11:32, 22 Nisan 2018 Pazar

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 19 Filistinliye gÃ¶zaltÄ±





Ä°srail ordusu, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, aralarÄ±nda 15 kiÅŸinin "Hamas ile baÄŸlantÄ±lÄ±" olduÄŸu iddia edilen 19 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail gÃ¼Ã§lerininÂ iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 19 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BatÄ± Åžeria ve Ramallah bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda, aralarÄ±nda15 kiÅŸinin "Hamas ile baÄŸlantÄ±lÄ±" olduÄŸu iddia edilenÂ 19 Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "tahrik edici" yayÄ±nlarÄ±nÂ basÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen birÂ matbaanÄ±n da kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â Ä°srail hapishanelerinde 350'si Ã§ocuk, 62'si kadÄ±n, 6'sÄ± milletvekili, 500'Ã¼ idari tutuklu olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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