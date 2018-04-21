KraliÃ§e II. Elizabeth 92 yaÅŸÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
63 yÄ±ldÄ±r tahtta bulunanÂ KraliÃ§e II. Elizabeth'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±ylaÂ BirleÅŸik KrallÄ±k genelinde etkinlikler dÃ¼zenleniyor.
Geleneksel olarak her yÄ±l biri gerÃ§ek, diÄŸeri tÃ¶rensel olmak Ã¼zere iki kere doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlayan KraliÃ§e, 21 Nisan 1926'da doÄŸdu.
Elizabeth, 6 Åžubat 1952'de kraliÃ§e olurken Ä°ngiltere tarihinin en uzun sÃ¼re tahtta kalan hÃ¼kÃ¼mdarÄ± unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.
MonarkÄ±n asÄ±l doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne ek olarak bir de tÃ¶rensel (9 Haziran) doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±nÄ±n 270 yÄ±llÄ±k bir tarihi bulunuyor.
Ä°lk kez 1748'de Kral 2. Georgeâ€™un asÄ±l doÄŸum gÃ¼nÃ¼n kasÄ±m ayÄ±nda kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ±na denk gelmesi nedeniyle haziran ayÄ±nda tÃ¶rensel bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlendiÄŸi biliniyor. Kraliyette bu gelenek halen devam ettiriliyor.
KraliÃ§e II. Elizabeth'in gerÃ§ek doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ aile bireyleri ile geÃ§irmeyi tercih ettiÄŸi bilinirken, gÃ¼n iÃ§erisinde baÅŸkent Londra'daki Hyde Park, Windsor Park, Londra Kalesi'nden (Tower of London) top atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.
II. Elizabeth, 2015'te 89 yaÅŸÄ±ndayken bÃ¼yÃ¼kannesi KraliÃ§e Victoria'nÄ±n en uzun sÃ¼re tahtta kalma rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, "Filistin yÃ¶netimi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ya da baÅŸka bir Ã¼lke liderinin 'KudÃ¼s, Ä°srail'in baÅŸkentidir' demesine izin vermeyecek." dedi.
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'daki Suudi Kraliyet SarayÄ±'ndan silah sesleri geldiÄŸi, Kral Selman bin AbdÃ¼laziz'in bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'ye dÃ¼zenlenen operasyonun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa-Akdeniz Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi, BirleÅŸmiÅŸ Milletlere Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine misyon gÃ¶nderme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n en uzun sÃ¼redir tahtta bulunan monarkÄ± olan Ä°ngiltere KraliÃ§esi II. Elizabeth, 92. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyor.
Malezya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamidi, Kuala Lumpur'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Filistinli bilim adamÄ± Fadi el-BatÅŸ'Ä±n yabancÄ± istihbarat Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imde yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev, yeni Bakanlar Kurulunu onayladÄ±.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 2 kiÅŸi, 1'i kadÄ±n 2 TÃ¼rk'e Ã¶nce sÃ¶zlÃ¼ hakarette bulundu, daha sonra yanlarÄ±ndaki kÃ¶pekle de saldÄ±rdÄ±.
Hindistan'da, 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara tecavÃ¼zden suÃ§lu bulunanlara idam cezasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararname onaylandÄ±.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ä°ran'daki dÃ¶viz krizinin arkasÄ±nda ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
FKÃ– Genel Sekreteri Ureykat UCM'ye Ä°srail aleyhinde Ã¼Ã§ ayrÄ± dosya sunduklarÄ±nÄ± aktardÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, iki gÃ¼n iÃ§inde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la bir araya geleceÄŸini ve Filistinlilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kendisine aktaracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ermenistan'Ä±n baÅŸkenti Erivan'daki protestolara destek kapsamÄ±nda Londra'da da gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
Malezya Ä°slam Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Awang, Filistinli bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Mossad MÃ¼slÃ¼man liderleri Ã¶ldÃ¼rmesiyle tanÄ±nÄ±yor. Malezya hÃ¼kÃ¼metini bu cinayeti sorgulamaya ve Ä°srail'e karÅŸÄ± temkinli olmaya davet ediyorum" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, "Siz sadece TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deÄŸil, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n en deÄŸerli temsilcisisiniz" dedi
Ahvaz milletvekili Elbaci, Arap nÃ¼fusun yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Huzistan eyaletinde, devlet televizyonunda yayÄ±nlanan bir programa tepki olarak dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterilerinde yaklaÅŸÄ±k 150 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi