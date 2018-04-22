GÃ¼ncelleme: 10:58, 22 Nisan 2018 Pazar

Ä°stanbul'da bazÄ± yollar bugÃ¼n trafiÄŸe kapatÄ±lacak





SÃ¼per Lig'de, BeÅŸiktaÅŸ ile Evkur Yeni Malatyaspor oynanacak maÃ§ dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul'da bazÄ± yollarÄ±n bugÃ¼n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SÃ¼per Lig'de,Â BeÅŸiktaÅŸÂ ileÂ Evkur Yeni MalatyasporÂ oynanacak maÃ§ dolayÄ±sÄ±ylaÂ bazÄ± yollarÂ trafiÄŸe kapatÄ±lacak. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n Vodafone Park'ta, BeÅŸiktaÅŸ ile Evkur Yeni Malatyaspor arasÄ±nda oynanacak 2017-2018 Ä°lhan Cavcav Sezonu SÃ¼per Lig futbol mÃ¼sabakasÄ± nedeniyle saat 19.00'dan itibaren trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ve alternatif gÃ¼zergahlarÄ±n belirlendiÄŸi bildirildi. TrafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ve alternatif gÃ¼zergahlar ÅŸÃ¶yle: "Stat arkasÄ± Gazhane Caddesi SÃ¼zer Plaza gerisinden DolmabahÃ§e istikametine akÄ±m gÃ¶nderilmeyecek, akÄ±m Asker OcaÄŸÄ± Caddesi'ne verilecek. GÃ¼mÃ¼ÅŸsuyu MKE Ã¶nÃ¼nde kapama yapÄ±larak, akÄ±m DolmabahÃ§e istikametine verilmeyecek. DolmabahÃ§e tÃ¼nel Bomonti giriÅŸinden DolmabahÃ§e istikameti araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak. KadÄ±rgalar alt baÅŸtan stat civarÄ±na akÄ±m verilmeyecek, akÄ±m KabataÅŸ'tan DolmabahÃ§e meydan BeÅŸiktaÅŸ istikametine tek ÅŸeride dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lerek KadÄ±rgalar Caddesi baÅŸÄ±ndan KabataÅŸ istikametine yÃ¶nlendirilecek, DolmabahÃ§e'den gelen akÄ±m iki yÃ¶nlÃ¼ saÄŸlanarak stat yakÄ±nÄ±ndaki KabataÅŸ istikameti araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak. BayÄ±ldÄ±m ve KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§iftlik caddelerinden gelen akÄ±m DolmabahÃ§e istikametine verilmeyecek, akÄ±m Asker OcaÄŸÄ± Caddesi'ne yÃ¶nlendirilecek. Mete kavÅŸaÄŸÄ±ndan DolmabahÃ§e istikametine akÄ±m verilmeyecek, akÄ±m ÅžiÅŸli istikametine yÃ¶nlendirilecek. Gazhane Caddesi, SÃ¼zer Plaza Ã¶nÃ¼nden Åžehitler Tepesine kadar trafiÄŸe kapatÄ±lacak, Akaretler Ä±ÅŸÄ±klar ise SÃ¼leyman Seba Caddesi kesiÅŸiminden itibaren akÄ±m DolmabahÃ§e istikametine gÃ¶nderilmeyecek, ViÅŸneli Tekke Sokak araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak."

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