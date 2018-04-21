19:33, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Azerbaycan'da yeni hÃ¼kÃ¼met aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imde yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilenÂ Ä°lham Aliyev, Bakanlar Kurulu ve Devlet Komitesi baÅŸkanlarÄ±nÄ±n atanmasÄ±na iliÅŸkin kararnameyi imzaladÄ±.

Ã–nceki kabinede yer alan isimlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± yerlerini korudu.

BakÃ¼ Valisi HacÄ±bala AbutalÄ±bov baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atanÄ±rken ASAN Hizmet BaÅŸkanÄ± Ä°nam Kerimov tarÄ±m bakanÄ±, Ekonomi Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sahil Babayev Ã§alÄ±ÅŸma ve sosyal gÃ¼venlik bakanÄ±, Konut Ä°nÅŸasÄ± Devlet AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Samir Nuriyev Devlet Kentsel Planlama ve MimarlÄ±k Komitesi baÅŸkanÄ± ve Milletvekili RÃ¶vÅŸen Rzayev GÃ¶Ã§men ve MÃ¼ltecilerden Sorumlu Devlet Komitesi baÅŸkanÄ± olarak kabinede yer alan yeni isimler oldu.Â

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan Abid Åžerifov, Ä°smet Abbasov ve ElÃ§in Efendiyev ile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Selim MÃ¼slÃ¼mov kabine dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Yeni baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±larÄ± Yagub Eyyubov, Ali Ahmedov ve Ali Hasanov oldu.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ramil Usubov, Enerji BakanÄ± Perviz Åžahbazov, Adalet BakanÄ± Fikret Memmedov, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Haller BakanÄ± Kemaleddin Haydarov, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Elmar Memmedyarov, Ekonomi BakanÄ± Åžahin Mustafayev, Maliye BakanÄ± Samir Åžerifov, Savunma BakanÄ± Zakir Hasanov, UlaÅŸtÄ±rma, Ä°letiÅŸim ve YÃ¼ksek Teknolojiler BakanÄ± Ramin Guluzade, Vergiler BakanÄ± MikayÄ±l Cabbarov, Devlet SÄ±nÄ±r Hizmetleri KomutanÄ± ElÃ§in Guliyev, Devlet GÃ¼venlik Hizmeti BaÅŸkanÄ± Medet Guliyev ve DÄ±ÅŸ Ä°stihbarat Servisi BaÅŸkanÄ± Orhan Sultanov kabinedeki yerlerini korudu.

Ekoloji ve DoÄŸal Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, Savunma Sanayisi BakanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± devlet komitelerine ÅŸimdilik atama yapÄ±lmadÄ±.

Azerbaycan'da anayasa uyarÄ±nca, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinden sonra hÃ¼kÃ¼met istifa ediyor.Â

Aliyev, 11 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imi yÃ¼zde 86,02 oyla kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Azerbaycan Milli Meclisi, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in Ã¶nerisiyle DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkilerden Sorumlu CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Novruz Memmedov'u baÅŸbakan olarak atamÄ±ÅŸtÄ±.