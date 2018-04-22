09:36, 22 Nisan 2018 Pazar

AB ve Meksika'dan ticaret anlaÅŸmasÄ± gÃ¼ncellemesi





AB Komisyonu, Meksika'yla ticaret anlaÅŸmasÄ± gÃ¼ncellenmesine yÃ¶nelik mÃ¼zakerelerde "ilke mutabakatÄ±na" varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AB Komisyonu (AB) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Meksika ile serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± gÃ¼ncelleme mÃ¼zakerelerinde mutabakatÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Buna gÃ¶re, AB ile Meksika arasÄ±ndaki tÃ¼m mal ve Ã¼rÃ¼n ticareti, tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼ de dahil olmak Ã¼zere gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z yapÄ±lacak. Makine, nakliye ekipmanÄ±, eczacÄ±lÄ±k gibi Ã§eÅŸitli sektÃ¶rlere uygulanan gÃ¼mrÃ¼k prosedÃ¼rleri basitleÅŸtirilecek. Peynir, sÃ¼t tozu, makarna, Ã§ikolata gibi tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinde piyasalara eriÅŸim hakkÄ± saÄŸlanacak. Finans, ulaÅŸÄ±m ve telekomÃ¼nikasyon gibi hizmetlerin ticaretine izin verilecek. KAMU Ä°HALELERÄ°NE ERÄ°ÅžÄ°M HAKKI AB ve Meksika ÅŸirketleri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak kamu ihalelerine eriÅŸim hakkÄ± kazanacak. Taraflar, fikri mÃ¼lkiyet haklarÄ±na ve coÄŸrafi iÅŸaretlere saygÄ± gÃ¶sterecek. AnlaÅŸmada, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, tÃ¼ketici haklarÄ±, Ã§evre standartlarÄ± ve yolsuzlukla mÃ¼cadele ile ilgili maddeler yer alacak. MÃ¼zakereciler yÄ±l sonuna kadar yasal metni ve teknik detaylarÄ± tamamlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek. ONAY Ä°Ã‡Ä°N AP VE AB KONSEYÄ°'NE GÃ–NDERÄ°LECEK AB Komisyonu yasal anlaÅŸma metnini tasdik ettikten sonra onay iÃ§in Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'ne gÃ¶nderecek. AB ve Meksika arasÄ±nda mevcut ticaret anlaÅŸmasÄ± 2000 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Taraflar, 2016 yÄ±lÄ±ndan beri ticaret anlaÅŸmasÄ± gÃ¼ncelleme mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu.

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