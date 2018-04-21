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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:26, 22 Nisan 2018 Pazar
Filistin
22:06, 21 Nisan 2018 Cumartesi

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BM'ye Gazze'deki gÃ¶sterilerde 'misyon bulundurma' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BM'ye Gazze'deki gÃ¶sterilerde 'misyon bulundurma' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Avrupa-Akdeniz Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi, BirleÅŸmiÅŸ Milletlere Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda devam eden "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterilerine misyon gÃ¶nderme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa-Akdeniz Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gazze'deki gÃ¶sterileri izleyecek bir BM misyonu gÃ¶nderilmesi konusunda, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l toplanma ve Ã¶rgÃ¼tlenme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden sorumlu BM Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Nyaletsossi Clement Voule'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulunuldu." ifadesine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, misyon gÃ¶nderilmesi talebiyle "gÃ¶sterilerin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olduÄŸunun teyit edilmesi ve Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶stericilere mÃ¼dahalelerinin izlenmesinin" amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Filistinli siviller evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± talep etmek amacÄ±yla barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor ancak Ä°srail ordusu onlara Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¼Ã§le karÅŸÄ±lÄ±k veriyor. GÃ¶stericiler, Ä°srail ordusu ya da askerleri iÃ§in tehlike oluÅŸturmadÄ± fakat Ä°srail ordusunun keskin niÅŸancÄ±larÄ±, 30 Mart'tan bu yana 39 Filistinliyi kasten Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. AralarÄ±nda gazetecilerin de olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi de yaralandÄ±."

Gazze Åžeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 39'a yÃ¼kseldi. GÃ¶sterilerde bugÃ¼ne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandÄ±.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gaspÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi. Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.Â 
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



Ä°lgili Konular Gazze Toprak GÃ¼nÃ¼
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