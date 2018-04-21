19:17, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Hindistan'da Ã§ocuk tecavÃ¼zÃ¼ne idam geliyor





Hindistan'da, 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara tecavÃ¼zden suÃ§lu bulunanlara idam cezasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararname onaylandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan hÃ¼kÃ¼meti, 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼kÂ Ã§ocuklara tecavÃ¼zdenÂ suÃ§lu bulunanlaraÂ idam cezasÄ±nÄ±Â Ã¶ngÃ¶ren kararnameyi onayladÄ±. Press Trust of India ajansÄ±nÄ±n ve Hindustan Times'Ä±n haberine gÃ¶re, BaÅŸbakan Narendra Modi'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine acil toplanan kabine, Ceza Hukuku'nda 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara tecavÃ¼ze idamÄ± Ã¶ngÃ¶recek ÅŸekilde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararnameyi kabul etti. YasalaÅŸmasÄ± iÃ§in 6 ay iÃ§inde parlamentoda kabul edilmesi gereken kararname, kabine tarafÄ±ndan Devlet BaÅŸkanÄ± Ram Nath Kovind'e gÃ¶nderildi. Hindistan'da Ã§ocuk tecavÃ¼zÃ¼ ÅŸÃ¼phelileri hakkÄ±nda, bu 6 aylÄ±k sÃ¼re zarfÄ±nda kararname Ã§erÃ§evesinde kovuÅŸturma aÃ§Ä±labileceÄŸi vurgulandÄ±. Ãœlkede mevcut yasalar kapsamÄ±nda reÅŸit olmayanlara aÄŸÄ±r cinsel saldÄ±rÄ±ya, en yÃ¼ksek Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± veriliyor. Cammu KeÅŸmir'e baÄŸlÄ± Kathua'da MÃ¼slÃ¼man gÃ¶Ã§er topluluÄŸu Gujjarlar'a mensup bir ailenin 8 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun 10 Ocak'ta aralarÄ±nda emekli bir kamu gÃ¶revlisi ve polis memurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 8 kiÅŸi tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±p bir Hindu tapÄ±naÄŸÄ±nda bir hafta boyunca tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±ktan sonra vahÅŸice Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, Ã¼lkeyi derinden sarsmÄ±ÅŸtÄ±. Mumbai ve Yeni Delhi dahil Ã¼lke genelinde Ã¶nceki haftalarda kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z iÃ§in adalet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla geniÅŸ Ã§aplÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlenmiÅŸti.

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