Malezya Başbakan Yardımcısından suikast açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Fadi el-Batş suikastine ilişkin yaptığı açıklamada "Saldırı, yabancı istihbarat ajanlarının işi veya Filistin'e karşı düşman bir ülkenin eylemi olabilir." ifadelerini kullandı.
Suikastı düzenleyen 2 saldırganın bulunması için İnterpol ve Aseanapol ile derhal çalışmalara başlanacağını belirten Hamidi, elektrik mühendisi ve roket uzmanı Batş'ın, Filistin davasını savunan sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynadığını ve bir ülkenin istihbarat örgütü ile de bağlantıları olduğunu ileri sürdü.
Batş'ın Filistin'e düşman bir ülkenin hedefi olduğuna inandıklarını kaydeden Hamidi, "Saldırganlar tutuklanana kadar davayı tüm detaylarıyla inceleyerek yakından takip edeceğiz." dedi.
Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede eğitim görevlisi olan 35 yaşındaki Batş, bu sabah evinden çıkıp sabah namazı için camiye giderken yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Malezya’daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.
Evli ve üç çocuk babası Batş, 2009’da Gazze İslam Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.
Malezya Üniversitesinden doktora için kabul alan Batş, alanında birçok başarıya imza atarak Malezya’da “Yayasan Khazanah 2016” devlet bursunu kazanan ilk Arap oldu.
Doktora eğitimi sırasında güç elektroniği teknolojisini kullanarak elektrik enerjisi iletim ağlarının yeterliliğini artırmaya ilişkin araştırmalar yapan Batş'ın tasarladığı ve elektrik enerjisi nakil ağına bağlanan cihazla, ağda yüzde 18’lik bir kapasite artırımı sağlandı. Cihaz, elektrik tüketiciye ulaşırken hatlar üzerindeki kayıpları en az indirerek ağın yeterlilik kapasitesini artırıyor.
Batş’ın çeşitli hakemli bilim dergilerinde yayımlanan 18 makalesi bulunuyor. Uluslararası bilimsel konferanslara katılımı ve Suudi Arabistan’da SASG - 2014 adıyla bilinen ödüle layık görülmesi Batş’ın bilim dünyasındaki değerini ortaya koyuyor.
Dünyanın çeşitli yerlerinde Filistinli ve Filistinli gruplara yakın kişileri hedef alan suikastların arkasında İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın olduğu öne sürülüyor.
Tunuslu mühendis Muhammed Zevvari 15 Aralık 2016'da Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu belirtilen silahlı kişilerce öldürülmüştü.
Zevvari suikastının ardında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğu ileri sürülmüştü.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Zevvari'nin İsrail istihbarat servisi MOSSAD tarafından öldürüldüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail menfaatlerini korumak için her şeyi yapar.'' demişti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ya da başka bir ülke liderinin 'Kudüs, İsrail'in başkentidir' demesine izin vermeyecek." dedi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Suudi Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri geldiği, Kral Selman bin Abdülaziz'in bir sığınağa götürüldüğü iddia edildi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı bildirildi.
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Birleşmiş Milletlere Gazze-İsrail sınırında devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine misyon gönderme çağrısında bulundu.
Birleşik Krallık'ın en uzun süredir tahtta bulunan monarkı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 92. yaş gününü kutluyor.
Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi, Kuala Lumpur'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın yabancı istihbarat örgütü tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.
Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılan seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yeni Bakanlar Kurulunu onayladı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 2 kişi, 1'i kadın 2 Türk'e önce sözlü hakarette bulundu, daha sonra yanlarındaki köpekle de saldırdı.
Hindistan'da, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararname onaylandı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'daki döviz krizinin arkasında ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduğunu söyledi.
FKÖ Genel Sekreteri Ureykat UCM'ye İsrail aleyhinde üç ayrı dosya sunduklarını aktardı
Fransa Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek, iki gün içinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geleceğini ve Filistinlilerin görüşünü kendisine aktaracağını belirtti.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki protestolara destek kapsamında Londra'da da gösteri düzenlendi
Malezya İslam Partisi Genel Başkanı Awang, Filistinli bilim adamı Batş'ın öldürülmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Mossad Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor. Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum" dedi
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, "Siz sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlığın en değerli temsilcisisiniz" dedi
Ahvaz milletvekili Elbaci, Arap nüfusun yoğun olarak yaşadığı Huzistan eyaletinde, devlet televizyonunda yayınlanan bir programa tepki olarak düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 150 kişinin gözaltına alındığını söyledi