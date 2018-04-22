09:09, 22 Nisan 2018 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 22 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1-Â AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YemyeÅŸiÌ‡l Ä°zmiÌ‡r Ä°Ã§iÌ‡n HepiÌ‡miÌ‡z SeferberiÌ‡z" projesi fidan dikim tÃ¶reni ile Bahar YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°lkokulu ve Havva YÄ±ldÄ±rÄ±m Anaokulu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ä°zmir/11.00/12.00)Â

2- TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, UluslararasÄ± 23 Nisan Ã‡ocuk ÅženliÄŸi kapsamÄ±nda, 39 Ã¼lkeden davet edilen temsilci Ã§ocuklarÄ± kabul edecek.

(TBMM/12.00)Â

2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, GÃ¶kbelen YaylasÄ±'nda dÃ¼zenlenen Silifke YÃ¶rÃ¼k TÃ¼rkmen Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na katÄ±lacak.

(Mersin/12.00)Â





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, GÃ¼lhane Ã‡ocuk BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.00)

2 - Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, Gazi Ãœniversitesi MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesinde Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±'na girecek adaylarÄ± ziyaret edecek.Â

- SarÄ±eroÄŸlu, Ã–zel Hastaneler ve SaÄŸlÄ±k KuruluÅŸlarÄ± DerneÄŸince Sueno Hotels Deluxe Belek'te dÃ¼zenlenen 9. SaÄŸlÄ±kta Ortak Ã‡Ã¶zÃ¼m ToplantÄ±sÄ±'na ve Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapÄ±lacak AK Parti Ä°l KadÄ±n KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne katÄ±lacak.

(Ankara/09.30/Antalya/14.00/16.30)Â

3- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Maltepe Trabzonlular DerneÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/15.00)Â

Â

EKONOMÄ°

1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, YÃ¼ksek Ä°htisas Merkezi, Nihat Zeybekci Uygulama Camisi ile Ahmet Hulusi Efendi KÃ¼lliyesi temel atma tÃ¶renlerine, Bereketler ToplantÄ± ve Sergi SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenecek AK Parti Ä°l GenÃ§lik ve Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongrelerine katÄ±lacak, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nÄ±n Polisevi'nde yapÄ±lacak yurt dÄ±ÅŸÄ± faaliyetleri toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Denizli/11.00-20.00)Â

2- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Ankara Emekliler DerneÄŸi BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak.

(Ankara/10.00)Â

Â

DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â

Â

GÃœNCEL

1- Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ,Â MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Hulusi Efendi Diyanet EÄŸitim Merkezi yeni hizmet binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Denizli/11.00)Â

Â

SPOR

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, AK Parti Sakarya GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak, Sakarya ValiliÄŸini ziyaret edecek ve spor tesislerinde incelemelerde bulunacak.

(Sakarya/12.00/16.00)Â

2- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde DÃ¶rtlÃ¼ Final organizasyonu sona erecek.

- Final maÃ§Ä±nda ev sahibi Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile Rusya'nÄ±n UMMC Ekaterinburg takÄ±mÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

- YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ile Rusya temsilcisi Dinamo Kursk ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Sopron/18.00/21.00)Â

3- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±na, Atiker Konyaspor-KasÄ±mpaÅŸa, Teleset Mobilya Akhisarspor-GÃ¶ztepe, BeÅŸiktaÅŸ-Evkur Yeni Malatyaspor maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

(Konya/Manisa/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â

4- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, Samsunspor-Denizlispor, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-GaziÅŸehir Gaziantep, Adana Demirspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, BalÄ±kesirspor Baltok-Ãœmraniyespor, Ã‡aykur Rizespor-AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.

(Samsun/13.00/Ankara/Adana/15.30/BalÄ±kesir/Rize/18.00)Â

5- Voleybolda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile VakÄ±fBank arasÄ±ndaki Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä± Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

(Ä°stanbul/16.30)Â

6- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 26. haftasÄ±, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka-Banvit, Galatasaray Odeabank-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-Trabzonspor maÃ§larÄ±yla sona erecek.

(Ä°stanbul/15.15/17.00/19.30)Â

7- Futbolda TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 32. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

8- Hentbolda Erkekler SÃ¼per Lig ile KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de 24. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± tamamlanacak.

9- MotoGP DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun 3. yarÄ±ÅŸÄ± ABD Grand Prix'si koÅŸulacak.

(Austin/22.00)