23:10, 21 Nisan 2018 Cumartesi

Abbas'tan KudÃ¼s mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, hiÃ§bir Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±na izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi.

Filistin haber ajansÄ± WAFA'ya gÃ¶re, Ramallah'taki Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± merkez binasÄ±nda Arap doktorlardan oluÅŸan heyetle bir araya gelen Abbas, "Filistin yÃ¶netimi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ya da baÅŸka bir Ã¼lke liderinin 'KudÃ¼s, Ä°srail'in baÅŸkentidir.' demesine izin vermeyecek. Filistin yÃ¶netimi, Trump'Ä±n kararÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele edecek ve Ä°srail ile Filistin sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼nceye kadar hiÃ§bir Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±na izin vermeyecek." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼n, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Filistin, BatÄ± KudÃ¼s'Ã¼n Ä°srail'e verilmesiyle saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Abbas, "DoÄŸu KudÃ¼s, 3 semavi dinin; Ä°slamiyet, HristiyanlÄ±k ve YahudiliÄŸin beÅŸiÄŸidir. Ä°nananlar (3 dinin mensuplarÄ±) buraya gelip dua edebilir ve Ã¶zgÃ¼rce dini ibadetlerini yerine getirebilirler Ã§Ã¼nkÃ¼ biz en baÅŸtan beri DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n bizim devletimizin baÅŸkenti olduÄŸunu ve tÃ¼m dinlere aÃ§Ä±k olduÄŸunu sÃ¶yledik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Abbas ayrÄ±ca, Arap ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± baÅŸta KudÃ¼s olmak Ã¼zere iÅŸgal altÄ±ndaki topraklarÄ± ziyaret etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da Tel Aviv'deki Amerikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin mayÄ±s ayÄ± iÃ§inde KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.