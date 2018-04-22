10:28, 22 Nisan 2018 Pazar

Kabil'de seÃ§im merkezi yakÄ±nÄ±nda intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 31 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki bir seÃ§im merkezi yakÄ±nÄ±nda dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 31 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 57 kiÅŸi de yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'in Kale-i NazÄ±r bÃ¶lgesindeki bir seÃ§im merkezi yakÄ±nÄ±nda dÃ¼zenlenenÂ intihar saldÄ±rÄ±sÄ±ndaÂ 31 kiÅŸiÂ Ã¶ldÃ¼, 57 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rganÄ±n, Kale-i NazÄ±r'daki seÃ§im merkezine kayÄ±t yaptÄ±rmak iÃ§in gelen kalabalÄ±ÄŸÄ±n yakÄ±nÄ±nda, Ã¼zerindeki bombayÄ± infilak ettirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vahid Mecruh, AA muhabirine, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 31'e, yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 57'ye yÃ¼kseldiÄŸini sÃ¶yledi.Â SaldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddetiyle bÃ¶lgedeki ev ve iÅŸ yerlerinin camlarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken bÃ¶lgeye Ã§Ä±kan caddeler trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. DÃ¶rt gÃ¼n Ã¶nce Taliban militanlarÄ± Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Gur vilayetindeki bir seÃ§im merkezine baskÄ±n dÃ¼zenleyerek 5 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±. Afganistan'da 20 Ekim'de yapÄ±lmasÄ± planlanan milletvekili seÃ§imleri iÃ§in seÃ§men kayÄ±tlarÄ± 14 Nisan'da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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