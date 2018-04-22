11:53, 22 Nisan 2018 Pazar

Ermenistan'daki gÃ¶steriler Sarkisyan'Ä± strese soktu!





Ermenistan'da BaÅŸbakan Sarkisyan, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sonra baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine getirilmesine karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶steriler sÃ¼rerken muhalefet lideri PaÅŸinyan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kameralarÄ±n Ã¶nÃ¼nde kesti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ermenistan'da BaÅŸbakan Serj Sarkisyan, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sonra baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revine getirilmesine karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶steriler sÃ¼rerken, muhalefet lideri Nikol PaÅŸinyan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi bitiremedi. BBC'nin haberine gÃ¶re, ikili, gÃ¶sterileri ele almak Ã¼zere basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bir araya geldi. PaÅŸinyan'Ä±n iktidarÄ± elinde bulundurma Ã§abasÄ± olarak nitelendirdiÄŸi anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle istifa etmesini istemesi Ã¼zerine Sarkisyan, muhalefeti "ÅŸantaj" yapmakla suÃ§layarak toplantÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± otelden ayrÄ±ldÄ±. PAÅžÄ°NYAN: SARKÄ°SYAN ERMENÄ°STAN'DAKÄ° 'YENÄ° GERÃ‡EKLÄ°ÄžÄ°' ANLAMADI PaÅŸinyan, baÅŸkent Erivan'da binlerce gÃ¶stericiye hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Sarkisyan'Ä±n Ermenistan'daki "yeni gerÃ§ekliÄŸi" anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ermenistan'da 2008'de Sarkisyan'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerdeki rolÃ¼ nedeniyle cezaevine giren PaÅŸinyan, son protestolarÄ± Ã‡ekoslovakya'da komÃ¼nist yÃ¶netimi sona erdiren "Kadife Devrim"e benzetiyor. Sarkisyan'Ä±n ilk kez cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildiÄŸi 2008'deki gÃ¶sterilerde en az 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Serj Sarkisyan, 17 Nisan'da parlamentoda yapÄ±lan oylamada baÅŸbakan seÃ§ilmiÅŸti. Yetkileri anayasa referandumu ile kÄ±sÄ±tlanan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±na ise geÃ§en ay Armen Sarkisyan seÃ§ilmiÅŸ ve geÃ§en hafta yemin ederek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Serj Sarkisyan'dan devralmÄ±ÅŸtÄ±. Ermenistan'da 2015'te Sarkisyan'Ä±n desteÄŸiyle kabul edilen anayasal referanduma gÃ¶re yÃ¼rÃ¼tme yetkisi cumhurbaÅŸkanÄ±ndan baÅŸbakana devredilmiÅŸti. Muhalifler, bÃ¼tÃ¼n yetkilerin baÅŸbakanda toplanmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Â

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