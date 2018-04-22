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GÃ¼ncelleme: 12:34, 22 Nisan 2018 Pazar

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Tarihi Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda 103'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l yoÄŸunluÄŸu | FOTO
Tarihi Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda 103'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l yoÄŸunluÄŸu | FOTO

Tarihin en kanlÄ± muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu YarÄ±madasÄ±, Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 24-25 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek tÃ¶renler Ã¶ncesi, binlerce ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'na sahne olan Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda, kara savaÅŸlarÄ±nÄ±n 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renleri Ã¶ncesinde yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor.

Tarihi yarÄ±madada, gÃ¶ÄŸÃ¼s gÃ¶ÄŸÃ¼se Ã§arpÄ±ÅŸmalarÄ±n en Ã§ok yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Åžahindere ÅžehitliÄŸi, 57. Piyade AlayÄ± ÅžehitliÄŸi, ConkbayÄ±rÄ±, Åžehitler Abidesi, AtatÃ¼rk'Ã¼n savaÅŸ Ã¶ncesi harekat planlarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± BigalÄ± kÃ¶yÃ¼ndeki evi, Yahya Ã‡avuÅŸ ve Seyit OnbaÅŸÄ± anÄ±tlarÄ±, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ziyaret ediliyor.

Ã–ÄŸrenci gruplarÄ± ve belediyelerin dÃ¼zenlediÄŸi gezilerle kente gelen ziyaretÃ§iler, ecdadÄ±nÄ±n mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda dua edip, minnet duygularÄ±yla anÄ±tlarÄ± gezerek atalarÄ±nÄ± yad ediyor.

"RABBÄ°M BURAYI BÄ°ZE GÃ–STERDÄ°, ÅžÃœKÃœRLER OLSUN"

ZiyaretÃ§ilerden Halil SarÄ±kaya, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Sivas'tan geldiÄŸini belirterek, daha Ã¶nce Ã‡anakkale'de bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Tarihi yarÄ±madada olmaktan mutluluk duyduÄŸunu dile getiren SarÄ±kaya, "BurasÄ± atalarÄ±mÄ±zÄ±n kan dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ yer. Dedelerimiz burada tarih yazmÄ±ÅŸ. Ben Ã‡anakkale'yi hep baÅŸkalarÄ±ndan dinliyordum ya da televizyondan gÃ¶rÃ¼yordum. Rabbim burayÄ± bize gÃ¶sterdi, ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun. Duymak ve gÃ¶rmek arasÄ±nda Ã§ok fark var. Buralar Ã§ok gÃ¼zel. Sivas'a gidince Ã§evremdekilere anlatacaÄŸÄ±m. BurayÄ± herkesin gÃ¶rmesini istiyorum." diye konuÅŸtu.

OTELLERDE YER YOK

TÃ¼rkiye Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi (TÃœRSAB) Ã‡anakkale KÃ¶rfez BÃ¶lgesel YÃ¼rÃ¼tme Kurulu (BYK) BaÅŸkanÄ± Turgay KÄ±lÄ±Ã§ da Ã‡anakkale'ye bu yÄ±l ziyaretÃ§i ilgisinin fazla olduÄŸunu sÃ¶yledi.

KÄ±lÄ±Ã§, Ã¶zellikle tÃ¶renler Ã¶ncesinde yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"18 Mart'tan sonra ciddi bir yoÄŸunluk sÃ¶z konusu. BÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgelerimizden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan misafirlerimizi burada aÄŸÄ±rlÄ±yoruz. Ã‡anakkale'de otel, pansiyon ve misafirhanelerin yatak kapasitesi 10 bin. Åžu an itibarÄ±yla bÃ¼tÃ¼n otellerimiz dolu. Otellerde yer bulmak Ã§ok zor."

HEDÄ°YELÄ°K EÅžYA SATICILARI DA Ä°LGÄ°DEN MEMNUN

BÃ¶lgede hediyelik Ã¼rÃ¼nler satan Ãœmit Ã–zaslan ise Ã¶zellikle son 3 haftadÄ±r binlerce vatandaÅŸÄ±n tarihi yarÄ±madaya geldiÄŸini ifade ederek, "ZiyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸundan Ã§ok memnunuz. Ã‡anakkale'yi simgeleyen ve bÃ¶lgemizde Ã¼retilen Ã¼rÃ¼nler satÄ±yoruz. Gelen ziyaretÃ§iler de bizden Ã¼rÃ¼n alarak bÃ¶lge ekonomisine katkÄ±da bulunuyor." dedi.



Ä°lgili Konular Ã‡anakkale Zaferi Gelibolu YarÄ±madasÄ±
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