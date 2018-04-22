10:03, 22 Nisan 2018 Pazar

Danimarka'da Köge Camisi, ibadete açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Danimarka’da başkenti Kopenhag’ın 50 kilometre güneyindeki Köge kentinde yeni binasına taşınan Köge Camisi'nin, törenle ibadete açıldığı bildirildi.

Törene Danimarka Türk Diyanet Vakfını (DTDV) temsilen Dursun Mehmet Dindi ve DTDV çatısı altında faaliyet gösteren çok sayıda cami derneğinin başkanı katıldı.

Köge Camisi Derneği Başkanı Ali Ünsal, yaptığı açıklamada, Köge cemaati ve Danimarka’daki hayırseverlerin bağışlarıyla caminin yeni binasına taşındığını belirtti.

Ünsal, yaklaşık bin 200 metrekarelik kullanım alanına sahip caminin 13,5 milyon krona (yaklaşık 9 milyon lira) mal olduğunu bildirdi.

Caminin eski binasının 1990'da hizmete girdiğini anımsatan Ünsal, söz konusu binanın artık ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle daha büyük bir binaya taşındıklarını söyledi.

"CAMİLERİMİZE İKİ NEDENLE SALDIRIYORLAR"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Danimarka medyasında çıkan ve DTDV’ye bağlı camiler ve din görevlilerini hedef alan haberlere değinen Ünsal, “Benim görüşüme göre, camilerimize iki nedenle saldırıyorlar, birincisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmiyorlar, bunu iyice anladım. İkincisi ise burada İslam’ın büyümesini istemiyorlar.” diye konuştu.

DANİMARKA MEDYASINDA YER ALAN 'TÜRKİYE' İDDİASINA YALANLAMA

Ünsal, Danimarka medyasında yer alan "DTDV çatısı altındaki camilerin finansmanının Türkiye tarafından sağlandığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, gazetecileri toplantılara çağırarak belgeler sunduklarını ancak bu şekilde yalan haberlerin önüne geçebildiklerini belirtti.