ÅžanlÄ±urfa'daki terÃ¶r soruÅŸturmasÄ±nda 11 tutuklama

ÅžanlÄ±urfa'da PKK/KCK/YPG'yeÂ yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 14 ÅŸÃ¼pheliden 11'i tutuklandÄ±.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK/KCK/YPG'ye yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen kiÅŸilere yÃ¶nelik, kent merkezinde belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 14 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 11'i mahkemece tutuklanÄ±rken, 3 kiÅŸi adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–zer, bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen 2018-EKPSS'ye 88 bin 833 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sÄ±navÄ±n sorunsuz bir ÅŸekilde sona erdiÄŸini sÃ¶yledi
CHP Grup BaÅŸkanvekili Altay, "15 milletvekilimiz partimizden istifa etti ve Ä°YÄ° Parti'ye katÄ±ldÄ±lar." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Tarihin en kanlÄ± muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu YarÄ±madasÄ±, Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 24-25 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, binlerce ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlÄ±yor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde kamuflajlarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmada son aÅŸamaya gelinirken, yeni kamuflaj Ã¼niformalarÄ±n temmuz baÅŸÄ±na kadar birliklere daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
SÃ¼per Lig'de, BeÅŸiktaÅŸ ile Evkur Yeni Malatyaspor oynanacak maÃ§ dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul'da bazÄ± yollarÄ±n bugÃ¼n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK/YPG'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 14 zanlÄ±dan 11'i tutuklandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABDâ€™nin 2017 Ä°nsan HaklarÄ± Raporuâ€™nun TÃ¼rkiye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan ifadelere sert tepki gÃ¶sterdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
"Nikolai Filchenkov", "BSF Pytlivy" ve "Smitlivy" isimli gemiler boÄŸaz geÃ§iÅŸi yaptÄ±
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, Avusturya ve Hollanda'nÄ±n 24 Haziran seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na izin vermeyecekleri yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ± sonrasÄ±, "TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± siyasal hareketlere selam gÃ¶nderiyorlar" dedi
TSK, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'dan temizlenen Cinderes beldesinde Acil YardÄ±m Hastanesi kurdu
Åžemdinli ilÃ§esinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonda, 50 kilogram amonyum nitrat ile Ã¼zerinde "U.S.A" ibaresi bulunan 219 tabanca Ã¼st kÄ±zaÄŸÄ± bulundu
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 14 Mart 2016'da ilan edilen 6 mahalledeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, Yunan mevkidaÅŸÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, "Yunanistan suÃ§lular iÃ§in adeta bir toplanma merkezi haline gelmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir araya geldiÄŸi ÅŸehit ve karargah personelinin Ã§ocuklarÄ±na Ã§eÅŸitli hediyeler verdi
28 Åžubatâ€™Ä±n sivil ayaÄŸÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸilere iliÅŸkin soruÅŸturma dosyasÄ± raftan indirildi