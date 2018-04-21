Azerbaycan'da yeni hÃ¼kÃ¼met aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imde yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilenÂ Ä°lham Aliyev, Bakanlar Kurulu ve Devlet Komitesi baÅŸkanlarÄ±nÄ±n atanmasÄ±na iliÅŸkin kararnameyi imzaladÄ±.
Ã–nceki kabinede yer alan isimlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± yerlerini korudu.
BakÃ¼ Valisi HacÄ±bala AbutalÄ±bov baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atanÄ±rken ASAN Hizmet BaÅŸkanÄ± Ä°nam Kerimov tarÄ±m bakanÄ±, Ekonomi Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sahil Babayev Ã§alÄ±ÅŸma ve sosyal gÃ¼venlik bakanÄ±, Konut Ä°nÅŸasÄ± Devlet AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Samir Nuriyev Devlet Kentsel Planlama ve MimarlÄ±k Komitesi baÅŸkanÄ± ve Milletvekili RÃ¶vÅŸen Rzayev GÃ¶Ã§men ve MÃ¼ltecilerden Sorumlu Devlet Komitesi baÅŸkanÄ± olarak kabinede yer alan yeni isimler oldu.Â
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yapan Abid Åžerifov, Ä°smet Abbasov ve ElÃ§in Efendiyev ile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Selim MÃ¼slÃ¼mov kabine dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Yeni baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±larÄ± Yagub Eyyubov, Ali Ahmedov ve Ali Hasanov oldu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ramil Usubov, Enerji BakanÄ± Perviz Åžahbazov, Adalet BakanÄ± Fikret Memmedov, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Haller BakanÄ± Kemaleddin Haydarov, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Elmar Memmedyarov, Ekonomi BakanÄ± Åžahin Mustafayev, Maliye BakanÄ± Samir Åžerifov, Savunma BakanÄ± Zakir Hasanov, UlaÅŸtÄ±rma, Ä°letiÅŸim ve YÃ¼ksek Teknolojiler BakanÄ± Ramin Guluzade, Vergiler BakanÄ± MikayÄ±l Cabbarov, Devlet SÄ±nÄ±r Hizmetleri KomutanÄ± ElÃ§in Guliyev, Devlet GÃ¼venlik Hizmeti BaÅŸkanÄ± Medet Guliyev ve DÄ±ÅŸ Ä°stihbarat Servisi BaÅŸkanÄ± Orhan Sultanov kabinedeki yerlerini korudu.
Ekoloji ve DoÄŸal Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, Savunma Sanayisi BakanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve bazÄ± devlet komitelerine ÅŸimdilik atama yapÄ±lmadÄ±.
Azerbaycan'da anayasa uyarÄ±nca, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinden sonra hÃ¼kÃ¼met istifa ediyor.Â
Aliyev, 11 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imi yÃ¼zde 86,02 oyla kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Azerbaycan Milli Meclisi, CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev'in Ã¶nerisiyle DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkilerden Sorumlu CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Novruz Memmedov'u baÅŸbakan olarak atamÄ±ÅŸtÄ±.
Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imde yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev, yeni Bakanlar Kurulunu onayladÄ±.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 2 kiÅŸi, 1'i kadÄ±n 2 TÃ¼rk'e Ã¶nce sÃ¶zlÃ¼ hakarette bulundu, daha sonra yanlarÄ±ndaki kÃ¶pekle de saldÄ±rdÄ±.
Hindistan'da, 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara tecavÃ¼zden suÃ§lu bulunanlara idam cezasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararname onaylandÄ±.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ä°ran'daki dÃ¶viz krizinin arkasÄ±nda ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
FKÃ– Genel Sekreteri Ureykat UCM'ye Ä°srail aleyhinde Ã¼Ã§ ayrÄ± dosya sunduklarÄ±nÄ± aktardÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, iki gÃ¼n iÃ§inde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la bir araya geleceÄŸini ve Filistinlilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kendisine aktaracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ermenistan'Ä±n baÅŸkenti Erivan'daki protestolara destek kapsamÄ±nda Londra'da da gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
Malezya Ä°slam Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Awang, Filistinli bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Mossad MÃ¼slÃ¼man liderleri Ã¶ldÃ¼rmesiyle tanÄ±nÄ±yor. Malezya hÃ¼kÃ¼metini bu cinayeti sorgulamaya ve Ä°srail'e karÅŸÄ± temkinli olmaya davet ediyorum" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, "Siz sadece TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deÄŸil, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n en deÄŸerli temsilcisisiniz" dedi
Ahvaz milletvekili Elbaci, Arap nÃ¼fusun yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Huzistan eyaletinde, devlet televizyonunda yayÄ±nlanan bir programa tepki olarak dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterilerinde yaklaÅŸÄ±k 150 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 20. yÄ±lÄ± vesilesiyle dÃ¼zenlene yemeÄŸe ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Corbyn baÅŸta olmak Ã¼zere siyasetÃ§iler ve Ã¼lkenin Ã¶nde gelen sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri katÄ±ldÄ±
Tunus'ta ortaokul ve liselerdeki Ã¶ÄŸretmenler, eÄŸitim sisteminin ve sosyal ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle baÅŸlattÄ±klarÄ± grev ve protesto gÃ¶sterilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Ä°ran'da bir ekonomi dergisi, 25'inci Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde eski cumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zalâ€˜Ä± kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyevâ€™in baÅŸbakan olarak atanmasÄ±nÄ± Ã¶nerdiÄŸi dÄ±ÅŸ politika danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan biri olan Nevruz Mamedovâ€™un baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± mecliste onaylandÄ±
Filistinli bilim adamÄ± Fadi el-BatÅŸ evinden Ã§Ä±kÄ±p sabah namazÄ± iÃ§in camiyi gittiÄŸi sÄ±rada yolda kimliÄŸi belirsiz motosikletli iki kiÅŸi tarafÄ±ndan suikasta uÄŸradÄ±.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§ekilmesi durumunda Tahran yÃ¶netiminin nÃ¼kleer faaliyetlerine yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi