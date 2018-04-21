BM'ye Gazze'deki gÃ¶sterilerde 'misyon bulundurma' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa-Akdeniz Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gazze'deki gÃ¶sterileri izleyecek bir BM misyonu gÃ¶nderilmesi konusunda, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l toplanma ve Ã¶rgÃ¼tlenme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden sorumlu BM Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Nyaletsossi Clement Voule'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulunuldu." ifadesine yer verildi.
AÃ§Ä±klamada, misyon gÃ¶nderilmesi talebiyle "gÃ¶sterilerin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olduÄŸunun teyit edilmesi ve Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶stericilere mÃ¼dahalelerinin izlenmesinin" amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:
"Filistinli siviller evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± talep etmek amacÄ±yla barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor ancak Ä°srail ordusu onlara Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¼Ã§le karÅŸÄ±lÄ±k veriyor. GÃ¶stericiler, Ä°srail ordusu ya da askerleri iÃ§in tehlike oluÅŸturmadÄ± fakat Ä°srail ordusunun keskin niÅŸancÄ±larÄ±, 30 Mart'tan bu yana 39 Filistinliyi kasten Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. AralarÄ±nda gazetecilerin de olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi de yaralandÄ±."
Gazze Åžeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 39'a yÃ¼kseldi. GÃ¶sterilerde bugÃ¼ne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandÄ±.
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.Â
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, "Filistin yÃ¶netimi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ya da baÅŸka bir Ã¼lke liderinin 'KudÃ¼s, Ä°srail'in baÅŸkentidir' demesine izin vermeyecek." dedi.
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'daki Suudi Kraliyet SarayÄ±'ndan silah sesleri geldiÄŸi, Kral Selman bin AbdÃ¼laziz'in bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'ye dÃ¼zenlenen operasyonun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa-Akdeniz Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi, BirleÅŸmiÅŸ Milletlere Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine misyon gÃ¶nderme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n en uzun sÃ¼redir tahtta bulunan monarkÄ± olan Ä°ngiltere KraliÃ§esi II. Elizabeth, 92. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyor.
Malezya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamidi, Kuala Lumpur'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Filistinli bilim adamÄ± Fadi el-BatÅŸ'Ä±n yabancÄ± istihbarat Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapÄ±lan seÃ§imde yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev, yeni Bakanlar Kurulunu onayladÄ±.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 2 kiÅŸi, 1'i kadÄ±n 2 TÃ¼rk'e Ã¶nce sÃ¶zlÃ¼ hakarette bulundu, daha sonra yanlarÄ±ndaki kÃ¶pekle de saldÄ±rdÄ±.
Hindistan'da, 12 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklara tecavÃ¼zden suÃ§lu bulunanlara idam cezasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararname onaylandÄ±.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ä°ran'daki dÃ¶viz krizinin arkasÄ±nda ekonomik krizi tetiklemek isteyen ABD'nin olduÄŸunu sÃ¶yledi.
FKÃ– Genel Sekreteri Ureykat UCM'ye Ä°srail aleyhinde Ã¼Ã§ ayrÄ± dosya sunduklarÄ±nÄ± aktardÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, iki gÃ¼n iÃ§inde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la bir araya geleceÄŸini ve Filistinlilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kendisine aktaracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ermenistan'Ä±n baÅŸkenti Erivan'daki protestolara destek kapsamÄ±nda Londra'da da gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
Malezya Ä°slam Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Awang, Filistinli bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Mossad MÃ¼slÃ¼man liderleri Ã¶ldÃ¼rmesiyle tanÄ±nÄ±yor. Malezya hÃ¼kÃ¼metini bu cinayeti sorgulamaya ve Ä°srail'e karÅŸÄ± temkinli olmaya davet ediyorum" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± Ceenbekov, "Siz sadece TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deÄŸil, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n en deÄŸerli temsilcisisiniz" dedi
Ahvaz milletvekili Elbaci, Arap nÃ¼fusun yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Huzistan eyaletinde, devlet televizyonunda yayÄ±nlanan bir programa tepki olarak dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterilerinde yaklaÅŸÄ±k 150 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi