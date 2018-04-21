20:45, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Malezya Başbakan Yardımcısından suikast açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Fadi el-Batş suikastine ilişkin yaptığı açıklamada "Saldırı, yabancı istihbarat ajanlarının işi veya Filistin'e karşı düşman bir ülkenin eylemi olabilir." ifadelerini kullandı.

Suikastı düzenleyen 2 saldırganın bulunması için İnterpol ve Aseanapol ile derhal çalışmalara başlanacağını belirten Hamidi, elektrik mühendisi ve roket uzmanı Batş'ın, Filistin davasını savunan sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynadığını ve bir ülkenin istihbarat örgütü ile de bağlantıları olduğunu ileri sürdü.

Batş'ın Filistin'e düşman bir ülkenin hedefi olduğuna inandıklarını kaydeden Hamidi, "Saldırganlar tutuklanana kadar davayı tüm detaylarıyla inceleyerek yakından takip edeceğiz." dedi.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede eğitim görevlisi olan 35 yaşındaki Batş, bu sabah evinden çıkıp sabah namazı için camiye giderken yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

FADİ EL-BATŞ KİMDİR?

Malezya’daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Evli ve üç çocuk babası Batş, 2009’da Gazze İslam Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.

Malezya Üniversitesinden doktora için kabul alan Batş, alanında birçok başarıya imza atarak Malezya’da “Yayasan Khazanah 2016” devlet bursunu kazanan ilk Arap oldu.

Doktora eğitimi sırasında güç elektroniği teknolojisini kullanarak elektrik enerjisi iletim ağlarının yeterliliğini artırmaya ilişkin araştırmalar yapan Batş'ın tasarladığı ve elektrik enerjisi nakil ağına bağlanan cihazla, ağda yüzde 18’lik bir kapasite artırımı sağlandı. Cihaz, elektrik tüketiciye ulaşırken hatlar üzerindeki kayıpları en az indirerek ağın yeterlilik kapasitesini artırıyor.

Batş’ın çeşitli hakemli bilim dergilerinde yayımlanan 18 makalesi bulunuyor. Uluslararası bilimsel konferanslara katılımı ve Suudi Arabistan’da SASG - 2014 adıyla bilinen ödüle layık görülmesi Batş’ın bilim dünyasındaki değerini ortaya koyuyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinde Filistinli ve Filistinli gruplara yakın kişileri hedef alan suikastların arkasında İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın olduğu öne sürülüyor.

Tunuslu mühendis Muhammed Zevvari 15 Aralık 2016'da Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu belirtilen silahlı kişilerce öldürülmüştü.

Zevvari suikastının ardında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğu ileri sürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Zevvari'nin İsrail istihbarat servisi MOSSAD tarafından öldürüldüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail menfaatlerini korumak için her şeyi yapar.'' demişti.