21:27, 21 Nisan 2018 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan gÃ¼ndeme iliÅŸkin Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NTV'de gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.

ErdoÄŸan, "Siyasi Ä°ÅŸler Ã–zel" programÄ±na baÅŸlarken, programÄ±n erken seÃ§im kararÄ±yla ilgili planlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÃ¶zÃ¼nÃ¼ Ã§ok Ã¶nceden verdiÄŸini belirtti.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin erken seÃ§im aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirme yapan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bizim hafta baÅŸÄ±nda da SayÄ±n BahÃ§eli ile hafta iÃ§inde bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme arzumuz olmuÅŸtu. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme arzumuza da SayÄ±n BahÃ§eli'nin Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 13.30 iÃ§in bir mutabakatÄ± olmuÅŸtu. SalÄ± gÃ¼nÃ¼ de bÃ¶yle bir durum ortaya Ã§Ä±kÄ±nca, ilk yapmam gereken arkadaÅŸlarÄ±mla aynÄ± gÃ¼n malum benim de grup konuÅŸmam vardÄ±. Grup konuÅŸmamda dikkat ederseniz ben 2019'u yine vurguladÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n henÃ¼z ne diyeceÄŸini bilmiyordum. 2019 KasÄ±m'Ä±na gÃ¶re hareketle konuÅŸmamÄ± bitirirken, daha sonra bizim grup odamÄ±zÄ±n arkasÄ±nda ufak bir toplantÄ± odamÄ±z var. Orada arkadaÅŸlarÄ±mla ilk deÄŸerlendirme yaptÄ±m. Bu deÄŸerlendirmeden sonra bir de geniÅŸ Ã§aplÄ± deÄŸerlendirelim istedim. O deÄŸerlendirmeden sonra bizim iÃ§in artÄ±k erken seÃ§im noktasÄ±nda sadece bir tarih ve bu konuyla ilgili takvimin belirlenmesi kalÄ±yordu."

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ bir toplantÄ± daha yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye bu ÅŸekilde girdiklerini anlatan ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸme esnasÄ±nda BahÃ§eli'ye tekliflerini, kendi tekliflerine karÅŸÄ± bir teklif olarak sunduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

BahÃ§eli'nin de olumlu yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gerek Ã¼lkede okullarÄ±n kapanmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek, gerekse Ã¼niversite imtihanlarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak 24 Haziran tarihinin belirlendiÄŸini ifade eden ErdoÄŸan, "ToplantÄ±dan Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz YÃ–K ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±k. Malum YÃ–K CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±. Burada bir gerÃ§ek de ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Ã‡ok seri karar alabilmenin bu bir ispatÄ± oluyor. Hemen sayÄ±n baÅŸkana arkadaÅŸlarÄ±m konuyu ilettiler. YÃ–K bir hafta sonraya Ã¼niversite giriÅŸ imtihanlarÄ±nÄ± aldÄ±. Biz de bÃ¶ylece 24 Haziran kararÄ±nÄ± aleniyete geÃ§irmiÅŸ olduk. O gÃ¼n basÄ±n toplantÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda da bunlarÄ± masanÄ±n Ã¼zerinden kaldÄ±rmÄ±ÅŸ olarak Ã§Ä±ktÄ±m, 24 Haziran tarihini erken seÃ§im tarihi olarak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ±m basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ oldum. BÃ¶ylece ÅŸimdi 24 Haziran artÄ±k yaz tatiline gitmeden, bayramÄ±n ertesinde, Ã¼niversite imtihanlarÄ±na hazÄ±rlÄ±k noktasÄ±nda bir haftalÄ±k sÃ¼reyi ortaya koyarak giriyoruz. 24 Haziran Ã¼lkemiz ve milletimiz iÃ§in inÅŸallah hayÄ±rlara vesile olsun. BÃ¼tÃ¼n milletimiz bu yola Ã§Ä±karken tabii ki en aÄŸÄ±r gÃ¶rev YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna dÃ¼ÅŸecek. YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna da baÅŸarÄ±lar diliyoruz." diye konuÅŸtu.

Devlet BahÃ§eli'nin erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± canlÄ± olarak izleyip izlemediÄŸi sorusu Ã¼zerine ErdoÄŸan, o esnada yolda olduÄŸunu, BahÃ§eli'nin grup konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anÄ± dinlediÄŸini, fakat grup konuÅŸmasÄ±na yÃ¶nelik vakti yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir kÄ±smÄ±nÄ± dinleme imkanÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, yolda bir kÄ±smÄ±nÄ± dinlediÄŸi konuÅŸmada dile getirilen 26 AÄŸustos tarihini TBMM'ye geldiÄŸinde BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ± ile kÄ±saca deÄŸerlendirdiÄŸini kaydetti.Â

