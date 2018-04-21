GÃ¼ncelleme: 22:57, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Suudi Arabistan Kraliye SarayÄ±'nda 'drone' paniÄŸi





Sosyal medyada, Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'daki Kraliyet SarayÄ± yakÄ±nlarÄ±nda Ã§ekildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len videolar paylaÅŸÄ±ldÄ±. Riyad Polis SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Riyad'daki El-Huzami Mahallesi'nde izinsiz uÃ§tuÄŸu tespit edilen kÃ¼Ã§Ã¼k "drone"a mÃ¼dahale edildiÄŸi belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sosyal medyada, Kraliyet SarayÄ± yakÄ±nÄ±nda ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±na dair henÃ¼z doÄŸruluÄŸu onaylanmayan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler paylaÅŸÄ±ldÄ±. Riyad Polis SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, Riyad'daki El-Huzami Mahallesi'nde izinsiz uÃ§tuÄŸu tespit edilen kÃ¼Ã§Ã¼k "drone"a mÃ¼dahale edildiÄŸini duyurdu. AÃ§Ä±klamada, uzmanlarÄ±n inceleme yapacaÄŸÄ± kaydedildi. Bu arada Suudi ArabistanlÄ± bazÄ± yetkililere dayandÄ±rÄ±lan haberlerde, Kral Selman bin Abdulaziz'in, "drone"un emniyet gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada Riyad'daki sarayÄ±nda bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ãœlke dÄ±ÅŸÄ±nda ikamet eden muhalif isimlerden Ganim ed-Dusari de Twitter hesabÄ±ndan, Kraliyet SarayÄ± yakÄ±nÄ±nda ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±na dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸarak "Riyad'daki Kraliyet saraylarÄ±ndan birinin iÃ§inden ateÅŸ aÃ§Ä±lÄ±yor." ifadesini kullandÄ±. Suudi ArabistanlÄ± yazar Advan el-Ahmeri ise bir sÃ¼re Ã¶nce Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Kraliyet SarayÄ±'na yaklaÅŸan bir 'drone'a mÃ¼dahale edildi ancak El-Huzami Mahallesi'nde ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±na dair haberler doÄŸru deÄŸil." ifadesine yer vermiÅŸti.

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