planlarÄ±nÄ± boÅŸa Ã§Ä±karmak iÃ§in sabitlediklerini belirterek, "Bu karar, 80 milyon Ä°ranlÄ± iÃ§in uygun bir karardÄ±. BazÄ±larÄ± iÃ§in iyi olmasa da biz Ã§oÄŸunluÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeliyiz." dedi.

"DOLAR KURUNU SABÄ°TLEMEK ABD'YE TOKATTI"

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸma hakkÄ±nda karar vereceÄŸi tarihe atÄ±fta bulunan Ruhani, "Onlar, 12 MayÄ±s'ta Ä°ran milletine karÅŸÄ± adÄ±mlar atarak, iÃ§ piyasaya baskÄ± yapabileceklerini umuyorlardÄ±. Bu karar ABD'nin vereceÄŸi karara karÅŸÄ± bir tokattÄ±." dedi.

ABD'NÄ°N ANLAÅžMADAN Ã‡EKÄ°LME Ä°HTÄ°MALÄ°

Ruhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§ekilme ihtimaline hazÄ±rlÄ±klÄ± olduklarÄ±nÄ± belirterek, "DÃ¼ÅŸmanlarÄ±n beklediÄŸi, hatta beklemediÄŸi her ÅŸey iÃ§in stratejilerimiz var ve bunlarÄ± hÄ±zla uygulayacaÄŸÄ±z." dedi.

KonuÅŸmasÄ±nda Trump'Ä± da hedef alan Ruhani, "Amerikan halkÄ± arasÄ±nda kaygÄ±lara ve dÃ¼nyadaki insanlar arasÄ±nda endiÅŸelere yol aÃ§an bÃ¶yle bir yÃ¶netimin bir benzeri daha ABD tarihinde gÃ¶rÃ¼lmedi." diye konuÅŸtu.

"PROTESTOLARA KARÅžI YETKÄ°LÄ°LER YETERSÄ°Z KALIYOR"

Ãœlkedeki protesto gÃ¶sterilerine karÅŸÄ± yetkililerin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n sorunlarÄ±yla ilgilenmediklerini sÃ¶yleyen Ruhani, isim vermeden bazÄ± kiÅŸilerin halkÄ±n sorunlarÄ±na karÅŸÄ± sessiz kalmalarÄ± iÃ§in devlet yetkililerine baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

HalkÄ±n yeterli bilgiye sahip olmadÄ±ÄŸÄ± ve geleceÄŸe dair plan yapamadÄ±ÄŸÄ± zaman Ã¶fkelenip sokaklara Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ruhani, "YÃ¶neticilerimiz sanki sessizlik yemini etmiÅŸler. Onlara kimin ne sÃ¶ylediÄŸini bilmiyorum. Neden korktuklarÄ±nÄ± bilmiyorum. Tehditleri umursamayÄ±n, tehditlere cevap vermekten korkuyorsanÄ±z bana gÃ¶nderin ben cevap veririm." ifadelerini kullandÄ±.

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