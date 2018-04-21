19:30, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Almanya'da 2 TÃ¼rk'e saldÄ±rÄ±





Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 2 kiÅŸi, 1'i kadÄ±n 2 TÃ¼rk'e Ã¶nce sÃ¶zlÃ¼ hakarette bulundu, daha sonra yanlarÄ±ndaki kÃ¶pekle de saldÄ±rdÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Berlin'de 2 kiÅŸi, 1'i kadÄ±n 2 TÃ¼rk'e Ã¶nce sÃ¶zlÃ¼ hakarette bulundu, daha sonra yanlarÄ±ndaki kÃ¶pekle de saldÄ±rdÄ±. Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde Lichtenberg ilÃ§esinde biri 56 yaÅŸÄ±nda kadÄ±n, diÄŸeri 36 yaÅŸÄ±nda erkek 2 TÃ¼rk'Ã¼n yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanÄ± 2 kiÅŸinin hakaretlerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SaldÄ±rganlardan birisinin kadÄ±nÄ± boÄŸazÄ±ndan tutarak yere ittiÄŸi kaydedildi. Gazete, saldÄ±rganlarÄ±n daha sonra yanlarÄ±ndaki kÃ¶peÄŸe Ä±sÄ±rma talimatÄ± verdiÄŸini, pitbull cinsi kÃ¶peÄŸin de adÄ± aÃ§Ä±klanmayan erkeÄŸi bacaÄŸÄ±ndan Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Ã‡evredekilerin 2 TÃ¼rk'Ã¼n yardÄ±mÄ±na koÅŸmasÄ± Ã¼zereni saldÄ±rganlarÄ±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Berlin polisine baÄŸlÄ± devlet gÃ¼venlik birimi, olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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