09:50, 22 Nisan 2018 Pazar

ÅžanlÄ±urfa'daki terÃ¶r soruÅŸturmasÄ±nda 11 tutuklama





TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK/YPG'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 14 zanlÄ±dan 11'i tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'da PKK/KCK/YPG'yeÂ yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 14 ÅŸÃ¼pheliden 11'i tutuklandÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK/KCK/YPG'ye yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen kiÅŸilere yÃ¶nelik, kent merkezinde belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 14 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden 11'i mahkemece tutuklanÄ±rken, 3 kiÅŸi adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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