GÃ¼ncelleme: 22:55, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Sisi ve Macron telefonda Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'ye dÃ¼zenlenen operasyonun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ Sisi-Macron gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Macron'un Sisi'yi telefonla aradÄ±ÄŸÄ±, OrtadoÄŸu ve Ã¶zellikle Suriye krizi ile Suriye'ye yÃ¶nelik ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonun hedeflerini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulandÄ±.Â AÃ§Ä±klamada "Macron, saldÄ±rÄ±larÄ±n kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸmesi nedeniyle uluslararasÄ± meÅŸruiyet Ã§erÃ§evesinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti." ifadesine yer verildi. Sisi'nin ise MÄ±sÄ±r'Ä±n Suriye topraklarÄ±nda yasaklanmÄ±ÅŸ silahlarÄ±n kullanÄ±mÄ±na karÅŸÄ± olan sabit duruÅŸunu vurguladÄ±ÄŸÄ±, bu konuda uluslararasÄ± standartlarda ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ki liderin Suriye krizinin siyasi yolla Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in sarf edilen Ã§abalara desteklerini ifade ettiÄŸi bildirildi. AÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r'Ä±n gelecek hafta Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te gerÃ§ekleÅŸecek terÃ¶rizm finansmanÄ±yla mÃ¼cadeleye iliÅŸkin konferansa katÄ±lacaÄŸÄ± bilgisi de paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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