"ERKEN SEÃ‡Ä°MLE YATTILAR, ERKEN SEÃ‡Ä°MLE KALKTILAR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "BaskÄ±n seÃ§im, danÄ±ÅŸÄ±klÄ± dÃ¶vÃ¼ÅŸ" iddialarÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu iddialarÄ±n hepsi ortada. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ana muhalefet, erken seÃ§im konusunu aylardÄ±r gÃ¼ndemde tutuyor. Erken seÃ§imle yattÄ±lar, erken seÃ§imle kalktÄ±lar. BÃ¶yle bir durum sÃ¶z konusu deÄŸil. Fakat bizim de malum erken seÃ§im konusu, AK Parti olarak bizim prensiplerimiz arasÄ±nda hiÃ§ olmamÄ±ÅŸtÄ±r. O sÃ¼reÃ§lerde Ã¶zellikle bu konulara, 'bizim iÃ§in gÃ¼ndemde erken seÃ§im yok' demiÅŸiz. Son cumhur ittifakÄ±nÄ± beraber olgunlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼ttefikimizin bu aÃ§Ä±klamasÄ± durumu deÄŸerlendirmemizi gerektirdi. Bunun Ã¼zerine durumu deÄŸerlendirelim istedik. DeÄŸerlendirdik ve bÃ¶ylece buraya geldik. Yoksa Ã¶nceden bÃ¶yle bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme, sufle etme sÃ¶z konusu deÄŸil. Nitekim yola da bÃ¶yle Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±z oldu."

24 Haziran erken seÃ§im kararÄ±ndan Ã¶nce CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imine yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk yÄ±l olduÄŸunu hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Yani bu ne demektir? Ben 1,5 yÄ±l daha cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna oturma rahatlÄ±ÄŸÄ±na eriÅŸebilirdim. Biz bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmedik. Bizim dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z tek ÅŸey var, Ã¼lkemizin huzuru, refahÄ± nerede? Burada ana muhalefetin madem ki bÃ¶yle bir hÄ±rsÄ± var, onlarÄ±n hÄ±rsÄ±nÄ± da rahatlatalÄ±m istedik. Onun iÃ§in adÄ±mÄ± atalÄ±m, onlar da rahatlasÄ±nlar. Durmadan 'er meydanÄ±, er meydanÄ±' diyor. Biz de her meydanÄ± dedik. Buyursunlar ÅŸimdi her meydanÄ±nda inÅŸallah milletimiz bedeli Ã¶detecek, soracak. EÄŸer bize 'devam' derse milletimiz, devam ederiz, 'tamam' derse saygÄ± duyarÄ±z, yapÄ±lacak iÅŸ budur. Biz eserlerimizle ortadayÄ±z. Muhalefetin hangi eseri var bilemiyorum. Demokrasiyse, demokraside bizim eserlerimiz ortada. Hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerse, hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusunda her ÅŸeyimizle ortadayÄ±z. Adalet, kalkÄ±nma ve atÄ±lÄ±m noktasÄ±nda yaptÄ±klarÄ±mÄ±z ortada. DolayÄ±sÄ±yla bu noktada bizim herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z zaten yok."

"TEHDÄ°T STRATEJÄ°K ORTAKLARDAN GELÄ°YOR"

"TÃ¼rkiye'nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu tehdit ve risklerden bahsederken neleri kast ettiniz?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k ErdoÄŸan, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Bu konuda tÃ¼m BatÄ±'nÄ±n bir tehdit projeksiyonu olduÄŸunu, bu tehdit projeksiyonu iÃ§inde Ã¶zellikle gÃ¼neydeki malum PYD, YPG, PKK, DEAÅž... Åžimdi ÅŸu sÃ¶yleniyor, DEAÅž'a karÅŸÄ± bu bir mÃ¼cadeledir veya ona karÅŸÄ± bir savaÅŸtÄ±r gibi laflar ediliyor. Buna nereye kadar inanacaÄŸÄ±z? Bir yere kadar bunu yuttuk diyelim. Fakat ben ÅŸuna bakÄ±yorum, Suriye'nin kuzeyine kaÃ§ tÄ±r silah geldi. 5 bin tÄ±r buraya Amerika silah gÃ¶nderiyor. AynÄ± ÅŸekilde 2 bin kargo uÃ§aÄŸÄ±yla yine buraya malum silahlar geliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burada 20 kadar Ã¼s var. Bu Ã¼slere bunlar indiriliyor."

TÃ¼rkiye, Amerika'da NATO'da mÃ¼ttefik olmasÄ±na raÄŸmen, TÃ¼rkiye'nin Amerika'dan silah alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, "Ama bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine Amerika, koalisyon gÃ¼Ã§leri Ã¼cretsiz olarak bu silahÄ± verebiliyor. Demek ki tehdit nereden geliyor? Stratejik ortaklardan geliyor. SÄ±kÄ±ntÄ± burada. Gelin, oturalÄ±m beraber bu iÅŸi Ã§Ã¶zelim. Bunu SayÄ±n Obama dÃ¶neminde de Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±k. Bizim bir zeytinlik operasyonumuz sÃ¶z konusuydu, aylarca gÃ¼ndemdeydi biz bunlarÄ± yapamadÄ±k. GerÃ§ekleÅŸtiremedik, sÃ¼rekli oyaladÄ±lar. Bu dÃ¶neme geldik, artÄ±k baktÄ±k ki bu olmayacak, bunun Ã¼zerine biz kararÄ±mÄ±zÄ± verdik, gÃ¶beÄŸimizi kendimiz kestik ve adÄ±mÄ± attÄ±k." diye konuÅŸtu.

"AYNI MUTLULUÄžU AFRÄ°N HALKINA YAÅžATMAK Ä°STÄ°YORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Cerablus'tan baÅŸlayarak El-Rai, El-Bab ve 2 bin kilometrekarelik alanÄ± DEAÅž'tan temizlediklerini, 3 binin Ã¼zerinde DEAÅž'lÄ±yÄ± oralardan derdest ettiklerini anlatarak, Afrin'de de durumun farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2 bin kilometrekarelik alanÄ± da terÃ¶ristlerden temizlediklerini sÃ¶yledi.

Ä°ÅŸin henÃ¼z bitmediÄŸini, arzularÄ±nÄ±n Afrinlilerin yerlerine yerleÅŸmeleri olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "NasÄ±l Cerablus ve Ã§evresinde oranÄ±n insanlarÄ± yerleÅŸiyorsa, nasÄ±l bir mutluluk iÃ§erisindeyseyler, aynÄ± mutluluÄŸu Afrin halkÄ±na yaÅŸatmak istiyoruz. Bizde kamplarda olanlar geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±lar. Bizde de 3,5 milyon Suriyeli var. BunlarÄ±n iÃ§inde FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin insanlarÄ± olduÄŸu gibi, Afrin'in, Ä°dlib'in, Halep'in insanlarÄ± var." dedi.

"CENEVRE BUGÃœNE KADAR SONUÃ‡ DOÄžURMADI"

ErdoÄŸan, Astana sÃ¼recinin Ã¶n planda ciddi manada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birinci SoÃ§i'nin aynÄ± ÅŸekilde ardÄ±ndan Ankara gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n bir araya geldiÄŸini, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ Tahran'da yapacaklarÄ±nÄ±, bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bu ÅŸekilde devam ettireceklerini aktardÄ±.

Astana'nÄ±n Ã¶neminin korunmasÄ± gerektiÄŸini ancak Astana'yÄ± Cenevre'nin Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karmak gibi bir dertlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biz burada ancak 3 Ã¼lke bir araya gelebildik. BaÅŸkalarÄ±na da yasak koymuÅŸ deÄŸiliz. Ama Cenevre bugÃ¼ne kadar sonuÃ§ doÄŸurmadÄ±, yani sonuÃ§ odaklÄ± Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±. Biz buralardan Ã§Ä±kacak neticeyle derdimiz Suriye'nin kuzeydoÄŸusuna doÄŸru barÄ±ÅŸ bÃ¶lgesini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ buralar bize hep sÄ±nÄ±r. Ciddi tehditler aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerler var. Bunlardan en Ã¶nemlisi biri Ayn el-Arab'tÄ±r. Buradan hep tehditler aldÄ±k."

"TEMAYÃœL YOKLAMASI YAPACAÄžIZ"

SeÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n ana mesajlarÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErdoÄŸan, "Ana mesajlarÄ± ÅŸu anda aÃ§Ä±klamam doÄŸru olmaz, zira arkadaÅŸlarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±lar, Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Tabii hafta baÅŸÄ±ndan itibaren bizzat bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§eresinde ben de bulunacaÄŸÄ±m ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± beraberce gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸiz. Buradaki bÃ¼tÃ¼n hedef, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± seÃ§im takvimidir. Onlar resmi seÃ§im takvimini aÃ§Ä±klayacak ki biz de gerÃ§i Ã¶nceden bazÄ± hazÄ±rlÄ±klar var ama kendi takvimimizle onu Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼receÄŸiz. BÃ¶ylece yol haritamÄ±zÄ± da ona gÃ¶re belirleyeceÄŸiz. TemayÃ¼l yoklamasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z, Ã§Ã¼nkÃ¼ temayÃ¼l olmadan milletvekili adaylarÄ±mÄ±zÄ± belirlemek doÄŸru olmaz." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, "Eski sistemde nelere diÅŸinizi sÄ±kmak zorunda kalÄ±yordunuz? 25 Haziran'dan itibaren TÃ¼rkiye'de neler deÄŸiÅŸecek?" sorularÄ±na, ÅŸu cevaplarÄ± verdi:

"Ã–yle bir bÃ¼rokratik oligarÅŸi var ki bu bÃ¼rokratik oligarÅŸi, sizin atacaÄŸÄ±nÄ±z her adÄ±mda adeta bileklerinizde bir kelepÃ§e. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±n ilk anÄ±ndan itibaren ben bÃ¼rokrasiye karÅŸÄ± adeta savaÅŸ verdim. Ama siz parlamenter demokraside bunu bir yere kadar baÅŸarabiliyorsunuz, bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle baÅŸaramÄ±yorsunuz. Ã–rneÄŸin ÅŸimdi durum bÃ¶yle olmayacak, daha farklÄ± olacak. Burada karar verme noktasÄ±nda en gÃ¼zel ÅŸeyi bu iÅŸin malum, yasama, yÃ¼rÃ¼tme, yargÄ±... Kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± noktasÄ±ndaki gÃ¼Ã§, bu dÃ¶nemde Ã§ok daha farklÄ± ama Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸacak, ama devleti baÄŸlayÄ±cÄ± bir gÃ¼Ã§ olmayacak. Bana gÃ¶re devleti destekleyen, gÃ¼Ã§lendiren bir gÃ¼Ã§ haline gelecek. Bu bizim iÃ§in Ã¶nemli. Nedir bu? Mesela yÃ¼rÃ¼tmede parlamentodan kabine oluÅŸturmuyorsunuz, dÄ±ÅŸarÄ±dan bir kabine oluÅŸturuyorsunuz. OluÅŸturduÄŸunuz bu kabine sizin iÃ§in baÄŸlayÄ±cÄ± mÄ±? Siz bu kabineyle her an istediÄŸiniz gibi, bunlarÄ± alÄ±p bir kenara koyabilirsiniz. Gelenler de zaten bunu bilecek. 'Ya ben baÅŸkanla beraber giderim veyahut da baÅŸarÄ±lÄ± olamazsam her an gidebilirim.' gibi bir durum olacak. DolayÄ±sÄ±yla o da altÄ±ndakilere karÅŸÄ± bÃ¶yle bir davranÄ±ÅŸ iÃ§inde olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ netice almak, baÅŸarÄ±lÄ± olmak mecburiyetinde."

"BELKÄ° BAÅžKA Ä°TTÄ°FAKLAR DA OLACAK"

ErdoÄŸan, "Ä°ttifakÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndakiler gayri milli mi oluyor? Oraya oy verecek vatandaÅŸlar kendisini dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ mÄ± hissedecek? Bir mesajÄ±nÄ±z olur mu?" sorularÄ± Ã¼zerine, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Onu, o ÅŸekilde deÄŸerlendirmemiz doÄŸru olmaz. Åžu var, ana muhalefetin Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ±na bakÄ±ÅŸ anlayÄ±ÅŸÄ± milli deÄŸil, yerli deÄŸil. BakÄ±yorsunuz sizi BatÄ±'ya gidip sÃ¼rekli olarak ÅŸikayet eden bir ana muhalefet anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± milli olarak deÄŸerlendirebilir misiniz? TÃ¼rkiye'ye cephe aÃ§an Ã¼lkelere gidip sizi ÅŸikayet eden bir siyasi partiyi milli olarak deÄŸerlendirebilir misiniz? Åžu anda arkasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n olduÄŸu malum, sÃ¶zde bir parti Ã¼lke Ã¼lke dolaÅŸÄ±p kimi ÅŸikayet ediyor? Bizleri ÅŸikayet ediyor. BÃ¶yle bir ÅŸey olabilir mi? Sen gel Ã¼lkende Ã§alÄ±ÅŸ, halkÄ±na kendini ideal bir ÅŸekilde anlat, halkÄ±n da seni en ideal ÅŸekilde deÄŸerlendirsin. Ama anlatamayÄ±nca, TÃ¼rkiye de bir hukuk devleti olduÄŸuna gÃ¶re, bu hukuk devletinin iÃ§erisinde bu kurallar senin iÃ§in de iÅŸleyecektir, diÄŸerleri iÃ§in de iÅŸleyecektir. Biz, neredeyse Anayasa'yÄ± deÄŸiÅŸtirme Ã§oÄŸunluÄŸuna sahip olduÄŸumuzda bile Anayasa Mahkemesi bizimle ilgili kapatma davasÄ± aÃ§tÄ± ya. Anayasa'yÄ± deÄŸiÅŸtirecek gÃ¼ce, potansiyele parlamentoda sahip olduÄŸumuz zaman. O zaman ana muhalefet 'Ankara'da savcÄ±lar var.' diyordu. Biz bunlarÄ± yaÅŸadÄ±k. Ama hayÄ±rlÄ±sÄ±yla o dÃ¶nemi de atlattÄ±k. Åžimdi yeni bir sÃ¼rece inÅŸallah yerli, milli, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayÄ±ÅŸÄ±yla gireceÄŸiz ve yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸmayla da inÅŸallah bu asrÄ±n TÃ¼rk asrÄ± olmasÄ±nÄ± dÃ¼nyaya gÃ¶stereceÄŸiz."

"Cumhur ittifakÄ±"nÄ±n protokolÃ¼nÃ¼n baÅŸlÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik soruya ErdoÄŸan, "Benim Ã¶nÃ¼mde ayÄ±n 6'sÄ± var, 6'sÄ±na kadar hep beraber Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul kongresinde inÅŸallah bu merakÄ±nÄ± gidereceÄŸiz." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verirken, "Belki baÅŸka ittifaklar da olacak." dedi.

"GABON'DAKÄ°LERÄ° EÅžLERÄ°YLE BERABER ALIP GELDÄ°K"

ErdoÄŸan, FETÃ– ile mÃ¼cadelenin kararlÄ± bir ÅŸekilde devam edeceÄŸini vurgulayarak, "Benim buradan taviz vermem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu FETÃ– denilen adam benim milletimi bÃ¶ldÃ¼, parÃ§aladÄ±. Ãœmmeti bÃ¶ldÃ¼, parÃ§aladÄ±. AnayÄ± evladÄ±na, evladÄ± anasÄ±na, aileyi kendi iÃ§inde parÃ§aladÄ±. BirÃ§ok bildiÄŸim arkadaÅŸlar var ki ÅŸu anda evlatlarÄ±ndan ayrÄ± yaÅŸar hale geldiler. BunlarÄ±n mÃ¼sebbibi bu adamdÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Åžu an itibarÄ±yla 83 FETÃ–'cÃ¼yÃ¼ TÃ¼rkiye'ye getirdiklerini ve bu sÃ¼recin kararlÄ±lÄ±kla devam ettiÄŸini dile getiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bunlarÄ±n TÃ¼rkiye'deki gÃ¶zaltÄ± ve yargÄ± sÃ¼reÃ§lerinin ayrÄ±ca devam ettiÄŸini belirtti.

"Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±mÄ±z bunlarÄ± yerinde paketleyip alÄ±p geliyor." diyen ErdoÄŸan, bu konuda kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

ErdoÄŸan, "Darbe giriÅŸimine yÃ¶nelik ÅŸu ana kadar 285 dava aÃ§Ä±ldÄ±. 137 davada karar verildi. 1433 sanÄ±ÄŸa hapis cezasÄ± verildi. Bunlardan 1433 sanÄ±ÄŸÄ±n 530'u mÃ¼ebbet, 399'u aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 504'Ã¼ ise 1 yÄ±l 2 ay ile 20 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Bir diÄŸer tarafta ÅŸu anda 19 deÄŸiÅŸik Ã¼lkeden biz 83 FETÃ– yÃ¶neticisini getirdik. 10 Ã¼lkede FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± 76 okul kurduÄŸumuz Maarif VakfÄ±na devredildi. Bir tarafta yine 25 Ã¼lkede de FETÃ– iltisaklÄ± okullarÄ±n devri veya yeni okullarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in protokollerde imzalandÄ±. OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±nlanan KHK'larla 107 bin 175 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden ihraÃ§ edildi. FETÃ–'nÃ¼n birinci aÅŸama mahrem ve kripto yapÄ±sÄ±na mensup TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§inde de ÅŸu anda binlerce kiÅŸi deÅŸifre edildi. BunlarÄ±n da takipÃ§isiyiz."

"TAKÄ°PTEYÄ°Z, BAZI BAÄžLANTILAR KURULMUÅž VAZÄ°YETTE"

ErdoÄŸan, FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ±" firari Adil Ã–ksÃ¼z'e iliÅŸkin soruyu yanÄ±tladÄ±.

Bu konuda takipte olduklarÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, "Takipteyiz. Son bilgiler, kendisinin burada hangi Ã¼lkede filan sÃ¶ylemem belki uygun olmaz ama iz sÃ¼rÃ¼yoruz, bazÄ± baÄŸlantÄ±lar kurulmuÅŸ vaziyette. Temennim odur ki ÅŸu anda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z istihbarat doÄŸru Ã§Ä±karsa herhalde onunla ilgili adÄ±mÄ± da attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.

"KUR FAÄ°Z Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ° BATILILAR GÄ°BÄ° DÃœÅžÃœNMÃœYORUM"

Ekonomiye deÄŸindiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda ErdoÄŸan, her ÅŸeyden Ã¶nce kur meselesinde yerli ve milli parayÄ± Ã§ok Ã¶nemsediÄŸini vurguladÄ±.

Ä°thalat ve ihracatta yerli ve milli paranÄ±n daha fazla kullanÄ±lmasÄ±yla kur baskÄ±sÄ±ndan TL'yi kurtarmÄ±ÅŸ olacaklarÄ±nÄ± dile getiren CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ben kur-faiz iliÅŸkisini ÅŸu anda BatÄ±lÄ±lar gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Burada bizim iÃ§in kur noktasÄ±nda en ideal olanÄ± yerli ve milli para konusudur. Kesinlikle kur baskÄ±sÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±r. Faizi dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼kÃ§e o da kuru ciddi mana da aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ekecektir. Kararlar noktasÄ±nda ise CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu kararname Ã§Ä±karma yetkisi bu iÅŸi kolay kÄ±lacaktÄ±r. Daha rahat adÄ±m atma noktasÄ±na getirecektir. Kurumlardaki Ã§alÄ±ÅŸmalar bu noktada iliÅŸkiler noktasÄ±nda Ã§ok daha farklÄ± olacaktÄ±r. Ona gÃ¶re de adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± atarak Ã§ok seri karar alma noktasÄ±na ulaÅŸacaÄŸÄ±z."

