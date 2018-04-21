Ruhani'den ABD'ye suÃ§lama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Ä°ran'daki dÃ¶viz krizinin arkasÄ±nda ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°ran resmi ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, baÅŸkent Tahran'da Ã¼st dÃ¼zey hÃ¼kÃ¼met yetkilileriyle bir araya geldi.
Ruhani, dolar kurunu ABD'nin planlarÄ±nÄ± boÅŸa Ã§Ä±karmak iÃ§in sabitlediklerini belirterek, "Bu karar, 80 milyon Ä°ranlÄ± iÃ§in uygun bir karardÄ±. BazÄ±larÄ± iÃ§in iyi olmasa da biz Ã§oÄŸunluÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeliyiz." dedi.
"DOLAR KURUNU SABÄ°TLEMEK ABD'YE TOKATTI"
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸma hakkÄ±nda karar vereceÄŸi tarihe atÄ±fta bulunan Ruhani, "Onlar, 12 MayÄ±s'ta Ä°ran milletine karÅŸÄ± adÄ±mlar atarak, iÃ§ piyasaya baskÄ± yapabileceklerini umuyorlardÄ±. Bu karar ABD'nin vereceÄŸi karara karÅŸÄ± bir tokattÄ±." dedi.
ABD'NÄ°N ANLAÅžMADAN Ã‡EKÄ°LME Ä°HTÄ°MALÄ°
Ruhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§ekilme ihtimaline hazÄ±rlÄ±klÄ± olduklarÄ±nÄ± belirterek, "DÃ¼ÅŸmanlarÄ±n beklediÄŸi, hatta beklemediÄŸi her ÅŸey iÃ§in stratejilerimiz var ve bunlarÄ± hÄ±zla uygulayacaÄŸÄ±z." dedi.
KonuÅŸmasÄ±nda Trump'Ä± da hedef alan Ruhani, "Amerikan halkÄ± arasÄ±nda kaygÄ±lara ve dÃ¼nyadaki insanlar arasÄ±nda endiÅŸelere yol aÃ§an bÃ¶yle bir yÃ¶netimin bir benzeri daha ABD tarihinde gÃ¶rÃ¼lmedi." diye konuÅŸtu.
"PROTESTOLARA KARÅžI YETKÄ°LÄ°LER YETERSÄ°Z KALIYOR"
Ãœlkedeki protesto gÃ¶sterilerine karÅŸÄ± yetkililerin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n sorunlarÄ±yla ilgilenmediklerini sÃ¶yleyen Ruhani, isim vermeden bazÄ± kiÅŸilerin halkÄ±n sorunlarÄ±na karÅŸÄ± sessiz kalmalarÄ± iÃ§in devlet yetkililerine baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
HalkÄ±n yeterli bilgiye sahip olmadÄ±ÄŸÄ± ve geleceÄŸe dair plan yapamadÄ±ÄŸÄ± zaman Ã¶fkelenip sokaklara Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ruhani, "YÃ¶neticilerimiz sanki sessizlik yemini etmiÅŸler. Onlara kimin ne sÃ¶ylediÄŸini bilmiyorum. Neden korktuklarÄ±nÄ± bilmiyorum. Tehditleri umursamayÄ±n, tehditlere cevap vermekten korkuyorsanÄ±z bana gÃ¶nderin ben cevap veririm." ifadelerini kullandÄ±.
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Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imde yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev, yeni Bakanlar Kurulunu onayladÄ±.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 2 kiÅŸi, 1'i kadÄ±n 2 TÃ¼rk'e Ã¶nce sÃ¶zlÃ¼ hakarette bulundu, daha sonra yanlarÄ±ndaki kÃ¶pekle de saldÄ±rdÄ±.
Hindistan'da, 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara tecavÃ¼zden suÃ§lu bulunanlara idam cezasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararname onaylandÄ±.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ä°ran'daki dÃ¶viz krizinin arkasÄ±nda ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
FKÃ– Genel Sekreteri Ureykat UCM'ye Ä°srail aleyhinde Ã¼Ã§ ayrÄ± dosya sunduklarÄ±nÄ± aktardÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, iki gÃ¼n iÃ§inde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la bir araya geleceÄŸini ve Filistinlilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kendisine aktaracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ermenistan'Ä±n baÅŸkenti Erivan'daki protestolara destek kapsamÄ±nda Londra'da da gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
Malezya Ä°slam Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Awang, Filistinli bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Mossad MÃ¼slÃ¼man liderleri Ã¶ldÃ¼rmesiyle tanÄ±nÄ±yor. Malezya hÃ¼kÃ¼metini bu cinayeti sorgulamaya ve Ä°srail'e karÅŸÄ± temkinli olmaya davet ediyorum" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, "Siz sadece TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deÄŸil, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n en deÄŸerli temsilcisisiniz" dedi
Ahvaz milletvekili Elbaci, Arap nÃ¼fusun yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Huzistan eyaletinde, devlet televizyonunda yayÄ±nlanan bir programa tepki olarak dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterilerinde yaklaÅŸÄ±k 150 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 20. yÄ±lÄ± vesilesiyle dÃ¼zenlene yemeÄŸe ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Corbyn baÅŸta olmak Ã¼zere siyasetÃ§iler ve Ã¼lkenin Ã¶nde gelen sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri katÄ±ldÄ±
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle baÅŸlattÄ±klarÄ± grev ve protesto gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Ä°ran'da bir ekonomi dergisi, 25'inci Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde eski cumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zalâ€˜Ä± kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyevâ€™in baÅŸbakan olarak atanmasÄ±nÄ± Ã¶nerdiÄŸi dÄ±ÅŸ politika danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan biri olan Nevruz Mamedovâ€™un baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± mecliste onaylandÄ±
Filistinli bilim adamÄ± Fadi el-BatÅŸ evinden Ã§Ä±kÄ±p sabah namazÄ± iÃ§in camiyi gittiÄŸi sÄ±rada yolda kimliÄŸi belirsiz motosikletli iki kiÅŸi tarafÄ±ndan suikasta uÄŸradÄ±.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§ekilmesi durumunda Tahran yÃ¶netiminin nÃ¼kleer faaliyetlerine yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi