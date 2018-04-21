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Avrupa
21:57, 21 Nisan 2018 Cumartesi

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KraliÃ§e II. Elizabeth 92 yaÅŸÄ±nda
KraliÃ§e II. Elizabeth 92 yaÅŸÄ±nda

BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n en uzun sÃ¼redir tahtta bulunan monarkÄ± olan Ä°ngiltere KraliÃ§esi II. Elizabeth, 92. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

63 yÄ±ldÄ±r tahtta bulunanÂ KraliÃ§e II. Elizabeth'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±ylaÂ BirleÅŸik KrallÄ±k genelinde etkinlikler dÃ¼zenleniyor.

Geleneksel olarak her yÄ±l biri gerÃ§ek, diÄŸeri tÃ¶rensel olmak Ã¼zere iki kere doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlayan KraliÃ§e, 21 Nisan 1926'da doÄŸdu.

Elizabeth, 6 Åžubat 1952'de kraliÃ§e olurken Ä°ngiltere tarihinin en uzun sÃ¼re tahtta kalan hÃ¼kÃ¼mdarÄ± unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

MonarkÄ±n asÄ±l doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne ek olarak bir de tÃ¶rensel (9 Haziran) doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±nÄ±n 270 yÄ±llÄ±k bir tarihi bulunuyor.

Ä°lk kez 1748'de Kral 2. Georgeâ€™un asÄ±l doÄŸum gÃ¼nÃ¼n kasÄ±m ayÄ±nda kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ±na denk gelmesi nedeniyle haziran ayÄ±nda tÃ¶rensel bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlendiÄŸi biliniyor. Kraliyette bu gelenek halen devam ettiriliyor.

KraliÃ§e II. Elizabeth'in gerÃ§ek doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ aile bireyleri ile geÃ§irmeyi tercih ettiÄŸi bilinirken, gÃ¼n iÃ§erisinde baÅŸkent Londra'daki Hyde Park, Windsor Park, Londra Kalesi'nden (Tower of London) top atÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

II. Elizabeth, 2015'te 89 yaÅŸÄ±ndayken bÃ¼yÃ¼kannesi KraliÃ§e Victoria'nÄ±n en uzun sÃ¼re tahtta kalma rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular elizabeth Ä°ngiltere
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