MHP Ä°LE MÄ°TÄ°NG

MHP'den talep gelirse veya gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bu yÃ¶nde bir karar alÄ±nÄ±rsa, beraber miting yapÄ±labileceÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, 7 AÄŸustos'da bu birlikteliÄŸin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

ErdoÄŸan, bÃ¶yle bir birlikteliÄŸe imza atmanÄ±n dÃ¼nyaya bÃ¼yÃ¼k bir mesaj olabileceÄŸini vurgulayarak, bundan kaÃ§Ä±nmayacaklarÄ±nÄ±, her zaman iÃ§in ittifakta hayÄ±r olduÄŸunu dile getirdi.

"YARIÅžA GÄ°RSÄ°N"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GÃ¶nlÃ¼m ana muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zatÄ±n yarÄ±ÅŸa girmesini ister, yarÄ±ÅŸa girsin. HiÃ§ endiÅŸe etmesin, baÅŸkasÄ±nÄ± aramasÄ±na falan da gerek yok. Kendisi meydana Ã§Ä±ksÄ±n. Milletin ona ne kadar oy vereceÄŸini gÃ¶rmesinde Ã§ok fayda var. BugÃ¼ne kadar Ã§ok ÅŸey sÃ¶yledi, 'YÃ¼zde 40' dedi. 40'Ä± alamadÄ±, 20'lerde kaldÄ±. Hadi gel, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± noktasÄ±nda aday ol, bak bakalÄ±m millet sana ne kadar oy veriyor gÃ¶relim."

"SAADET PARTÄ°SÄ° VE BBP Ä°LE GÃ–RÃœÅžTÃœK"

Saadet Partisi ile iki Ã¼Ã§ kez ittifak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ben ve arkadaÅŸlarÄ±m herhangi bir netice alamadÄ±k. GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadarÄ±yla CHP ile daha uyumlu, daha ideal anlamda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri oluyor. Ama BBP ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz oldu. Onlarla ilgili bu noktadaki ittifakÄ±mÄ±z Ã§ok farklÄ± bir zeminde oluÅŸacaktÄ±r. Onun da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla deÄŸerlendirmelerini yapÄ±p, ona gÃ¶re adÄ±nÄ± koyacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Ä°YÄ° Parti'nin seÃ§imlere girip giremeyeceÄŸine yÃ¶nelik tartÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin ise ErdoÄŸan, "YSK ile YargÄ±tay BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼ÅŸterek yapacaÄŸÄ± veya yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ki bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri olacaktÄ±. Ora ne karar verecekse hemizin saygÄ± duymasÄ± lazÄ±m. 'Girmesi gerekir' diyorsa girer. Aksi bir durum olursa aksi olur. Girmesi, girmemesi noktasÄ±nda bizim bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z sÃ¶z konusu deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.

"MACRON, OHAL DÃ–NEMÄ°NDE SEÃ‡Ä°M KAZANDI"

ErdoÄŸan, mÃ¼hÃ¼rlÃ¼, mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z pusula ve OHAL Ã¼zerinden seÃ§imlere iliÅŸkin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len tartÄ±ÅŸmalara deÄŸinerek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu konuda heyetlerin yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gayet verimli bir ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±.MÃ¼hÃ¼rlÃ¼, mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z pusula noktasÄ±nda bu seÃ§imlerde artÄ±k bÃ¶yle bir sorun yok, kalkÄ±yor ortadan. OHAL noktasÄ±na gelince, OHAL dÃ¶nemleri iÃ§erisinde TÃ¼rkiye'de bugÃ¼ne kadar seÃ§imler yapÄ±ldÄ± ve hep bir bahane olarak ortaya atÄ±ldÄ±. Tam aksine OHAL seÃ§imde bÃ¼tÃ¼n ortaya Ã§Ä±kacak muvazaalarÄ± da yok edecek bir tedbirdir. Burada tam aksine bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmayacaktÄ±r. OHAL'in olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde terÃ¶r bÃ¶lgesi diyebileceÄŸimiz yerlerde Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±. VatandaÅŸÄ±n can gÃ¼venliÄŸi yok, sÄ±kÄ±ntÄ± iÃ§inde sandÄ±ÄŸa dahi gidemedi. OylarÄ±nÄ± birileri onlar adÄ±na kullanmak suretiyle PKK destekli partiler seÃ§ildi. Fransa'da bile Macron, OHAL dÃ¶neminde seÃ§im kazandÄ±."

"SAYIN MACRON'A DUYURULUR"

DEAÅž'la mÃ¼cadeleye iliÅŸkin rakamlarÄ± da paylaÅŸan ErdoÄŸan, "AynÄ± ÅŸekilde DEAÅž'la mÃ¼cadelede FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 3 bin 60 DEAÅž mensubu. Bu SayÄ±n Macron'a duyurulur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÄ±k sÄ±k hep bizi DEAÅž'Ä± koruyan, bÃ¶yle gÃ¶steriyor. Kendisine bunlarÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±m halde yine aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylÃ¼yor." dedi.

