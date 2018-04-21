21:27, 21 Nisan 2018 Cumartesi

'SeÃ§im konusunda Ã¶nceden gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÃ¶z konusu deÄŸil'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NTV'de gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunuyor.

Erken seÃ§ime iliÅŸkin, "Milletimiz eÄŸer bize 'devam' derse devam ederiz, 'tamam' derse saygÄ± duyarÄ±z, yapÄ±lacak olan iÅŸ budur." diyen ErdoÄŸan ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Cumhur ittifakÄ±nÄ± beraber olgunlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz mÃ¼ttefikimizin bu aÃ§Ä±klamasÄ± durumu deÄŸerlendirmemizi gerektirdi, deÄŸerlendirdik ve bÃ¶ylece buraya geldik. Yoksa Ã¶nceden kesinlikle bÃ¶yle bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme, sÃ¶z konusu deÄŸil."

"TEMAYÃœL YOKLAMASI YAPACAÄžIZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TemayÃ¼l yoklamasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z, Ã§Ã¼nkÃ¼ temayÃ¼l olmadan milletvekili adaylarÄ±mÄ±zÄ± belirmek doÄŸru olmaz." dedi.

"Buradaki bÃ¼tÃ¼n hedef, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± seÃ§im takvimidir." diye konuÅŸan ErdoÄŸan, "Onlar resmi seÃ§im takvimini aÃ§Ä±klayacak ki biz de gerÃ§i Ã¶nceden bazÄ± hazÄ±rlÄ±klar var ama kendi takvimimizle onu Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼receÄŸiz. BÃ¶ylece yol haritamÄ±zÄ± da ona gÃ¶re belirleyeceÄŸiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"TEHDÄ°T Ã–NCELÄ°KLE STRATEJÄ°K ORTAKLARDAN GELÄ°YOR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz paramÄ±zla ABD'den silah alamÄ±yoruz ama bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine ne yazÄ±k ki ABD, koalisyon gÃ¼Ã§leri Ã¼cretsiz olarak bu silahlarÄ±, bu mÃ¼himmatÄ± verebiliyor. Demek ki tehdit nereden geliyor? Ã–ncelikle stratejik ortaklardan geliyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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