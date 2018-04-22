13:51, 22 Nisan 2018 Pazar

Fransa'da terÃ¶r alarmÄ± nedeniyle tarihi ada boÅŸaltÄ±ldÄ±





Fransa'da, yÄ±lda 3 milyona yakÄ±n kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi Mont-Saint-Michel adasÄ±nda, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phesiyle helikopter destekli tahliye operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'nÄ±n sembollerinden, yÄ±lda 3 milyondan fazla kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸiÂ Mont-Saint-Michel adasÄ±nÄ±n, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± ÅŸÃ¼phesiyle tamamen boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ãœlkenin kuzeyinde bulunan turistik Mont-Saint-Michel adasÄ±nda jandarmanÄ±n, helikopter destekli tahliye operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kaydedildi. BÃ¶lgenin baÄŸlÄ± olduÄŸu Manche BÃ¶lgesi Valisi Jean-Marc Sabathe, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sabah saatlerinde adaya turist gÃ¶tÃ¼ren bir tekneye binen ÅŸÃ¼pheli bir kiÅŸinin tesbit edildiÄŸini ve gÃ¼venlik gÃ¶revlilerini tehdit eden bu kiÅŸiyi bulmak iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Mont Saint-Michel Belediye BaÅŸkanÄ± Yves Galton, tekneye binen kiÅŸinin "Polisleri Ã¶ldÃ¼receÄŸim" ÅŸeklinde baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, saldÄ±rÄ± ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerine tÃ¼m adada arama yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla tahliye kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yerel basÄ±nda yer alan bilgilere gÃ¶re, ada baÄŸlantÄ±lÄ± tekne seferleri iptal edilirken, ada iÃ§inde bulunan turistler ve halkÄ±n tahliye edildiÄŸi ve tÃ¼m binalarÄ±n taramadan geÃ§irildiÄŸi kaydedildi. Fransa'da Eyfel Kulesi'nden sonra en Ã§ok ziyaretÃ§i Ã§eken Mont-Saint-Michel'de 50 kiÅŸi ikamet ediyor. Mont-Saint-Michel, bir manastÄ±ra ev sahipliÄŸi yapmasÄ± nedeniyle Ã¶nemli dini bir merkez olmasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda 1979'da UNESCO tarafÄ±ndan DÃ¼nya Miras Listesine dahil edilmiÅŸti.

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