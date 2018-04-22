TÃ¼rkiye'den ABD'nin 2017 Ä°nsan HaklarÄ± Raporu'na sert tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n 20 Nisanâ€™da yayÄ±nlanan raporun TÃ¼rkiye ile ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve kabul edilemeyecek itham ve iddialarla dolu olduÄŸu belirtildi.Â
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2017 TÃ¼rkiye raporunun, ABD Kongresi'ne sunulmak Ã¼zere 190'dan fazla Ã¼lke iÃ§in her yÄ±l hazÄ±rlanan mutat belgelerden biri olduÄŸuna deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada, "20 Nisan 2018 tarihinde yayÄ±nlanan raporun Ã¼lkemizle ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve kabul edilemeyecek itham ve iddialarla doludur. Ãœlkemizin DEAÅž, PKK/YPG, FETÃ– ve DHKP-C gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle haklÄ± ve meÅŸru mÃ¼cadelesi Ã§erÃ§evesinde almakta olduÄŸu gerekli tedbirlerin gerÃ§ekleri yansÄ±tmaktan uzak, taraflÄ± biÃ§imde sunulduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadelerine yer verildi.
Ã–zellikle, devlet kurumlarÄ±na sÄ±zarak devleti iÃ§eriden ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan, nihayet kanlÄ± bir darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtiren "radikal terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–" ile mÃ¼cadelenin gÃ¶zardÄ± edildiÄŸine deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶r baÄŸlantÄ±lÄ± gruplarÄ±n anlatÄ±larÄ±nÄ± tekrarlayan ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi 'iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸma' olarak nitelendirme gafletine dÃ¼ÅŸen bu belgenin FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ±nÄ±n barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± rastlantÄ± deÄŸildir." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ paylaÅŸÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:Â
"Mevcut raporun terÃ¶r iltisaklÄ± Ã§evrelerin iddia ve ithamlarÄ±nÄ± gerÃ§ek gibi sunmak suretiyle bu sorumluluktan uzak bir anlayÄ±ÅŸla kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± tarafÄ±mÄ±zda derin dÃ¼ÅŸ kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±r.TarafsÄ±zlÄ±k ve objektiflik kriterlerinden uzaklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle itibarÄ± zedelenmiÅŸ olan bu raporun hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda Ã¼lkemizin sÃ¼rdÃ¼regeldiÄŸi iÅŸbirliÄŸinden artÄ±k imtina etmesinin yerindeliÄŸi de bu vesileyle teyit olmuÅŸtur. AyrÄ±ca, Ã¼lkemizi haksÄ±z iddialarla itham eden Ã¼lkelere, Ã¶nce kendi vatandaÅŸlarÄ±na dÃ¶nÃ¼k sistematik insan hakkÄ± ihlallerine son vermelerini tavsiye ediyoruz."
"Her zaman dile getirdiÄŸimiz Ã¼zere baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir insan haklarÄ± ihlali olan terÃ¶rizm ile mÃ¼cadelemiz kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerimize baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve bu Ã§erÃ§evede temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin daha da gÃ¼Ã§lendirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kesintisiz devam edecektir."
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–zer, bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen 2018-EKPSS'ye 88 bin 833 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sÄ±navÄ±n sorunsuz bir ÅŸekilde sona erdiÄŸini sÃ¶yledi
CHP Grup BaÅŸkanvekili Altay, "15 milletvekilimiz partimizden istifa etti ve Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±ldÄ±lar." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Tarihin en kanlÄ± muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu YarÄ±madasÄ±, Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 24-25 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, binlerce ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlÄ±yor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde kamuflajlarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmada son aÅŸamaya gelinirken, yeni kamuflaj Ã¼niformalarÄ±n temmuz baÅŸÄ±na kadar birliklere daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
SÃ¼per Lig'de, BeÅŸiktaÅŸ ile Evkur Yeni Malatyaspor oynanacak maÃ§ dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul'da bazÄ± yollarÄ±n bugÃ¼n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK/YPG'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 14 zanlÄ±dan 11'i tutuklandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABDâ€™nin 2017 Ä°nsan HaklarÄ± Raporuâ€™nun TÃ¼rkiye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan ifadelere sert tepki gÃ¶sterdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
"Nikolai Filchenkov", "BSF Pytlivy" ve "Smitlivy" isimli gemiler boÄŸaz geÃ§iÅŸi yaptÄ±
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, Avusturya ve Hollanda'nÄ±n 24 Haziran seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na izin vermeyecekleri yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ± sonrasÄ±, "TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± siyasal hareketlere selam gÃ¶nderiyorlar" dedi
TSK, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'dan temizlenen Cinderes beldesinde Acil YardÄ±m Hastanesi kurdu
Åžemdinli ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonda, 50 kilogram amonyum nitrat ile Ã¼zerinde "U.S.A" ibaresi bulunan 219 tabanca Ã¼st kÄ±zaÄŸÄ± bulundu
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 14 Mart 2016'da ilan edilen 6 mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, Yunan mevkidaÅŸÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, "Yunanistan suÃ§lular iÃ§in adeta bir toplanma merkezi haline gelmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir araya geldiÄŸi ÅŸehit ve karargah personelinin Ã§ocuklarÄ±na Ã§eÅŸitli hediyeler verdi
28 Åžubatâ€™Ä±n sivil ayaÄŸÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸilere iliÅŸkin soruÅŸturma dosyasÄ± raftan indirildi