YurtiÃ§indeki operasyonlarda 146 DEAÅž mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸini, DEAÅž'la iltisaklÄ± 14 derneÄŸin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 53 bin 781 kiÅŸiye Ã¼lkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± konulduÄŸunu, 5 bin 540 kiÅŸinin DEAÅž'la baÄŸlantÄ±lÄ± olarak sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini belirten ErdoÄŸan, 5 bin 402 zanlÄ±nÄ±n da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 902'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

MÃ¼nbiÃ§'e iliÅŸkin ABD ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sorulmasÄ± Ã¼zerine ErdoÄŸan, "Yeni DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo henÃ¼z daha gÃ¶reve tam manasÄ±yla baÅŸlamadÄ± ama ancak bazÄ± aÃ§Ä±klamalar geliyor. Fakat mesela MÃ¼nbiÃ§'le ilgili olarak aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z duyumlarda FransÄ±zlarÄ±n, Ã¶zellikle MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶nelik bazÄ± gayretlerinin olduÄŸunu ÅŸu anda gÃ¶zlemliyoruz." dedi.

"Asker gÃ¶nderme mi?" ÅŸeklindeki soru Ã¼zerine "Evet. O yÃ¶nde" cevabÄ±nÄ± veren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Åžimdi tabii bu yaklaÅŸÄ±m tarzÄ± hoÅŸ deÄŸil ama zaten bunlar koalisyon gÃ¼Ã§leri olarak beraber hareket ettiler ama ne kadar kiÅŸiyle ÅŸu anda oradalar bunu bilemem. Fakat temennim odur ki bu noktada yani kendilerini Ã¼zecek bir iÅŸ yapmasÄ±nlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu konuda oradaki aÅŸiretler vesaire yÃ¼zde 90'Ä± oranÄ±n Arap'tÄ±r. EÄŸer onlar orada PYD'yle veya YPG'yle mÃ¼ÅŸterek hareket etme durumuna gelirlerse aynen Afrin'de olan tablo orada da meydana gelebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oranÄ±n yerli halkÄ± ki aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± aÅŸiretlerdir, bu aÅŸiretler kesinlikle bunlarÄ± kabul etmiyorlar. Hep bize gelen ÅŸey 'Bizi bunlardan kurtarÄ±n' ve 'Biz burada her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼cadeleye hazÄ±rÄ±z'. Biz de onlara diyoruz ki FransÄ±zlara, AmerikalÄ±lÄ±lara, 'BakÄ±n siz bize baÅŸta sÃ¶z verdiniz, SayÄ±n Obama bize sÃ¶z verdi. Biz buradan en kÄ±sa zamanda Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z, FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna geÃ§eceÄŸiz. Siz de aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylediniz ama yapmadÄ±nÄ±z. Hala yapmÄ±yorsunuz. EÄŸer mÃ¼ttefiksek, bÃ¶lgede mÃ¼ÅŸterek bazÄ± hareketlerin iÃ§ine gireceksek gelin bu adÄ±mlarÄ± beraber atalÄ±m. Yoksa kusura bakmayÄ±n."

"TÃœRKÄ°YE'DEKÄ° SEÃ‡Ä°M HÄ°Ã‡BÄ°R ZAMAN ÅžAÄ°BELÄ° OLMAMIÅžTIR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'den seÃ§imlere yÃ¶nelik yapÄ±lan eleÅŸtirilerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu beyanlara ben Ã¶nem vermiyorum. Biz kendimiz bu konuda ne diyoruz, o Ã¶nemlidir. BugÃ¼ne kadar AGÄ°T sÃ¼rekli gÃ¶zlemcilerini gÃ¶ndermiÅŸtir ama TÃ¼rkiye'de seÃ§im hiÃ§bir zaman ÅŸaibeli olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Tam aksine bir Amerika bile bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seÃ§imleri yapamamÄ±ÅŸtÄ±r. Biz, yÃ¼zde 86 katÄ±lÄ±mla seÃ§imler gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ bir Ã¼lkeyiz. Onlara baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman en kabadayÄ±sÄ± yÃ¼zde 40, 45, 48 buralarda gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Hatta Avrupa'da yÃ¼zde 35'lerde seÃ§imler yapan Ã¼lkeler var. Onlar kendilerine baksÄ±n."

"YURT DIÅžINDAKÄ° SEÃ‡Ä°M HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI"

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"10-11 bin kiÅŸilik bir spor salonunda bir uluslararasÄ± kuruluÅŸun toplantÄ±sÄ±nda bulunacaÄŸÄ±m ve orada TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±ma sesleneceÄŸim. BÃ¼yÃ¼k ihtimalle Avrupa'yÄ± orada toparlayacaÄŸÄ±z. KonuÅŸmamÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Demokrasi mÃ¼cadelesi Ã¶yle kolay kolay kÄ±sÄ±tlanabilecek, Ã¶nÃ¼ kesilebilecek bir mÃ¼cadele deÄŸildir."

