09:23, 22 Nisan 2018 Pazar

TÃ¼rkiye'den ABD'nin 2017 Ä°nsan HaklarÄ± Raporu'na sert tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n 20 Nisanâ€™da yayÄ±nlanan raporun TÃ¼rkiye ile ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve kabul edilemeyecek itham ve iddialarla dolu olduÄŸu belirtildi.Â

"FETÃ– Ä°LE MÃœCADELE GÃ–ZARDI EDÄ°LDÄ°"

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2017 TÃ¼rkiye raporunun, ABD Kongresi'ne sunulmak Ã¼zere 190'dan fazla Ã¼lke iÃ§in her yÄ±l hazÄ±rlanan mutat belgelerden biri olduÄŸuna deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada, "20 Nisan 2018 tarihinde yayÄ±nlanan raporun Ã¼lkemizle ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve kabul edilemeyecek itham ve iddialarla doludur. Ãœlkemizin DEAÅž, PKK/YPG, FETÃ– ve DHKP-C gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle haklÄ± ve meÅŸru mÃ¼cadelesi Ã§erÃ§evesinde almakta olduÄŸu gerekli tedbirlerin gerÃ§ekleri yansÄ±tmaktan uzak, taraflÄ± biÃ§imde sunulduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadelerine yer verildi.

Ã–zellikle, devlet kurumlarÄ±na sÄ±zarak devleti iÃ§eriden ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan, nihayet kanlÄ± bir darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtiren "radikal terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–" ile mÃ¼cadelenin gÃ¶zardÄ± edildiÄŸine deÄŸinilen aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶r baÄŸlantÄ±lÄ± gruplarÄ±n anlatÄ±larÄ±nÄ± tekrarlayan ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi 'iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸma' olarak nitelendirme gafletine dÃ¼ÅŸen bu belgenin FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ±nÄ±n barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lke tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± rastlantÄ± deÄŸildir." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ paylaÅŸÄ±ldÄ±.

"TERÃ–RÄ°ZM Ä°LE MÃœCADELEMÄ°ZÄ° KARARLILIKLA SÃœRDÃœRECEÄžÄ°Z"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:Â

"Mevcut raporun terÃ¶r iltisaklÄ± Ã§evrelerin iddia ve ithamlarÄ±nÄ± gerÃ§ek gibi sunmak suretiyle bu sorumluluktan uzak bir anlayÄ±ÅŸla kaleme alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± tarafÄ±mÄ±zda derin dÃ¼ÅŸ kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±r.TarafsÄ±zlÄ±k ve objektiflik kriterlerinden uzaklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle itibarÄ± zedelenmiÅŸ olan bu raporun hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda Ã¼lkemizin sÃ¼rdÃ¼regeldiÄŸi iÅŸbirliÄŸinden artÄ±k imtina etmesinin yerindeliÄŸi de bu vesileyle teyit olmuÅŸtur. AyrÄ±ca, Ã¼lkemizi haksÄ±z iddialarla itham eden Ã¼lkelere, Ã¶nce kendi vatandaÅŸlarÄ±na dÃ¶nÃ¼k sistematik insan hakkÄ± ihlallerine son vermelerini tavsiye ediyoruz."

"Her zaman dile getirdiÄŸimiz Ã¼zere baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir insan haklarÄ± ihlali olan terÃ¶rizm ile mÃ¼cadelemiz kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, uluslararasÄ± yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerimize baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve bu Ã§erÃ§evede temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin daha da gÃ¼Ã§lendirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z kesintisiz devam edecektir."