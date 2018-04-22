12:32, 22 Nisan 2018 Pazar

DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± Japon'u 117 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼





DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ± olan Japon Nabi Tajima'nÄ±n, 117 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ± Nabi Tajima, Japonya'nÄ±n gÃ¼neyinde 117 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. KagoÅŸima'ya baÄŸlÄ± Kikai kent yÃ¶netimi yetkilisi, ocak ayÄ±ndan bu yana hastanede yatan Tajima'nÄ±n dÃ¼n akÅŸam hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi. JamaikalÄ± Violet Brown'Ä±n 7 ay Ã¶nce yine 117 yaÅŸÄ±nda Ã¶lmesinin ardÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ± unvanÄ±nÄ± kazanan Tajima, 4 AÄŸustos 1900 doÄŸumluydu. Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji AraÅŸtÄ±rma Grubu, Tajima'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine 116 yaÅŸÄ±ndaki Japon kadÄ±n Ã‡iyo YoÅŸida'nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± insanÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

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