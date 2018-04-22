TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 22 Nisan 2018

1-Â AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YemyeÅŸiÌ‡l Ä°zmiÌ‡r Ä°Ã§iÌ‡n HepiÌ‡miÌ‡z SeferberiÌ‡z" projesi fidan dikim tÃ¶reni ile Bahar YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°lkokulu ve Havva YÄ±ldÄ±rÄ±m Anaokulu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ä°zmir/11.00/12.00)Â
2- TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, UluslararasÄ± 23 Nisan Ã‡ocuk ÅženliÄŸi kapsamÄ±nda, 39 Ã¼lkeden davet edilen temsilci Ã§ocuklarÄ± kabul edecek.
(TBMM/12.00)Â
2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, GÃ¶kbelen YaylasÄ±'nda dÃ¼zenlenen Silifke YÃ¶rÃ¼k TÃ¼rkmen Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na katÄ±lacak.
(Mersin/12.00)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, GÃ¼lhane Ã‡ocuk BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/10.00)
2 - Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, Gazi Ãœniversitesi MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesinde Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±'na girecek adaylarÄ± ziyaret edecek.Â
- SarÄ±eroÄŸlu, Ã–zel Hastaneler ve SaÄŸlÄ±k KuruluÅŸlarÄ± DerneÄŸince Sueno Hotels Deluxe Belek'te dÃ¼zenlenen 9. SaÄŸlÄ±kta Ortak Ã‡Ã¶zÃ¼m ToplantÄ±sÄ±'na ve Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapÄ±lacak AK Parti Ä°l KadÄ±n KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne katÄ±lacak.
(Ankara/09.30/Antalya/14.00/16.30)Â
3- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Maltepe Trabzonlular DerneÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/15.00)Â
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EKONOMÄ°
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, YÃ¼ksek Ä°htisas Merkezi, Nihat Zeybekci Uygulama Camisi ile Ahmet Hulusi Efendi KÃ¼lliyesi temel atma tÃ¶renlerine, Bereketler ToplantÄ± ve Sergi SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenecek AK Parti Ä°l GenÃ§lik ve Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongrelerine katÄ±lacak, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nÄ±n Polisevi'nde yapÄ±lacak yurt dÄ±ÅŸÄ± faaliyetleri toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Denizli/11.00-20.00)Â
2- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Ankara Emekliler DerneÄŸi BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak.
(Ankara/10.00)Â
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DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
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GÃœNCEL
1- Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ,Â MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Hulusi Efendi Diyanet EÄŸitim Merkezi yeni hizmet binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Denizli/11.00)Â
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SPOR
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, AK Parti Sakarya GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak, Sakarya ValiliÄŸini ziyaret edecek ve spor tesislerinde incelemelerde bulunacak.
(Sakarya/12.00/16.00)Â
2- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde DÃ¶rtlÃ¼ Final organizasyonu sona erecek.
- Final maÃ§Ä±nda ev sahibi Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile Rusya'nÄ±n UMMC Ekaterinburg takÄ±mÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
- YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ile Rusya temsilcisi Dinamo Kursk ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Sopron/18.00/21.00)Â
3- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±na, Atiker Konyaspor-KasÄ±mpaÅŸa, Teleset Mobilya Akhisarspor-GÃ¶ztepe, BeÅŸiktaÅŸ-Evkur Yeni Malatyaspor maÃ§larÄ±yla devam edilecek.
(Konya/Manisa/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â
4- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, Samsunspor-Denizlispor, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-GaziÅŸehir Gaziantep, Adana Demirspor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, BalÄ±kesirspor Baltok-Ãœmraniyespor, Ã‡aykur Rizespor-AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.
(Samsun/13.00/Ankara/Adana/15.30/BalÄ±kesir/Rize/18.00)Â
5- Voleybolda EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile VakÄ±fBank arasÄ±ndaki Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä± Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
(Ä°stanbul/16.30)Â
6- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 26. haftasÄ±, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka-Banvit, Galatasaray Odeabank-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-Trabzonspor maÃ§larÄ±yla sona erecek.
(Ä°stanbul/15.15/17.00/19.30)Â
7- Futbolda TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 32. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
8- Hentbolda Erkekler SÃ¼per Lig ile KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de 24. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± tamamlanacak.
9- MotoGP DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun 3. yarÄ±ÅŸÄ± ABD Grand Prix'si koÅŸulacak.
(Austin/22.00)
Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Hulusi Efendi Diyanet EÄŸitim Merkezi yeni hizmet binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
UluslararasÄ± Para ve Finans Komitesi (IMFC) ToplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek ÅžimÅŸek, ayrÄ±ca yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin seÃ§im Ã¶nergesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile BeÅŸtepe'de bugÃ¼n bir araya gelecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Berlin Enerji DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DiyaloÄŸu KonferansÄ±'na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik hava harekatÄ±yla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Arap BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Azerbaycan halkÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in oy kullanÄ±yor.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooranbay Ceenbekov'u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak
Lider programlarÄ±, etkinlikler, TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ± Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu'na katÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MoÄŸolistan'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacak