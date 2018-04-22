GÃ¼ncelleme: 11:59, 22 Nisan 2018 Pazar

Filistin iÃ§in Ä°sveÃ§'ten 9 ay Ã¶nce yola Ã§Ä±kan Ladraa, Ankara'da





Ä°srail'in, Filistin'e yÃ¶nelik zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Ä°sveÃ§'ten Filistin'e yÃ¼rÃ¼yerek giden Ä°sveÃ§li aktivist Ladraa, Almanya, Avusturya, Slovenya, HÄ±rvatistan ve Yunanistan'Ä±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gelmiÅŸti. Ladraa, 8 Nisan'da Ä°stanbul'dan Ankara'ya baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yolculukta Ankara'nÄ±n KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§esine vardÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'in, Filistin'e yÃ¶nelik zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Ä°sveÃ§'ten Filistin'e yÃ¼rÃ¼yerek giden Ä°sveÃ§li aktivist Benjamin Ladraa, Ankara'ya ulaÅŸtÄ±. Ä°sveÃ§'in GÃ¶teborg kentinden 15 AÄŸustos 2017'de yola Ã§Ä±kÄ±p Almanya, Avusturya, Slovenya, HÄ±rvatistan ve Yunanistan'Ä±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye gelen Ladraa, bebek arabasÄ±nda Ã§adÄ±rÄ±, uyku tulumu, yedek bataryalarÄ± ve ÅŸarj iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼neÅŸ panelleri ile seyahatine devam ediyor. 8 Nisan'da Ä°stanbul'dan Ankara'ya baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yolculukta KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§esine ulaÅŸan Ladraa'yÄ±, Ä°lim Yayma Cemiyeti KÄ±zÄ±lcahamam Åžubesi ve EÄŸitim Bir-Sen temsilcileri karÅŸÄ±ladÄ±. Ladraa, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 9 ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir yolda olduÄŸunu, geÃ§tiÄŸi Ã¼lkelerde Filistin davasÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. YolculuÄŸunu, sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ladraa, Ä°srail'in, Filistinlilere yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlallerini duyurmak iÃ§in bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ifade etti. Ladraa, ilÃ§ede dinlenmesinin ardÄ±ndan Kahramankazan Ã¼zerinden baÅŸkentin merkezine gitmek Ã¼zere yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne devam etti.

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