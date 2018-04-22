10:17, 22 Nisan 2018 Pazar

Macaristan'da on binlerce kiÅŸiden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylem





Macaristan'da basÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼met yanlÄ±sÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ± isteyen on binlerce kiÅŸi eylem yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Macaristan'Ä±n baÅŸkenti BudapeÅŸte'de ''2.0 Biz Ã‡oÄŸunluÄŸuz - Demokrasi iÃ§in yeni eylem'' sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen gÃ¶steride protestocular, Macar hÃ¼kÃ¼metinin basÄ±n Ã¼zerindeki kontrolÃ¼nÃ¼ eleÅŸtirdi. Macaristan Ulusal Meclisi Ã¶nÃ¼ndeki Kossuth MedyanÄ±'nda bir araya gelerek BudapeÅŸte'nin simge kÃ¶prÃ¼lerinden Erzsebet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne kadar yÃ¼rÃ¼yen on binlerce kiÅŸi, Avrupa BirliÄŸi (AB) ve Macaristan bayraklarÄ± taÅŸÄ±dÄ± ve hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±. Protestocular, iktidardaki Macar YurttaÅŸ BirliÄŸi'nin (Fidesz), hukuk devleti ve Ã¶zgÃ¼r medyayÄ± yok ettiÄŸi iÃ§in seÃ§imlerde 3'te 2'lik Ã§oÄŸunluÄŸu elde ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Eyleme siyasi partiler de destek verdi. 14 Nisan'da ''Biz Ã‡oÄŸunluÄŸuz - Demokrasi Ä°Ã§in Eylem'' gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen eylemciler, Macar hÃ¼kÃ¼metine seÃ§im sistemini deÄŸiÅŸtirmesi ve nefret kampanyasÄ±na son vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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