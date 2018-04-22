TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde bir dÃ¶nem sona eriyor

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde yeni Ã¼niformalarÄ±n Ã¼retimi hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve komuta kademesince de giyilen yeni kamuflaj Ã¼niformalarÄ±n temmuz baÅŸÄ±na kadar birliklere daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi, Hatay'daki askeri birlikleri ziyareti sÄ±rasÄ±nda ise CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan giyilen koyu renkli kamuflajlar MehmetÃ§ik'in yeni Ã¼niformasÄ± olarak belirlendi.

Ãœniformalardaki deÄŸiÅŸimle TSK'ye sÄ±zan FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yelerinin 15 Temmuz 2016'da oluÅŸturduklarÄ± kÃ¶tÃ¼ intibanÄ±n ortadan kalkacaÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor.Â

Ä°LK OLARAK ZEYTÄ°N DALI'NDA KULLANILDI

TSK'de kamuflaj Ã¼niformalarÄ±n deÄŸiÅŸikliÄŸine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ilk aÅŸamasÄ± tasarÄ±m oldu. ÃœniformalarÄ±n yeniden tasarlanmasÄ±na Orgeneral Akar'Ä±n emri doÄŸrultusunda 2016'da baÅŸlandÄ±. Yeni tasarÄ±m Ã¼niformanÄ±n pilot Ã¼retimi da ilk olarak Orgeneral Akar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±.

Nano teknolojiyle Ã¼retilen, uydudan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda askerlerin gÃ¶rÃ¼nmesini engelleyen, ultraviyole Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±ndan koruyan ve yÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nda normallere oranla 8 kat hÄ±zlÄ± kuruyan kumaÅŸlarla Ã¼retilen kamuflajlarÄ±n yeni tasarÄ±mÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±, rÃ¼tbenin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± alan oluÅŸturdu. Mevcutta omuzlarda bulunan rÃ¼tbeler, Orgeneral Akar'Ä±n giydiÄŸi Ã¼niformada gÃ¶ÄŸsÃ¼n saÄŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer aldÄ±. RÃ¼tbe boyutunun diÄŸerine oranla daha kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu bÃ¶lÃ¼mÃ¼n hemen altÄ±nda ise soyadÄ± ve kan grubu bilgisinin bulunduÄŸu isimlik yer aldÄ±. BrÃ¶veler ise eski Ã¼niformalardaki yerlerini korudu.

Pilot uygulamaya iliÅŸkin alÄ±nan geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerin ardÄ±ndan tasarÄ±mda dÃ¼zenlemeye gidildi. DÃ¼zenleme sonucu gÃ¶ÄŸsÃ¼n saÄŸ alt bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne alÄ±nan rÃ¼tbeler yeniden omuzlara taÅŸÄ±ndÄ±. FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan kamuflaj Ã¼niformalarÄ±n renk tonlarÄ±na yÃ¶nelik de deÄŸiÅŸiklik kararÄ± alÄ±ndÄ±. Ãœniformalarda renk konusunda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin ardÄ±ndan komuta kademesi yeni Ã¼niformalarÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda giydi. DeÄŸiÅŸiklik kapsamÄ±nda Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personelince giyilen kamuflajlarda da deÄŸiÅŸiklik dikkati Ã§ekti.

BORDO BERELÄ°LERDE DE ÃœNÄ°FORMA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°

Yeni kamuflaj Ã¼niformalarÄ±nÄ±n Ã¼retimine baÅŸlandÄ±. ÃœniformalarÄ±n temmuz baÅŸÄ±na kadar birliklere gÃ¶nderilmesi ve MehmetÃ§ik tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

Ã–te yandan, pilotlar tarafÄ±ndan kullanÄ±lan tulumlarla Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± personelinin Ã¼niformalarÄ±nda da deÄŸiÅŸikliÄŸe yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

BAHRÄ°YELÄ°LERÄ°N DE ÃœNÄ°FORMASI DEÄžÄ°ÅžMÄ°ÅžTÄ°

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda da eÄŸitim Ã¼niformalarÄ± 2017'de deÄŸiÅŸtirilmiÅŸti.

"Bahriye mavisi" olarak bilinen lacivert aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yeni Ã¼niforma ilk olarak eski Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral BÃ¼lent BostanoÄŸlu tarafÄ±ndan kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan "iÅŸbaÅŸÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan ve gemide gÃ¶rev yapan personelin giydiÄŸi bej rengi eÄŸitim Ã¼niformasÄ± koyu lacivert pantolon, denizci mavisi gÃ¶mlekten oluÅŸan yeni Ã¼niforma lacivert renkli rÃ¼zgarlÄ±k ile tamamlandÄ±.

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalar 3 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼rdÃ¼. Yeni iÅŸbaÅŸÄ± kÄ±yafetleri, deneme sÃ¼reci kapsamÄ±nda pilot uygulama yapÄ±larak bazÄ± gemi ve denizaltÄ±larda personel tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±.

Olumlu geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerin ardÄ±ndan Ankara Deniz Ä°kmal Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Deniz Dikimevi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yeni Ã¼niformalarÄ±n dikildi ve 1 Mart 2017'den itibaren kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.