ErdoÄŸan, ana muhalefetin mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ oy noktasÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±mÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Burada sandÄ±k kurulundaki mÃ¼hÃ¼rden Ã¶te YSK'nÄ±n mÃ¼hrÃ¼dÃ¼r. YSK zaten bu mÃ¼hÃ¼r iÅŸlerini bitirerek, bunlarÄ± torbalÄ±yor ve ilgili yerlere gÃ¶nderiyor. Bu konuda her herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°ZÄ°M ARTIK BARIÅžA Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR"

Ege'deki kayalÄ±klar konusunda Yunanistan'Ä±n gerginlikler Ã¼rettiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±larak, "Nedir Yunanistan'Ä±n amacÄ± size gÃ¶re?" ÅŸeklindeki soru Ã¼zerine ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¶yle Ã¼Ã§ tane kendini bilmez gelip de o kayalÄ±klarda bÃ¶yle bir bayrak asma yarÄ±ÅŸÄ±na, hastalÄ±ÄŸÄ±na nereden kapÄ±ldÄ±? Siz bunu bilmiyor musunuz ki buralarda bÃ¶yle bir ÅŸey yapÄ±lÄ±rsa anÄ±nda cevabÄ±nÄ± bulacaktÄ±r. Nitekim bunu yaptÄ±lar ve anÄ±nda da bizim SAT komandolarÄ±mÄ±z oraya mÃ¼dahale edip oradan onlarÄ±n bayraÄŸÄ±nÄ± indirip tekrar kayalÄ±klarÄ± kendi haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼. Yani biz bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reÃ§ iÃ§inde bir sularÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ± diye bir ÅŸeyi istemiyoruz. BÃ¶yle bir gayretin iÃ§inde deÄŸiliz. Biz Yunanistan'a bir komÅŸumuz olarak bakÄ±yoruz. Ã–yle veya bÃ¶yle bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar olsa bile bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± aÅŸalÄ±m istiyoruz."

BunlarÄ±n yaÅŸanmamasÄ±nÄ± istediklerini vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"OturalÄ±m masaya, yani bu iÅŸleri artÄ±k bir kenara koyalÄ±m. Yok bilmem ÅŸu kadar Ã¶lÃ§Ã¼, bu kadar Ã¶lÃ§Ã¼ filan falan. Bu deniz, hava... Buradan uÃ§aklar, gemiler rahatlÄ±kla gelsin geÃ§sin. Herhangi bir fiili mÃ¼dahale olmadÄ±ktan sonra niÃ§in ÅŸu gÃ¼zelim barÄ±ÅŸÄ± gÃ¶lgeliyoruz, lekeliyoruz? Bizim artÄ±k dÃ¼nyada barÄ±ÅŸa ihtiyacÄ±mÄ±z var. KaldÄ± ki sizlerle olan barÄ±ÅŸÄ±mÄ±z bizim, hiÃ§bir Ã¼lkeyle olan barÄ±ÅŸa benzemez. YÄ±llar yÄ±lÄ± Ã¼lkemizde bizim Rum vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ± az deÄŸildi. Ã–yle mi? 10 binler, 100 binler... BÃ¶yleydi. Ama maalesef bizim Ã¼lkemizde de olan bazÄ± hatalÄ± davranÄ±ÅŸlar sebebiyle tabii buradan Ã§ok Rum vatandaÅŸÄ±mÄ±z ne yazÄ±k ki Yunanistan'a gitmek durumunda kaldÄ±. Bizim de hatalarÄ±mÄ±z var. Bunu da gÃ¶rmemiz lazÄ±m. Åžimdi diyoruz ki gelin, Yunanistan'da Ã‡ipras bir baÅŸbakan olarak genÃ§, dinamik, 'Yeni bir adÄ±m atalÄ±m' arzusundadÄ±r, isteÄŸindedir. Son ziyaretimde cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± aynÄ± havada gÃ¶rdÃ¼m. Gelin o zaman bunlarÄ± masaya yatÄ±ralÄ±m, ama 'Sen mi daha fazla aldÄ±n? Ben mi daha fazla verdim?' filan bu kavgalarÄ± bÄ±rakalÄ±m. Sonunda bu deniz ya, Ã¶bÃ¼rÃ¼ hava. Buralarda rahat rahat gemiler geÃ§sin, uÃ§aklarÄ±mÄ±z uÃ§sun vesaire. Bunu yapamamak bize baÅŸka sÄ±kÄ±ntÄ±lar getiriyor. Getirince de iÅŸte ne yazÄ±k ki bedeli bu iÅŸin aÄŸÄ±r oluyor. Biz istiyoruz ki artÄ±k buna noktayÄ± koyalÄ±m."

"TÃ¼rkiye, Yunanistan iÃ§in bir tehdit mi?" sorusu Ã¼zerine ErdoÄŸan, "Onlar Ã¶yle kabul ediyorsa, ben bir ÅŸey diyemem. Ama bizim bÃ¶yle durup dururken kimseyi tehdit etme hastalÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yok." dedi.

ErdoÄŸan, "Biz zaten bugÃ¼ne kadar bu Ã¼lkede hep hizmetleriyle anÄ±lan hÃ¼kÃ¼metler kurduk. Ä°nÅŸallah ÅŸimdi de baÅŸkanlÄ±k sisteminin Ã¶zellikle Ã§erÃ§evesini farklÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ± bir dÃ¶nemin iÃ§erisinde olacaÄŸÄ±z. TÃ¼m Ã¼lkem iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun." dedi.