Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:27, 22 Nisan 2018 Pazar
Asya
20:45, 21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Malezya Başbakan Yardımcısından suikast açıklaması
Malezya Başbakan Yardımcısından suikast açıklaması

Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi, Kuala Lumpur'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın yabancı istihbarat örgütü tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Fadi el-Batş suikastine ilişkin yaptığı açıklamada "Saldırı, yabancı istihbarat ajanlarının işi veya Filistin'e karşı düşman bir ülkenin eylemi olabilir." ifadelerini kullandı. 

Suikastı düzenleyen 2 saldırganın bulunması için İnterpol ve Aseanapol ile derhal çalışmalara başlanacağını belirten Hamidi, elektrik mühendisi ve roket uzmanı Batş'ın, Filistin davasını savunan sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynadığını ve bir ülkenin istihbarat örgütü ile de bağlantıları olduğunu ileri sürdü.

Batş'ın Filistin'e düşman bir ülkenin hedefi olduğuna inandıklarını kaydeden Hamidi, "Saldırganlar tutuklanana kadar davayı tüm detaylarıyla inceleyerek yakından takip edeceğiz." dedi.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede eğitim görevlisi olan 35 yaşındaki Batş, bu sabah evinden çıkıp sabah namazı için camiye giderken yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

FADİ EL-BATŞ KİMDİR?

Malezya’daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Evli ve üç çocuk babası Batş, 2009’da Gazze İslam Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.

Malezya Üniversitesinden doktora için kabul alan Batş, alanında birçok başarıya imza atarak Malezya’da “Yayasan Khazanah 2016” devlet bursunu kazanan ilk Arap oldu.

Doktora eğitimi sırasında güç elektroniği teknolojisini kullanarak elektrik enerjisi iletim ağlarının yeterliliğini artırmaya ilişkin araştırmalar yapan Batş'ın tasarladığı ve elektrik enerjisi nakil ağına bağlanan cihazla, ağda yüzde 18’lik bir kapasite artırımı sağlandı. Cihaz, elektrik tüketiciye ulaşırken hatlar üzerindeki kayıpları en az indirerek ağın yeterlilik kapasitesini artırıyor.

Batş’ın çeşitli hakemli bilim dergilerinde yayımlanan 18 makalesi bulunuyor. Uluslararası bilimsel konferanslara katılımı ve Suudi Arabistan’da SASG - 2014 adıyla bilinen ödüle layık görülmesi Batş’ın bilim dünyasındaki değerini ortaya koyuyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinde Filistinli ve Filistinli gruplara yakın kişileri hedef alan suikastların arkasında İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın olduğu öne sürülüyor.

Tunuslu mühendis Muhammed Zevvari 15 Aralık 2016'da Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu belirtilen silahlı kişilerce öldürülmüştü.

Zevvari suikastının ardında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğu ileri sürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Zevvari'nin İsrail istihbarat servisi MOSSAD tarafından öldürüldüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail menfaatlerini korumak için her şeyi yapar.'' demişti.

 



İlgili Konular fadi el-Batş Malezya suikast filistinli bilim adamı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Abbas'tan Kudüs mesajı
Abbas'tan Kudüs mesajı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ya da başka bir ülke liderinin 'Kudüs, İsrail'in başkentidir' demesine izin vermeyecek." dedi.
Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'nda silah sesleri
Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı'nda silah sesleri!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Suudi Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri geldiği, Kral Selman bin Abdülaziz'in bir sığınağa götürüldüğü iddia edildi.
Sisi ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü
Sisi ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı bildirildi.
BM'ye Gazze'deki gösterilerde 'misyon bulundurma' çağrısı
BM'ye Gazze'deki gösterilerde 'misyon bulundurma' çağrısı

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Birleşmiş Milletlere Gazze-İsrail sınırında devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine misyon gönderme çağrısında bulundu.
Kraliçe II Elizabeth 92 yaşında
Kraliçe II. Elizabeth 92 yaşında

Birleşik Krallık'ın en uzun süredir tahtta bulunan monarkı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 92. yaş gününü kutluyor.
Malezya Başbakan Yardımcısından suikast açıklaması
Malezya Başbakan Yardımcısından suikast açıklaması

Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi, Kuala Lumpur'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın yabancı istihbarat örgütü tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.
Azerbaycan'da yeni hükümet açıklandı
Azerbaycan'da yeni hükümet açıklandı

Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılan seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yeni Bakanlar Kurulunu onayladı.
Almanya'da 2 Türk'e saldırı
Almanya'da 2 Türk'e saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2 kişi, 1'i kadın 2 Türk'e önce sözlü hakarette bulundu, daha sonra yanlarındaki köpekle de saldırdı.
Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor
Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor

Hindistan'da, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararname onaylandı.
Ruhani'den ABD'ye suçlama
Ruhani'den ABD'ye suçlama

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'daki döviz krizinin arkasında ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduğunu söyledi.
quot UCM'ye İsrail aleyhinde üç dosya sunuldu quot
"UCM'ye İsrail aleyhinde üç dosya sunuldu"

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat UCM'ye İsrail aleyhinde üç ayrı dosya sunduklarını aktardı
Macron Trump'la Filistin konusunu görüşecek
Macron, Trump'la Filistin konusunu görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek, iki gün içinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geleceğini ve Filistinlilerin görüşünü kendisine aktaracağını belirtti.
Londra'da Sarkisyan karşıtı gösteri
Londra'da Sarkisyan karşıtı gösteri

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki protestolara destek kapsamında Londra'da da gösteri düzenlendi
Filistinli bilim adamının cinayetinde Mossad şüphesi
Filistinli bilim adamının cinayetinde Mossad şüphesi

Malezya İslam Partisi Genel Başkanı Awang, Filistinli bilim adamı Batş'ın öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Mossad Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor. Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum" dedi
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Sancar'la görüştü
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Sancar'la görüştü

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, "Siz sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlığın en değerli temsilcisisiniz" dedi
Huzistan'daki gösterilerde yaklaşık 150 gözaltı
Huzistan'daki gösterilerde yaklaşık 150 gözaltı

Ahvaz milletvekili Elbaci, Arap nüfusun yoğun olarak yaşadığı Huzistan eyaletinde, devlet televizyonunda yayınlanan bir programa tepki olarak düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 150 kişinin gözaltına alındığını söyledi

Haberler

İstihbarat dünyasının küçük sırları
İstihbarat dünyasının küçük sırları

Ölümden birkaç saniye önce
Ölümden birkaç saniye önce

Filistinli bilim adamının cinayetinde Mossad şüphesi
Filistinli bilim adamının cinayetinde Mossad şüphesi

Filistinli bilim adamı Malezya'da suikasta uğradı
Filistinli bilim adamı Malezya'da suikasta uğradı

FETÖ'nün "Malezya imamı"na 18 yıl hapis
FETÖ'nün quot Malezya imamı quot na 18 yıl hapis

Malezya'dan İsrail'e şiddetli kınama
Malezya'dan İsrail'e şiddetli kınama

Malezya'da sahte habere 10 yıl hapis cezası
Malezya'da sahte habere 10 yıl hapis cezası

İslamcı Partiler Demokrasiyi Güçlendiriyor
İslamcı Partiler Demokrasiyi Güçlendiriyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 